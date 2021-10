Ce soir, deuxième défense mondiale de Vaquero Navarrete dans un bon gala que l’on peut voir en Espagne

Dario Pérez

@ Ringsider2020

La Pechanga Arena de San Diego, sur la côte ouest des États-Unis, accueillera ce lendemain matin la deuxième défense par « Vaquero » Navarrete de sa ceinture mondiale WBO poids plume. Le gala sera animé par Top Rank.

Emmanuel Navarrete (34-1, 29 KO), qui a atteint la barre des 57 100 kg, a remporté le prix vacant en octobre 2020 contre Rubén Villa, le défendant en avril contre Christopher Díaz. Ce championnat dans un deuxième poids, après le super poids coq, a été plus laborieux que dans la catégorie inférieure, puisque les deux combattants mentionnés, sans être les meilleurs de la division, l’ont emmené au douzième round.

Un Californien, au nord de la frontière, comme Joet Gonzalez (24-1, 14 KO) (56 900 kg) sera l’adversaire de Vaquero. Il a eu une carrière avec de nombreux rivaux qui, manquant d’une grande renommée internationale, ont impliqué des tests difficiles passés avec succès jusqu’à ce qu’il affronte, pour cette même ceinture, Shakur Stevenson, échouant dans la tentative. Après une belle victoire en battant Miguel Marriaga il y a treize mois, la grande occasion de sa vie lui revient.

Le reste du gala présente un accent hispanique marqué, le combat semi-fonds étant le duel poids welter le plus intéressant entre Giovani Santillan, de San Diego même, et de l’Amérique mexicaine Ange Ruiz (17-1, 12 KO). D’autres combattants invaincus, comme le super poids plume portoricain Henri lebron (13-0, 9 KO) et le super léger aztèque Lindolfo Delgado (13-0, 12 KO) se mesurent à des adversaires respectifs théoriquement supérieurs à leurs précédents procès, en supposant une évolution sportive dans leurs CV. De plus, nous verrons les débuts très attendus de l’énorme poids lourd américain Antonio Mirelès.

La soirée peut être vue en Espagne via FITE pour environ 8’50 euros pour changer. Il commencera à 4h00 le lendemain matin, heure espagnole. Il peut être loué ici.