10/07/2021 à 19h00 CEST

Giorgio Chiellini, capitaine de l’équipe nationale italienne, a assuré ce samedi que des matches comme la finale du championnat d’Europe qui se jouera ce dimanche à Wembley contre l’Angleterre sont particuliers car “Ils ne se reproduiront peut-être plus dans votre carrière” et a souligné que son équipe est “à un pouce” de la gloire.

“C’est une chance incroyable de pouvoir jouer à ce jeu, ce sont des jeux qui ne se reproduiront peut-être plus dans votre carrière. Mais vous devez soulager la tension, nous savons à quel point c’est important, vous n’avez pas besoin de le souligner, mais gardez votre concentration élevée. Vous devez profiter, avec joie. Vous devez jouer avec insouciance et un peu fou », a déclaré Chiellini lors de la conférence de presse la veille.

“Nous profitons de cette aventure, nous respirons quelque chose de différent dans l’air. Nous sommes passés de trois centimètres à deux centimètres. Maintenant, le dernier centimètre manque et nous devons l’atteindre tous ensemble », a ajouté le capitaine italien.

Chiellini, qui formera l’arrière avec Leonardo Bonucci à Wembley, a estimé que la finale sera jouée par les deux équipes qui « méritaient le plus » d’avancer et a reconnu que l’équipe italienne se sentait en grande confiance dès le début.

“Nous étions clairs sur le fait que nous aurions une grande Eurocup, puis la route est pleine d’imprévus. Mais notre idée a toujours été d’avoir une grande Eurocup. Nous sentions que nous étions prêts à faire quelque chose de grand. Commencer le tournoi à Rome nous a donné un bonus. Sortir avec votre public d’à côté nous a donné plus de force », a-t-il déclaré.

Il a exprimé son profonde gratitude pour Harry Kane, l’attaquant qui a mis l’Angleterre en finale avec une performance monumentale en demi-finale contre le Danemark.

“Kane est un attaquant de classe mondiale. Je me souviens de la première fois que je me suis mesuré avec lui, c’était en amical à Turin. Il a de la force physique, mais il sait marquer d’une tête, il sait passer, il sait lancer des coups francs. C’est incroyable, Je fais partie de ceux qui t’apprécient le plus. J’aurai la chance de le voir demain sur le terrain, c’est toujours agréable de jouer contre ces attaquants”, a-t-il déclaré.

Il est clair qu’il sera essentiel de savoir lire les moments de jeu et d’agir avec lucidité pour vaincre l’Angleterre, une équipe qui aura le soutien de 60.000 fans.

“Demain on a besoin d’un coeur chaud car sinon, tu survivras pas à Wembley, et sans la tête froide non plus. Il y aura des moments où il faudra être lucide, il est impensable qu’on maîtrise les quatre-vingt-dix minutes. C’est une finale et pour gagner, il faut faire attention à tous les détails”, a-t-il déclaré.

Le défenseur respecte beaucoup l’Angleterre et a souligné sa solidité dans tous les domaines du terrain.

“L’Angleterre n’est pas l’Espagne, elle a des caractéristiques différentes. Je pense que les joueurs qui méritaient le plus à ce Championnat d’Europe ont atteint la finale. Ils sont solides, forts physiquement, avec des joueurs solides et une bonne organisation assurée par le coach. Ce n’est pas une équipe qui joue comme l’Espagne, mais elle est forte, elle a marqué un demi-but dans tout le Championnat d’Europe et dès qu’elle a de la place, elle peut vous blesser”, a-t-il déclaré.

Dans son discours, Chiellini est également revenu pour analyser les moments avant les tirs au but contre l’Espagne, lorsqu’il a serré Jordi Alba dans le match nul pour soulager la tension, un geste qui a été reçu avec différentes opinions dans les critiques.

“J’ai beaucoup de jeux d’expérience, j’ai beaucoup grandi au fil des ans, j’apprécie chaque instant de mes dernières années de carrière. Je le fais toujours avec le sourire et le respect de mes rivaux. Je l’ai toujours fait, je l’ai fait avant et aussi dans ce championnat d’Europe. tactique. Je suis comme ça à travers vents et marées. Je pense qu’au final nous avons un respect mutuel », a-t-il expliqué.

Et pas de polémique sur les prétendues faveurs de l’Angleterre car ils jouent la finale à domicile : “Ce n’est pas la première fois qu’une équipe fait la finale à domicile, ils ont été bons pour atteindre la finale.”