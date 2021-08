Ce soir, Championnat d’Europe Gallo et Michael Conlan contre TJ Doheny

in

Conlan-Doheny

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le scotch Lee McGregor (10-0, 8 KO) effectue la première défense du Championnat d’Europe des poids coq ce soir à Belfast, dans un événement co-parrainé par Top Rank et MTK.

Celui d’Edimbourg a remporté la ceinture continentale en mars dernier, détrônant au premier tour avec une performance étonnante et percutante le précédent champion, Karim Guerfi. Un autre Français sera son rival aujourd’hui, il est aussi invaincu Vincent Legrand (32-0, 17 KO). Ce gaucher originaire du Pas de Calais est doté d’une expérience et d’un background qui mettra le monarque européen à l’épreuve, et est une vieille connaissance de combattants espagnols comme Xavier Urpí, ou Juan Hinostroza, qu’il a battu pour le titre des poids mouches du Vieux Continent. . Désormais, il va chercher sa deuxième catégorie pour le maîtriser.

La victoire de McGregor est rémunéré à 1,07 € par euro misé, tandis que celui de Legrand à 9,00 €, mais il existe également des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Ici, vous avez la possibilité de parier dans notre section de paris. Chanceux!

Le combat principal de la soirée sera celui de Michael Conlan (15-0, 8 KO), héros local après sa médaille à Londres 2012 et son statut actuel de prétendant au championnat du monde WBO des super coqs. Il affronte en derby irlandais l’ancien champion du monde de la catégorie, TJ Doheny (22-2, 16 KO), un vétéran qui semble sur la pente descendante de sa carrière après la dernière défaite contre le Roumain résident en Espagne Ionut Baluta, que Conlan il a gagné avec quelques difficultés également dans son dernier combat. Il nous a fait part de son ressenti il ​​y a quelques semaines en exclusivité et de ses options pour remporter la ceinture de champion du monde lors de son prochain rendez-vous en fin d’année. D’ailleurs, la WBA s’est lancée dans la lutte avec une ceinture intérimaire… dans la catégorie poids plume. Surréalisme de la part du pseudo-organisme, un jour de plus.

La victoire de Conlan est rémunéré à 1,15 € par euro misé, tandis que celui de Doheny à 5,00 €, mais il existe également des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Ici, vous avez la possibilité de parier dans notre section de paris. Chanceux!

Nous assisterons également à deux autres combats de dix rounds avec des titres intermédiaires en jeu : en super léger, Tyrone McKenna (21-2-1, 6 KO) contre le rocheux mexicain José Félix Soto (39-4-1, 30 KO) et, dans la catégorie super moyenne, le Russe Sergueï Gorokhov (11-2-2, 7 KO) contre Padraig McRory (11-0, 5 KO), également originaire de Belfast.

Hier la pesée s’est déroulée sans incidents ni problèmes, hormis le face-à-face obligatoire dont Ricky Pow nous a envoyé une image, présent à la cérémonie.

L’événement est diffusé ce soir sur FITE TV à partir de 21h00 en Espagne, au taux de change de 8,40 euros. Il peut être loué ici.