Ce site Web vous permet de bloquer l’auteur d’un tweet et tous les utilisateurs qui l’ont donné comme en un seul clic | La technologie

Lorsqu’il s’agit de bloquer des utilisateurs sur Twitter, ce qui est généralement fait est de passer un par un, mais cela semble appartenir au passé avec ce site Web capable de bloquer en masse.

Le blocage des utilisateurs sur Twitter est le pain quotidien de nombreux utilisateurs. Dans ce réseau social, la haine excessive et l’insensé abondent. Le plus gros inconvénient de tout cela est que vous devez bloquer manuellement les utilisateurs, mais c’est fini.

Nous avons trouvé une page Web permettant de bloquer à la fois l’utilisateur qui a écrit le tweet et toutes les personnes qui ont marqué le tweet avec un “ J’aime ”. La page spécifique s’appelle “MegaBlock” et son nom résume assez bien son fonctionnement.

Utiliser MegaBlock est vraiment simple, il suffit de visiter le lien suivant. Une fois dans le Web, ce qui apparaîtra est une zone de texte en anglais qui explique ce que ce service peut faire.

Nous sommes intéressés par la section qui dit «Commencer» et par ce qui lancera tout le processus que nous devons faire. Il nous sera demandé de connecter notre compte Twitter à MegaBlock, ceci afin de bloquer automatiquement un grand nombre de personnes. Bien entendu, demandez l’accès à de nombreuses informations et nous vous prévenons que vous devez le faire à vos risques et périls.

Le point positif est qu’une fois utilisé et si nous pensons que nous n’aurons pas besoin de plus de ce site, nous pouvons aller dans la section de configuration de notre profil, cliquer sur Sécurité et accéder au compte, puis sur Applications connectées et déconnecter MegaBlock de notre profil.

Après acceptation, notre profil sera chargé sur le web et nous devrons continuer à faire avancer le processus, la prochaine étape est de coller le lien du tweet qui nous a dérangés, le Web a une méthode de sécurité qui nous demande d’écrire la phrase «Je confirme que je veux bombarder» afin de pouvoir vérifier que nous sommes humains.

Après avoir passé toutes ces étapes, il ne reste plus qu’à cliquer sur “MegaBlock” et le processus serait terminé, Un nouvel écran apparaîtra pour nous informer que l’utilisateur qui a créé le tweet et toutes les personnes qui l’ont aimé ont été bloqués..

Ce qui est certain, c’est que Ce site Web ouvre un monde de possibilités en matière de blocage de masse, mais en même temps, il y a aussi l’obligation d’accéder à l’aide de notre compte Twitter. C’est une épée à double tranchant, nous vous recommandons de l’utiliser avec prudence.