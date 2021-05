Ce sont des gains à acheter sur les actions les plus vendues du jour

Les moyennes plus larges ont été occupées à casser les mouvements de gauche et de droite ou plutôt de bas et de haut cette semaine. Mais au milieu de la lutte acharnée plus volatile entre ces baissiers et ces haussiers, certaines des actions les plus vendues sur le marché sont de retour sans équivoque alors que les gros achats font suite aux bénéfices.

Pendant une courte période cette semaine, cela ressemblait peut-être plus au krach de 1929 qu’aux années folles que le marché d’aujourd’hui a tenté de réinventer. le S&P 500 perdu plus de 4% en trois sessions après avoir atteint un nouveau record.

De même, les saveurs de premier ordre du jour comme Costco (NASDAQ:COÛT), Home Depot (NYSE:haute définition) l’a pris sur le menton. Et l’indice de peur du marché CBOE Volatility Index a bondi à près de 30% des lectures historiquement alarmantes.

Mais alors que Wall Street cherche à clôturer la semaine, les blue chips ressentent à nouveau l’amour. Les moyennes plus larges ont récupéré plus de 50% de la vente et balayé les taux d’intérêt, les inquiétudes liées à l’inflation et d’autres inconvénients sous le tapis.

Cependant, pour certaines actions fortement shorted, il s’agit de bénéfices cette semaine, ainsi que de gagner une traction plus intéressante sur et sur les graphiques de prix.

FuboTV (NYSE:FUBO)

Chargement clignotant (NASDAQ:BLNK)

Systèmes 3D (NYSE:DDD)

Aujourd’hui, jetons un coup d’œil à trois des actions les plus vendues du marché qui ont publié des résultats trimestriels cette semaine. Et en utilisant les appels et les options de vente de ces actions, nous formulerons des positions ajustées au risque alignées sur ces résultats.

Actions les plus vendues à l’achat: FuboTV (FUBO)

Source: Graphiques par TradingView

Le premier de nos titres les plus courts à acheter est fuboTV. Le débutant du sport en streaming s’est avéré un court métrage populaire et rentable au cours des deux derniers mois dans le cadre d’une rotation plus large des histoires de croissance multiple plus élevée. Mais cela semble prêt à changer.

Le rapport de cette semaine, soutenu par le nombre d’abonnés à trois chiffres et la croissance des revenus, suggère fortement qu’il est temps pour la population d’ours restante de FUBO, d’environ 14%, de quitter le terrain de jeu. Mieux encore, il est temps que les investisseurs optent pour l’action FUBO sur la base de la réaction de cette semaine et de la situation technique qui est prête à marquer gros pour les taureaux.

Comme le révèle la vue hebdomadaire fournie sur cette action la plus vendue, FUBO a parcouru un long chemin à la fois à la hausse et à la baisse et à plusieurs reprises cette année. Actuellement, la folie de la compression courte hors-la-porte de 2021 représentée par la jambe AB a été assortie par la jambe CD et plus particulièrement la jambe CD2.

Cette jambe offre une seconde réalisation d’un modèle de mouvement en deux étapes ou en miroir basé sur Fibonacci. C’est optimiste. Et dans ce cas, avec le modèle se terminant dans un chandelier engloutissant à volume élevé avec une configuration stochastique survendue et haussière, il est temps de jouer pour les taureaux.

Ma suggestion aujourd’hui est de commencer une longue campagne dans cette action la plus vendue en utilisant un collier d’août 22,50 $ / 35 $. Cette stratégie entièrement couverte supprime le risque excessif associé à un éventuel retrait d’actions FUBO, tout en étant bien positionné pour la victoire à la hausse.

Chargement clignotant (BLNK)

Source: Graphiques par TradingView

Le prochain de nos titres les plus courts à acheter est le Blink Charging. Le jeu de la station de recharge de véhicules électriques maintient un vif intérêt à court de près de 38%. La tenue correspondait aux estimations de la rue avec une perte de 18 cents par action, mais une réaction post-rapport montre que BLNK a augmenté de près de 10%. Alors, qu’est-ce qui donne? Il pourrait s’agir d’un cas de résultats meilleurs que prévu incitant certains ours à agir. Mais cela pourrait aussi être quelque chose de plus.

Avec une croissance des ventes légèrement plus forte que prévu de près de 72% et / ou une certaine appréciation du fiasco du pipeline colonial de la semaine dernière, cela pourrait justifier un peu de couverture insuffisante. Mais aujourd’hui, quelque chose d’autre se met également en place en faveur de l’action BLNK – un grand double fond correctif.

Techniquement, le deuxième pivot bas du modèle a, comme la bougie engloutissante de la formation, trouvé un support au-delà du niveau de retracement de 62%. Cette fois, cependant, un fond se profile pour finir comme un marteau hebdomadaire haussier.

Ma suggestion est d’attendre le suivi des prix la semaine prochaine pour confirmer un bas, ainsi qu’un croisement stochastique. Si ces conditions sont remplies, un collier de 33 $ / 38 $ de juin est un moyen plus sûr et efficace de rouler longtemps sur ce stock le plus court.

Actions les plus vendues à l’achat: 3D Systems (DDD)

Source: Graphiques par TradingView

La dernière de nos actions les plus vendues à acheter est 3D Systems. C’est un autre titre bien court à environ 22%, mais peu susceptible d’attirer l’attention du GameStop (NYSE:GME) se pressent sur la prochaine, la prochaine grande chose pour être sûr. Plus important encore, avec les résultats globaux et exceptionnels du spécialiste de la fabrication additive au premier trimestre et la réaction positive des stocks en main, DDD consiste aujourd’hui à imprimer de l’argent pour les taureaux de demain.

Techniquement, le marché baissier vu sur le graphique hebdomadaire de DDD ressemble à celui de l’action FUBO. Chacun maintient une bougie hebdomadaire engloutissante haussière. L’action DDD arbore également un croisement stochastique haussier similaire en territoire de survente.

Légèrement différent et ajoutant un soutien supplémentaire à cette action la plus vendue, le modèle de creux potentiel de DDD remet en question avec succès le niveau de Fibonacci de 76%, ainsi que la résistance angulaire antérieure clé.

Ici, j’irais aussi avec un collier. J’aime garder le message quand il s’agit de cette stratégie très flexible. Et aujourd’hui, cela a plus de sens avec une combinaison d’août 25 $ / 35 $ alors que nous cherchons à inverser la tendance de la rentabilité, à éviter un risque de prime longue excessif et une exposition à la baisse plus importante mais évitable.

A la date de publication, Chris Tyler ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.