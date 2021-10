Ce sombre nouveau thriller de vengeance coréenne prend d’assaut Netflix

Netflix dispose d’une bibliothèque passionnante et en constante augmentation de contenu en coréen sur le service qui est disponible pour le public du monde entier. Un fait qui était vrai avant même que Squid Game ne soit le plus grand lancement de tous les originaux de Netflix. L’une des indications les plus récentes à ce sujet se trouve dans la liste des 10 meilleurs streamers du vendredi 22 octobre, ce qui place la nouvelle série coréenne extrêmement excitante My Name au 8e rang du service.

Soit dit en passant, cette liste comprend à la fois des émissions de télévision et des films sur Netflix. Ce qui rend le classement élevé de cette nouvelle émission d’autant plus impressionnant.

Nouvelle série coréenne Netflix My Name — en streaming maintenant

La description officielle de l’émission de Netflix se lit comme suit. « Ji-woo rejoint un cartel de la drogue et devient une taupe dans la police pour chercher la vérité sur la mort de son père. Elle rencontre de dures vérités au cours de sa vengeance.

Il n’y a que huit épisodes, chacun d’une durée d’environ une heure, donc la série ne nécessite pas un énorme investissement de temps. Cette série bourrée d’action propose également des scènes de combat captivantes et brutales. La caméra suivra souvent Ji-woo d’une manière fluide et constamment en mouvement. Cela vous désoriente parfois un peu, mais cela vous met au cœur de la scène. Parfois, l’angle est tiré du sol vers le haut, pour que cette fille un peu petite et maigre paraisse plus menaçante. Cela fonctionne, et dans à peu près chacune de ses scènes, elle est fantastique à regarder et attire l’attention.

Après le meurtre de son père, Jiwoo commence à vivre une double vie alors qu’elle prépare sa vengeance. Han So-hee joue dans l’action de vengeance noire My Name. Maintenant sur Netflix pic.twitter.com/IiwGgWQ026 – Netflix (@netflix) 19 octobre 2021

Je suis moi-même à mi-chemin de la série maintenant, et je ne saurais trop féliciter l’actrice principale Han So-Hee. Elle incarne une fille qui décide d’aller venger la mort de son père, et elle rend tout cela complètement crédible. Elle a un visage de guerre terrifiant, et ses scènes d’entraînement et de combat sont une merveille à voir. Doublement impressionnant : elle aurait réalisé ses propres cascades.

Réaction et avis

Au moment d’écrire ces lignes, la série a un score d’audience parfait de 100% sur Rotten Tomatoes. Cela devrait montrer clairement que les gens adorent la série depuis sa sortie la semaine dernière. Chez IMDb, pendant ce temps, My Name y a une forte note de 8,1/10.

Une critique de Decider fait l’éloge de l’intrigue de My Name pour avoir une tournure digne de The Departed de Scorsese. Ji-woo abandonne son identité pour rejoindre la police (après avoir été entraînée par un gang criminel), pour s’en prendre au flic qui a tué son père. Rejoindre la force « permettra toujours à Ji-Woo de rechercher le meurtrier de son père, même si elle joue les deux côtés d’une bataille entre des flics blasés et des gangsters impitoyables qui se battent tous les uns contre les autres ».

Post-scriptum : Lorsque vous avez terminé avec My Name et, bien sûr, Squid Game, vous trouverez ici d’autres contenus fantastiques disponibles à essayer sur Netflix.