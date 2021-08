Ce sont ceux qu’il faut surveiller

Une grande partie de l’attention et de la couverture médiatique que Netflix recueille pour son contenu original a tendance à être le résultat des projets télévisés animés du streamer. Pensez à Stranger Things (pouah, pas de saison 4 avant l’année prochaine !) ou à The Crown. Cependant, comme nous l’avons détaillé dans une série de messages commençant par celui-ci au cours des derniers jours, le service est devenu une bête absolue en ce qui concerne le volume de contenu de long métrage qu’il est capable de produire. Surtout à une époque où le business du théâtre est encore un peu bancal. Et essayant désespérément de reprendre pied, à la suite des coups économiques qu’il a subis au milieu de la pandémie de coronavirus. Oh, et à propos de la pandémie et juste des temps plutôt sombres, dans l’ensemble, dans lesquels nous nous trouvons en ce moment ? Eh bien, cela nous semble être le moment idéal pour examiner de plus près une catégorie très spécifique de films originaux sur le streamer. Plus précisément, les meilleurs films comiques sur Netflix.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix : 25 $, maintenant seulement 5 $ chacun Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Ci-dessous, vous trouverez nos choix pour les meilleurs films comiques dans une gamme de sous-catégories différentes. Y compris des liens vers leur page de destination Netflix, ainsi que des bandes-annonces et plus encore.

Meilleurs films de comédie sur Netflix en streaming maintenant

En passant, recommander les meilleurs films comiques sur le streamer est un peu différent de certaines des autres collections que nous avons constituées. La comédie englobe vraiment tant de styles différents. C’est pourquoi vous trouverez également des choix allant de la comédie romantique à l’animation. Plus une comédie sombre, torride et orientée vers l’action. Quelle que soit votre préférence, cependant, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’un de ces titres.

Sois toujours mon peut-être

Extrait du synopsis officiel de cette comédie romantique par Netflix : “Réunis après 15 ans, le célèbre chef Sasha et le musicien local Marcus ressentent les vieilles étincelles d’attraction mais ont du mal à s’adapter au monde de l’autre.” Avec Ali Wong, Randall Park et James Saito.

Dolemite est mon nom

Extrait du synopsis officiel de Netflix de cette comédie torride et irrévérencieuse: “Dans les années 1970 à Los Angeles, le comédien en difficulté Rudy Ray Moore frappe fort avec son alter ego torride, Dolemite, puis risque tout pour porter son acte sur grand écran.” Avec Eddie Murphy, Wesley Snipes et Keegan-Michael Key.

Je me soucie beaucoup

Extrait du synopsis officiel de Netflix de cette comédie noire : « Un tuteur légal nommé par le tribunal escroque ses clients plus âgés et les piège sous sa garde. Mais sa dernière marque vient avec un bagage inattendu. Avec Rosamund Pike, Peter Dinklage et Eiza Gonzalez.

Spenser Confidentiel

Extrait du synopsis officiel de Netflix de cette comédie d’action : “Spenser, un ex-flic et ex-détenu, fait équipe avec l’aspirant combattant Hawk pour découvrir un sinistre complot lié à la mort de deux policiers de Boston.” Avec Mark Wahlberg, Winston Duke et Alan Arkin.

Les Mitchells contre les Machines

Extrait du synopsis officiel de Netflix de cette comédie animée : « Une apocalypse robotique a freiné leur voyage à travers le pays. Maintenant, c’est aux Mitchell – la famille la plus étrange du monde – de sauver la race humaine. » La distribution de voix comprend Danny McBride, Abbi Jacobson et Maya Rudolph.

Meilleure offre du jour Une remise folle de 70 $ réduit les AirPods 2 avec chargement sans fil au meilleur prix d’Amazon de 2021! Prix : Était 199 $, maintenant 128,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission