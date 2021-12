Ce sont 12 de nos disques préférés de l’année

Finalement, quand je repense à l’année 2021, ces souvenirs auront besoin d’une bande-son. En fin de compte, c’est ce que sont ces albums.

Lorsque je réfléchis aux 365 derniers jours, bien sûr, je penserai également à tous les sons qui ont accompagné bon nombre des expériences que j’ai eues, à la fois avec la compagnie des autres et aussi par moi-même.

Bien sûr, il y avait des albums plus populaires que ceux que j’ai choisis pour vous.

En toute honnêteté, il y en a avec qui j’ai même passé plus de temps. Même juste quelques fois, écouter Donda de Kanye West finit par être une entreprise assez massive. J’ai probablement fini par entendre Certified Lover Boy ou An Evening with Silk Sonic jouer en arrière-plan plus de fois que je ne pouvais en compter.

Mais au final, ce sont les meilleurs albums qui ont défini mon année.

12 Baby Keem – Le bleu mélodique



Il était assez clair d’après son single Orange Soda de 2019 que Baby Keem était sur le point de devenir quelque chose de grand dans le monde du West Coast Hip Hop.

Baby Keem a fait sa présence haut et fort sur son premier album The Melodic Blue, qui comprenait deux longs métrages fantastiques (liens familiaux et frères de gamme) avec son cousin Kendric Lamar. Il est déjà plus que capable de faire danser une piste de danse lors d’une fête, ce qui est une étape importante dans la carrière de tout rappeur.

Les moments de grandeur qu’il a sur cet album montrent assez clairement qu’il peut être l’un des maîtres du genre trap. Je ne suis pas sûr qu’il soit encore tout à fait là, mais l’écouter donne l’impression de regarder un volcan au bord d’une explosion.

11 Hiatus Kaiyote – Mood Valiant



Nous n’avions pas entendu parler de Hiatus Kaiyote depuis plusieurs années, ce qui a fait de ce projet l’un des albums les plus attendus de l’année pour ceux qui aiment la musique plus avant-gardiste.

Bien qu’ils soient jazzy au cœur, une partie de ce qui les rend formidables est leur polyvalence. Vous pouvez les avoir en arrière-plan pendant que vous êtes au travail, mais avec une écoute plus active, ils peuvent vous aider à vous donner une longueur d’avance supplémentaire pour vous donner l’impression d’être la personne la plus cool qui se promène dans le parc. .

Je dirais que même si Red Room est clairement le morceau le plus remarquable parce que les voix sont à peu près aussi accrocheuses que vous entendrez le son de ce groupe, tout l’album vaut la peine de plonger et de nager.

Acheter le Bandcamp de l’artiste.

10 Courrier d’escargot – Valentin



C’est assez difficile pour moi de comprendre le fait que Lindsey Jordan de Snail Mail n’a que 22 ans parce que j’ai l’impression qu’elle existe depuis toujours.

Des chansons comme la chanson titre, Valentine, offrent une nostalgie amusante des années 1990 qui peut vous rappeler Avril Lavigne ou Liz Phair. En écoutant, vous vous rendrez vite compte qu’il s’agit clairement d’un album de rupture où son écriture de chansons brille tout au long. Avec des refrains accrocheurs et la confiance suave que vous voulez entendre d’une rock star, Snail Mail a prouvé qu’elle est là pour rester.

J’ai aussi adoré écouter ses interviews, et j’ai hâte de voir la suite pour elle alors qu’elle continue de grandir et de développer son son.

Acheter le Bandcamp de l’artiste.

9 Little Simz – Parfois, je pourrais être introverti



Cela ne mérite rien de moins qu’une ovation debout lorsque quelqu’un accepte une mission aussi ambitieuse que Parfois je pourrais être introverti et dépasse toutes les attentes.

Il n’y avait rien de facile dans ce que Little Simz a entrepris d’accomplir lorsqu’elle a sorti SIMBI plus tôt cette année. Cependant, la rappeuse du nord de Londres a fini par abandonner ce qui était sans doute la sortie la plus acclamée par la critique de 2021. L’album a été si largement célébré parce qu’elle a établi pourquoi elle est facilement l’une des meilleures conteuses au monde.

Simz a utilisé ce LP de 19 pistes et l’a rempli de sa meilleure poésie, le livrant dans un package magnifique et immersif.

Acheter sur le site de l’artiste.

8 Tyler, le créateur – APPELEZ-MOI SI VOUS VOUS PERDEZ



Nous savons depuis longtemps qu’il est l’un des constructeurs mondiaux les plus cool et les plus établis. Mais nous avons appris sur Flower Boy (2017) que Tyler, le créateur est un très bon chanteur et il l’a de nouveau affiché ici.

Écouter cet album, c’est comme traverser un manoir, et chaque fois que vous ouvrez la porte d’une nouvelle pièce, vous trouvez quelque chose de nouveau et de différent. Il convient de noter que j’ai probablement aimé l’ambiance autour de l’album – les visuels, la mode, les bandes-annonces – encore plus que j’ai aimé la musique elle-même.

Cependant, WUSYANAME et SWEET/I THINTH YOU WANTED TO DANCE étaient deux de mes favoris. Tyler est l’un des artistes les plus talentueux que nous ayons et sa musique et sa présentation sont merveilleusement cinématographiques.

Acheter sur le site de l’artiste.

7 BADBADNOTGOOD – Mémoire de conversation



Écouter BADBADNOTGOOD, c’est comme monter dans un vaisseau spatial et partir en voyage vers une autre planète.

C’est un groupe qui connaît ses instruments et qui emmène le jazz dans de nouveaux endroits sauvages. Au-delà de l’énergie céleste saisissante de ce projet, c’est aussi juste une étude de cas fascinante sur la façon dont les musiciens peuvent tester les limites du studio avec une production contemporaine.

