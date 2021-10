Ce smartphone abordable de Google et Reliance aidera à mettre des millions de personnes en ligne

Exécute une version optimisée d’Android appelée Pragati OS

En 2016, Reliance Jio a provoqué une révolution 4G en Inde en lançant son réseau 4G abordable avec les prix de données mobiles les plus bas au monde. Avance rapide jusqu’en 2020, et Google a investi 4,5 milliards de dollars dans les plates-formes Jio et a décidé de travailler avec l’opérateur pour mettre en ligne des millions d’utilisateurs indiens qui ont continué à utiliser un téléphone 2G. Après un léger retard dû à la pénurie de semi-conducteurs, Reliance et Google ont finalement annoncé le JioPhone Next exécutant une version personnalisée d’Android.

Les composants internes du JioPhone Next sont à peu près aussi bas de gamme que possible. Il y a un panneau LCD HD+ de 5,45 pouces protégé par Gorilla Glass 3, un chipset Snapdragon 215 quadricœur, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage plus un emplacement pour carte microSD et une batterie de 3 500 mAh. L’appareil photo 13MP devrait être capable de prendre des photos respectables avec la prise en charge du HDR, du mode nuit et du mode portrait. Un appareil photo 8MP est présent à l’avant pour les tâches de selfie. Fait intéressant, les objectifs Snapchat spécifiques à l’Inde ont été intégrés à l’application Camera Go de JioPhone Next.

Processeur Octa-core Snapdragon 215 RAM 2 Go Stockage 32 Go, emplacement pour carte microSD Écran Écran LCD HD+ de 5,45 pouces, Gorilla Glass 3 Batterie 3500mAh Caméra frontale 8MP Caméras arrière 13MP Connectivité Dual-SIM 4G, VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.1 OS Pragati OS Ports microUSB, prise casque 3,5 mm Rs 1 999 (28 $) + 300 Rs (4 $) en versements mensuels pendant deux ans

Ce smartphone « premier du genre » exécute une version optimisée d’Android appelée Pragati OS. Conçu pour fonctionner sur le matériel bas de gamme du JioPhone Next, il promet d’offrir une bonne expérience utilisateur et de donner accès à des millions d’applications via le Play Store. Le système d’exploitation prend en charge les mises à jour de sécurité Android et Play Protect, Google prévoyant également de déployer des fonctionnalités régulières pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Certaines autres fonctionnalités personnalisées de Pragati OS incluent la traduction de la langue pour le texte à l’écran avec prise en charge de la lecture à voix haute et Nearby Share pour un partage de fichiers rapide et facile.

Le point fort du JioPhone Next est, sans surprise, son prix. Il sera disponible pour une dépense initiale de seulement Rs. 1 999 (28 $), le montant restant étant payable en versements mensuels aussi bas que Rs. 300 (4$) sur 18 ou 24 mois. Selon le plan de paiement que vous choisissez, vous obtiendrez également une certaine quantité de données 4G et de minutes d’appel à utiliser chaque mois. Il y a aussi des frais de traitement uniques de Rs 501 (7 $) si l’on achète le téléphone via EMI. En fait, le JioPhone Next peut être acheté pour Rs. 6 499 (88 $). Le combiné sera disponible dans les magasins Reliance Retail et Jio à partir du 4 novembre.

Alors que le JioPhone Next peut sembler abordable avec un prix autocollant de Rs. 6 499, il existe de bien meilleures offres de Xiaomi et Realme disponibles en Inde pour quelques milliers de dollars de plus qui offrent une valeur nettement meilleure. C’est le montant de la mensualité de l’appareil avec la 4G groupée et les minutes d’appel qui en font une proposition abordable et unique.

Comment utiliser Action Pan et Long Exposure sur le Google Pixel 6

Les nouveaux téléphones de Google sont livrés avec de nouvelles astuces amusantes pour l’appareil photo

Lire la suite

A propos de l’auteur

Rajesh Pandey (40 articles publiés)



Rajesh Pandey a commencé à suivre le domaine de la technologie à l’époque où les appareils Android se généralisaient. Il suit de près les derniers développements dans le monde des smartphones et ce que font les géants de la technologie. Il adore bricoler les derniers gadgets pour voir de quoi ils sont capables.

Plus de Rajesh Pandey