Ce site Web brillant est le rêve de tout amateur de frénésie – .

Nous y avons tous été. Tout le monde s’est demandé combien de temps cela pourrait prendre pour se gaver d’une émission de télévision dont nos amis n’arrêtent pas de parler. Avons-nous vraiment le temps de prendre cet engagement tout en faisant face aux réalités de la vie quotidienne? L’un des effets secondaires de la pandémie est que les gens sont restés coincés à l’intérieur pendant des périodes plus longues que jamais et qu’il était soudainement possible de faire plus de spectacles. Mais même ainsi, vous ne pouvez pas passer votre temps à regarder Netflix, HBO ou Disney + en continu, peu importe la quantité de contenu passionnant à regarder. Sans oublier que de nombreuses régions du monde reviennent lentement à un certain sens de la normalité, de sorte que le temps que vous souhaitez consacrer à des émissions de binging en prendra un coup.

C’est à ce moment-là que ce site Web brillant vous sera utile. Puis-je faire une frénésie? vous dira exactement combien de temps il faut pour se gaver une émission de télévision et si vous pouvez ou non la regarder dans le nombre de jours que vous voulez.

Il est déjà relativement facile de calculer combien de temps il vous faudra pour regarder le faucon et le soldat d’hiver de Marvel, qui est la nouvelle émission de télévision la plus en vogue de la ville. Nous examinons six épisodes d’environ une heure chacun, vous pouvez donc tout regarder en une journée si vous vous accroupissez.

Mais le site Web Can I Binge?, Qui a été «construit en quarantaine par un designer qui essaie de se tenir occupé ou qui va commencer à parler à ses meubles», vous dira si vous pouvez vous gaver votre émission préférée à une période donnée de temps.

Brian Yung, le développeur de Can I Binge?, Encourage les gens à se gaver lorsqu’ils restent à la maison pendant que les travailleurs essentiels font leur travail:

Alors que nous profitons tous de ce moment pour rester à la maison afin que les travailleurs essentiels du monde puissent faire leur travail en toute sécurité, personne ne vous jugera pour avoir regardé un peu plus la télévision que d’habitude. Personne ne vous jugera. Alors allez-y – frénésie.

Supposons que vous vouliez terminer Le Faucon et le Soldat de l’Hiver dans une semaine. Vous devez regarder au moins un épisode par jour, comme le site Web vous le dira.

Puis-je faire une frénésie? requête pour le faucon et le soldat de l’hiver. Source de l’image: Puis-je Binge?

Que diriez-vous de finir The Young and the Restless pendant le même laps de temps? C’est impossible, comme vous le verrez si vous le saisissez sur le site. Vous devrez regarder sans interruption pendant 34 jours pour terminer tous les épisodes disponibles.

Puis-je faire une frénésie? requête pour The Young and the Restless. Source de l’image: Puis-je Binge?

Les Simpsons est une tâche tout aussi impossible. Vous avez besoin de 12 jours de visionnage continu pour le terminer.

Puis-je faire une frénésie? requête pour les Simpsons. Source de l’image: Puis-je Binge?

Vous pouvez obtenir l’intégralité de Game of Thrones en une semaine si vous jouez 10 épisodes par jour. Pour finir plus tôt que cela, arrêtez-vous après la septième saison et prétendez que l’horrible dernière saison ne s’est jamais produite. Pour une expérience encore meilleure, la saison 6 aurait probablement dû marquer la fin de la série, mais je m’éloigne du sujet.

Puis-je faire une frénésie? requête pour Game of Thrones. Source de l’image: Puis-je Binge?

Puis-je faire une frénésie? saisit des données directement à partir d’IMDB, donc même si vous ne connaissez pas le nom complet de l’émission, vous êtes susceptible de le trouver avec une simple recherche. Je vous ai proposé plusieurs exemples pour la même période d’une semaine ci-dessus, vous pouvez personnaliser le nombre de jours, semaines, mois ou années que vous souhaitez dans le champ de requête, juste à côté du titre de l’émission télévisée. Essayez certainement ce lien.