Ce fut un plaisir absolu d’entendre le groupe faire de la musique avec le légendaire batteur Karriem Riggins (qui a également travaillé avec tout le monde, de Paul McCartney à Kanye West) sur Beside April et Terrace Martin (qui a aidé à développer To Pimp de Kendrick Lamar A Butterfly) sur Talk Meaning pour clore l’album.

Acheter le Bandcamp de l’artiste.

6 Vince Staples – Vince Staples



J’avais l’habitude de dire que Vince Staples était mon rappeur préféré, mais à ce stade, cela me semble fallacieux car honnêtement, il ne « rappe » plus vraiment.

Mais cela n’enlève rien à combien je l’aime toujours en tant que musicien. Sa sortie éponyme arrive à un cran sur 22 minutes, ce qui est certainement court pour un LP complet. Cependant, il a du punch dans les chansons qu’il nous donne et ne perd pas notre temps avec des ratés.

Il s’agit d’un travail plus introspectif pour Staples et il a beaucoup plus de subtilité que les projets précédents. Avec l’aide de l’excellent Kenny Beats à la production, ce fut un excellent effort sur LP-3.

Acheter sur le site de l’artiste.

5 Olivia Rodrigo – SOUR



Tous ceux qui ont prêté attention à la musique pop cette année savaient qu’Olivia Rodrigo était la star de l’évasion – good 4 u a déjà plus d’un milliard de streams sur Spotify.

Mais je suis assez confiant que ce n’est pas un record de chance de l’ancienne star de Disney de 18 ans. Je me souviendrai toujours du sentiment que j’ai eu lorsque j’ai entendu SOUR pour la première fois. C’était à la fin du printemps, le temps se rapprochant et ressemblait à l’été. Bien sûr, Rodrigo avait des parallèles amusants et évidents avec des stars de la pop comme Paramore et Evanescence.

Mais le permis de conduire et le déjà vu étaient si bons que j’ai presque dû rire de ce que Rodrigo était immédiatement devenu un ajout formidable à notre monde. Si j’avais conduit une voiture, j’aurais probablement arrêté cette chose.

Acheter sur le site de l’artiste.

4 Lucy Dacus – Vidéo à la maison



Au début de l’année, il est vrai que Lucy Dacus n’était pas sur mon radar pour son travail solo autant qu’elle l’était pour ses collaborations avec Phoebe Bridgers et Julien Baker pour boygenius.

Maintenant, je ne saurais trop souligner à quel point la Home Video m’a époustouflé. Hot & Heavy est un single brillant et une excellente chanson à écouter dans votre chambre, en dansant pendant que vous pliez votre linge. Mais elle a vraiment attiré mon attention avec ses écrits, ses réflexions sur la religion (VBS) ou ses mots puissants sur un père séparé (Thumbs).

Appelez-moi un ventouse pour la distorsion vocale, mais Partner in Crime est peut-être ma chanson préférée de l’année ; son utilisation controversée de l’autotune a vraiment transporté cette piste dans une nouvelle stratosphère.

Acheter le Bandcamp de l’artiste.

3 JPEGMAFIA – LP !



Même si JPEGMAFIA a réussi à passer inaperçu, il est facilement devenu l’un de mes rappeurs préférés au cours des dernières années.

Il chante et rappe et chuchote parfois même des paroles conflictuelles et déterminées sur des rythmes glitch et grungy qui ne ressemblent à rien de ce que vous avez entendu auparavant. Il a ses propres petits slogans (par exemple « vous pensez me connaître ») qui vous donnent l’impression de faire partie d’un club secret chaque fois que cela vous semble familier après qu’il les ait prononcés.

Cela vous oblige à être dans des trucs un peu plus pointus, mais si vous avez déjà entendu sa musique et que vous l’avez aimée, ce sont en grande partie les mêmes sons.

Malheureusement, en raison de problèmes de droits d’auteur, il n’a pas pu utiliser tous les échantillons qu’il souhaitait. Mais il a contourné ce problème en déposant également une « version hors ligne » de l’album sur Bandcamp.

Acheter le Bandcamp de l’artiste.

2 porches – Tenue douce toute la journée !



D’accord, je l’admets. Cet album m’a légitimement pris au dépourvu car il n’est sorti qu’en octobre, ce qui veut dire que c’est encore un ajout relativement récent à ma rotation.

C’est un album de synth-rock de 25 minutes que je pense avoir entièrement mémorisé au cours des mois qui ont suivi sa sortie. C’est un morceau de musique percutant que j’ai écouté de manière obsessionnelle, et je ris à chaque fois que j’entends mes paroles préférées de l’année (« Tony Soprano, je me fais mal ») sur le premier morceau de l’album.

Si vous aimez ce genre de chose, je pense que vous serez un fanatique des guitares et des mélodies déformées qui vivent aussi sans loyer dans ma tête.

Acheter le Bandcamp de l’artiste.

1 petit-déjeuner japonais – Jubilé



Alors que j’ai toujours admiré Japanese Breakfast parce qu’elle avait cette ambiance magique et éthérée dans sa musique, son dernier album montrait clairement qu’elle était bien plus que de la pop de chambre.

C’était un projet ambitieux et extraordinairement bien produit qui se traduit très bien pour un spectacle en direct – qui est complet avec un maillet et un gong ! C’est vibrant et tentaculaire et rêveur et juste un bon moment tout autour. Be Sweet est l’une des meilleures chansons de l’année mais Savage Good Boy est ma préférée de cette sortie.

Si vous aimez la façon dont la chanteuse de JBrekkie, Michelle Zauner, écrit une chanson, elle a également écrit un livre (Crying in H Mart : A Memoir) cette année !

Acheter le Bandcamp de l’artiste.