Ce smartphone fou est livré avec un drone caméra intégré

Les drones caméras sont devenus de plus en plus sophistiqués ces dernières années. Ils offrent des expériences de vol meilleures et moins chères, et ils emballent de meilleurs appareils photo. Les smartphones se sont également considérablement améliorés au fil des ans, l’appareil photo étant la caractéristique la plus remarquable de la plupart des appareils modernes. Mais que se passerait-il si les deux gadgets distincts pouvaient être combinés en un seul appareil ? Un vendeur de smartphones en Chine pense qu’il y a de la place pour un drone caméra à l’intérieur d’un smartphone traditionnel.

Les téléphones Vivo peuvent ne pas être largement disponibles dans votre région, mais le nom doit sonner une cloche. Le fabricant chinois de combinés a fait sensation avec toutes sortes de concepts intrigants au cours des dernières années. La série Nex a introduit les téléphones tout écran, les appareils sans boutons et les smartphones avec deux écrans au cours des dernières années.

Autrement dit, Vivo appartient à BBK Electronics, le conglomérat géant qui possède également OnePlus, Opp et Realme.

Le nouveau concept de Vivo est un smartphone qui abrite son propre mini-drone. Le blog néerlandais LetsGoDigital a produit l’animation suivante qui vous dit tout ce que vous devez faire à propos de l’engin fou de drone caméra pour smartphone.

Les images proviennent d’un brevet Vivo que l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) vient d’attribuer à la société chinoise. L’invention est relativement nouvelle, puisque Vivo n’a déposé le brevet qu’en décembre dernier.

Le drone caméra pour smartphone

L’animation montre un smartphone avec un drone à caméra intégré. Source de l’image : Vivo via LetsGoDigital

Le drone caméra pour smartphone a un boîtier en haut du combiné qui s’ouvre pour libérer un mini drone caméra. L’appareil volant comprend quatre hélices, une caméra autonome et deux caméras positionnées à des endroits différents.

En regardant simplement les images, vous pourriez voir tout ce qui ne va pas avec ce type particulier de gadget. Le mini-drone occupe un espace interne qui serait autrement utilisé pour des caméras ou pour augmenter la capacité de la batterie. De plus, le téléphone ne semble pas avoir de caméra arrière, vous devrez donc retirer le drone chaque fois que vous devez prendre une photo.

Sans oublier que toutes les pièces mobiles qui vous donnent accès aux entrailles d’un smartphone laisseraient également entrer l’eau et la poussière.

Ensuite, le drone de la caméra pourrait être trop petit pour son propre bien. Un coup de vent pourrait suffire à le mettre en danger. Et la durée de vie de la batterie du drone sera limitée.

Mais la perspective d’avoir votre propre drone appareil photo pour smartphone prêt à prendre des selfies incroyables l’emportera sur tout cela. Vous pourriez avoir ce petit drone qui vous suit, vous et vos amis, pour de brèves séances de vidéo et de photo. Et c’est quelque chose qu’aucun autre téléphone ne pourrait offrir.

On ne sait pas quand et si Vivo lancera un tel engin. Mais le fait qu’une entreprise de smartphones protège cette invention avec un brevet est assez révélateur. Peut-être que Vivo veut lancer des drones avec caméra pour smartphone dans un avenir pas trop lointain.

