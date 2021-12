Ce soir, le grand Lomachenko devant Richard Commey

Emilio Marquiegui-Marca

@EmilMarquiegui

Ce soir au Madison Square Garden de New York, nous assisterons à un excellent match. L’un des grands combattants de ces dernières années, l’Ukrainien Vasyl Lomachenko (15-2, 11 KO) qui, après sa défaite surprenante face à Teófimo López perdant ses ceintures mondiales, est resté actif en battant les Japonais en juin dernier Masayoshi Nakatani, affrontera nul autre que l’ancien champion du monde, le Ghanéen Richard Commey (30-3, 27 KO).

A été Vasyl Lomachenko (15-2, 11 KO), jusqu’à leur défaite contre Teofimo López, le numéro un incontesté de tous les poids en boxe mondiale. Avec un palmarès unique, un double champion olympique, un champion du monde professionnel à trois poids, sa boxe est une encyclopédie illustrée de ce qu’il faut ou ne pas faire sur un ring.

La perte de ses ceintures mondiales des poids légers au profit de l’Américain Lopez doit être qualifiée d’erreur d’approche et non d’infériorité physique, et encore moins technique. Lomachenko s’est endormi dès les premiers tours et a perdu ses titres. Supposant l’erreur, il revient à ce qui était le sien, mais il ne choisit pas l’autoroute, il parcourt des routes boueuses où l’ancien champion du monde ghanéen percutant se met en travers de son chemin. Richard Commey (30-3, 27 KO).

Ce n’est pas un combat forcé pour revenir disputer le titre, il s’est auto-imposé par le courage et la confiance de Lomachenko. Commey, double champion du monde, a des poignées en tungstène, et avec toute action lâche, il vous débranchera immédiatement comme a 90% de victoires avant la limite.

Un risque que les grandes stars affrontent des adversaires coriaces qui se cherchent et de beaux buts qu’on ne peut pas partager. Le grand Lomachenko devrait battre Commey malgré les difficultés logiques d’un ancien champion du monde.

Si Lomachenko gagne, on parle de se battre à un poids convenu avec le champion du monde des super poids plume Shakur Stevenson ou avec le vainqueur d’un match probable entre Devin haney (champion du monde WBC) et George Kambosos (WBA-IBF-WBO) pour l’unification des quatre couronnes légères.

