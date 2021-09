Ce soir, Holyfield et David Haye reviennent en gala avec l’intéressant Jono Carroll-Andy Vences

in

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Triller organise ce lendemain matin une soirée au Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, dans l’état de Floride (États-Unis), avec divers matchs de boxe.

Il y aura quatre procès, de toutes sortes, comme on dit, que l’on verra, le principal étant celui qui mesure la légende de la boxe. Evander Holyfield, 57, contre Vitor Belfort, champion brésilien d’arts martiaux mixtes, presque quinze ans plus jeune que l’américain, et avec un seul match de boxe (en 2006) dans sa vie. Holyfield a remplacé ces derniers jours Óscar de la Hoya pour avoir contracté Covid le Golden Boy, un rival initialement prévu à Belfort.

D’anciens combattants de MMA seront également vus dans un combat, sanctionné également comme boxe professionnelle, entre Anderson Silva, l’araignée brésilienne, et Tito Ortiz, le média mexico-américain. Nous avons pu voir Silva récemment avec une bonne performance contre Julio César Chávez Jr, alors que c’est le début sur le ring d’Ortiz.

Deux “vrais” boxeurs, excusez l’expression qui ne vise à discréditer aucun autre athlète participant, s’affronteront dans une égalité WBA super poids plume. ce sont les californiens Andy tu gagnes (23-2-1, 12 KO) et l’Irlandais Jono Carroll. C’est marrant que Vences, qui a été vaincu lors de son dernier rendez-vous, soit choisi pour faire un combat de ce calibre.

Enfin, il n’y va plus. David Haye revient sur le ring la quarantaine, plus de trois depuis sa retraite, luttant contre Joe fournier, homme d’affaires proche du Britannique qui, de temps à autre, choisit un boxeur de cinquième ligne pour se battre sur le ring. Pour cette raison, son record à 38 ans est de neuf victoires dans les mêmes combats, toutes par KO ; une histoire plus que curieuse.

L’événement, qui mettra en vedette des performances musicales de Snoop Dogg avec Marvin Gaye (il sera virtuel, ceux de Triller sont capables de porter un cercueil sur scène) ou Gente de Zona, entre autres, peut être entendu commenté par l’ancien président américain Donald Trump lui-même.

Il débutera à 1h00 le lendemain matin et pourra être vu en Espagne sur FITE TV, à environ 16’90 euros pour changer. Il peut être loué ici.