Ce sont des nouvelles horribles sur le nouvel iPad OLED révolutionnaire d’Apple

Après avoir équipé tous les modèles d’iPhone 12 d’écrans OLED, une première pour l’iPhone, Apple a continué cette année à améliorer l’expérience d’affichage sur ses appareils. L’iPad Pro 12,9 pouces est livré avec un écran mini-LED, également une première pour la gamme iPad. Les modèles iPhone 13 Pro sont les premiers iPhones à prendre en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz, car Apple a apporté sa technologie d’écran ProMotion à ses smartphones. Plus tard cette année, la série MacBook Pro obtiendra sa première refonte importante depuis des années, qui inclura les écrans mini-LED d’Apple pour ordinateurs portables.

Les rumeurs disent qu’Apple prévoit des mises à niveau d’affichage supplémentaires pour ses appareils à l’avenir, y compris des écrans OLED pour iPad et MacBook. Cependant, certaines de ces mises à niveau auraient été retardées. Apple et Samsung ont arrêté leur collaboration sur une technologie d’affichage OLED qui aurait équipé un futur modèle d’iPad.

Mises à niveau d’écran d’Apple pour iPad et MacBook

Même si Apple a développé des écrans mini-LED pour ses iPad et MacBook, la société envisage également des écrans OLED pour les mêmes types d’appareils. Les écrans mini-LED offrent certains des mêmes avantages que les écrans OLED. Ils sont plus lumineux et offrent de meilleurs rapports de contraste, mais ils sont toujours basés sur la technologie LCD. Et ils ne sont peut-être pas toujours moins chers à produire que les écrans OLED. Apple a rencontré des problèmes de fabrication qui ont entraîné des retards sur l’iPad Pro. C’est du moins ce que disent les rumeurs.

Juste au moment où Apple commençait à vendre son premier appareil mini-LED, des rumeurs affirmaient que certains des iPad et MacBook du futur seraient dotés d’écrans OLED. Samsung a commencé à commercialiser ses écrans OLED pour ordinateurs portables plus tôt cette année, certains fabricants d’ordinateurs portables lançant déjà des ordinateurs portables avec des écrans OLED.

Cela dit, on ne sait pas comment Apple différenciera les écrans mini-LED et OLED en ce qui concerne les familles d’appareils. Par exemple, les modèles iPad Pro et MacBook Pro peuvent avoir une technologie d’écran. L’iPad Air et le MacBook Air pourraient obtenir l’autre. Mais juste de la spéculation à ce stade. Apple pourrait très bien chercher à équiper tous ses appareils avec des panneaux OLED, la mini-LED n’étant qu’une solution temporaire. Ou l’inverse.

Apple retarde l’iPad avec écran OLED

Ce qui semble clair, c’est qu’Apple envisage davantage de mises à niveau de l’écran de l’iPad, y compris la technologie OLED. Le site technologique coréen The Elec rapporte qu’Apple et Samsung ont annulé leur projet de développement d’un écran iPad OLED de 10,86 pouces.

Apple voulait sortir l’iPad OLED en 2022, mais la sortie a été repoussée à 2023 ou 2024. Des personnes proches du dossier ont déclaré que les deux géants avaient mis fin au partenariat. Ils auraient été en désaccord sur la nouvelle technologie OLED pour iPad.

Apple aurait voulu une technologie d’affichage OLED différente pour l’iPad. Les écrans OLED actuels ont une structure à pile unique, où le rouge, le vert et le bleu forment une couche d’émission. Apple voulait une conception à deux piles qui empilerait deux couches d’émission rouge, verte et bleue au lieu d’une.

L’avantage d’une couche à deux piles est double, explique le rapport. Premièrement, Apple peut augmenter la luminosité de l’écran. Deuxièmement, il prolonge la durée de vie de l’écran jusqu’à quatre fois.

Samsung a proposé une structure à pile unique, le seul type d’écran OLED que Samsung Display vend. Le géant coréen fabrique déjà des écrans OLED pour ses propres tablettes phares Galaxy Tab S. La raison pour laquelle Samsung a hésité à répondre aux demandes d’Apple concerne la rentabilité. Le développement du processus de fabrication de la structure à deux piles peut être coûteux. Samsung ne peut pas être sûr qu’il vendra suffisamment d’écrans OLED de 10,86 pouces pour que les iPad soient rentables.

Apple a insisté sur une structure OLED à deux piles, du type de celle que LG Display fabrique. Mais LG ne dessert que le marché automobile et a une petite capacité de production.

Les mises à niveau de l’iPad Pro

Outre l’écran iPad de 10,86 pouces souhaité par Apple, la société développe également un écran OLED différent pour la série iPad Pro. Apple prévoit de lancer deux iPad OLED en 2023 ou 2024, selon le rapport.

Apple voudrait que ces deux iPad OLED soient dotés de panneaux tandem à deux piles et de la technologie d’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) à transistor à couche mince (TFT). Le modèle de 10,86 pouces serait un silicium polycristallin à basse température (LTPS) TFT.

En conséquence, Samsung devrait passer de LTPO à LTPS pour répondre aux besoins OLED d’Apple pour ces trois écrans iPad. Et cela aurait été un processus coûteux. De plus, Samsung était déjà confronté à des problèmes de rendement avec les panneaux OLED de 10,86 pouces tels quels.

Cela dit, on ne sait pas quand Apple lancera son premier iPad avec un panneau OLED. L’expert en affichage Ross Young a déclaré à iMore que la production d’iPad OLED pourrait commencer en 2023, mais que la tablette ne sera pas lancée avant 2024. Apple pourrait attendre que LG Display rattrape son retard, il dispose donc de suffisamment d’écran OLED pour l’iPad.