Ce sont dix personnalités publiques de premier plan de 2021

Dans une année 2021 encore marquée par la pandémie de covid-19, par l’instabilité politique nationale et internationale, par le début de la reprise économique et par les JO de Tokyo, ce sont les dix protagonistes qui ont marqué l’actualité des 365 derniers jours.

Il est difficile de faire quelque chose d’aussi pertinent que d’entrer dans l’histoire d’une année. Certains le font pour quelque chose de bien et d’autres pour des événements qu’ils préfèrent oublier. Cette 2021 a été très chargée en terme d’actualité: l’éruption du volcan La Palma, les adieux d’Angela Merkel après plus d’une décennie de règne d’une main de fer en Allemagne et en Europe, la mort d’Almudena Grandes, du duc d’Édimbourg ou de Verónica Forqué ou la révolution que Luis Enrique a implantée dans l’équipe de football espagnole et cela a valu la dispute des demi-finales de l’Eurocup et que tout un pays a récupéré l’illusion pour le Rouge.

Juan Carlos Ier

le roi émérite a été, sans aucun doute, l’un des protagonistes l’année en Espagne. Depuis le 3 août 2020, la Maison royale a annoncé que Juan Carlos Ier quittait l’Espagne à la suite de l’escalade d’informations sur des comptes présumés dans des paradis fiscaux, rares sont ceux qui ont tenté d’obtenir une photo de l’ancien monarque saoudien. Saoudite. Mais il n’y a pas beaucoup d’images qui ont transcendé le père de Philippe VI depuis. Le dernier d’entre eux est arrivé ce même mois de décembre, lorsque l’émérite a assisté à un match de Rafa Nadal dans le pays qui est désormais sa résidence. Mais ce n’est peut-être plus pour très longtemps. Le dépôt de la procédure que le parquet suisse avait ouverte à son encontre (un fait survenu ce même mois de décembre) est la première étape pour que la Cour suprême cesse les investigations à son encontre. Pour cela, Moncloa et Zarzuela préparent déjà leur retour En Espagne.

Joe Biden

Bien que sa victoire électorale ait eu lieu en 2020, Joe Biden n’a pas pris en charge l’un des gouvernements les plus importants du monde le 20 janvier 2021. Le démocrate est arrivé au pouvoir dans un climat de tension sans précédent. À peine 14 jours plus tôt, l’un des actes les plus noirs de l’histoire des États-Unis s’était produit : l’assaut du Capitole par une foule de partisans du président sortant, Donald Trump. A ce jour, le magnat n’a pas assumé sa défaite aux urnes et continue de défendre la fraude, à tel point qu’il n’a même pas assisté à la cérémonie de passation des pouvoirs. Mais les pierres sur le chemin de Biden n’ont pas mis fin au départ de Trump : son exécutif a vécu sa première crise avec le retrait chaotique des troupes de Afghanistan qui a poussé les talibans à prendre le pouvoir avant même que les derniers soldats internationaux ne quittent le pays.

Isabel Diaz Ayuso

Personne ne doute qu’Isabel Díaz Ayuso est venu à la politique espagnole pour la révolutionner. Il l’a clairement fait savoir au cours des mois les plus durs de la pandémie, lorsqu’il est devenu le visage de l’opposition permanente aux décisions du gouvernement de Pedro Sánchez. Il l’a confirmé le 10 mars, lorsqu’il a décidé dissoudre l’Assemblée de Madrid et convoquer des élections au Communauté après avoir rompu l’accord qu’elle avait en vigueur avec les Citoyens. Et, objectivement, il ne pouvait pas faire mieux : le leader populaire a obtenu la majorité absolue et le contrôle total de l’Exécutif régional. Ce soutien citoyen lui a valu de transférer cette impulsion constante avec Moncloa dans sa propre maison. Depuis, bras de fer avec la direction nationale du Fête populaire ils ont été constants et à Gênes, ils ont été menacés par « l’ouragan Ayuso ». Les défis ont varié des relations avec Vox aux dîners de Noël.

Pablo Iglesias

L’appel électoral anticipé d’Ayuso a entraîné un mouvement auquel personne ne s’attendait : le 15 mars Pablo Iglesias a annoncé qu’il quittait son poste de deuxième vice-président dans le gouvernement de coalition pour tenter de s’emparer du pouvoir de la droite dans la Communauté de Madrid. Le tremblement de terre a été instantané et a donné lieu à l’une des campagnes électorales les plus mouvementées de l’histoire espagnole récente. Les résultats n’ont pas accompagné les forces de gauche et, bien que la représentation de United We Can à l’Assemblée de Madrid soit passée de 7 à 10 sièges, cela n’a pas suffi à briser l’hégémonie d’Ayuso. Cette même nuit, Iglesias a annoncé avec enthousiasme que a quitté la ligne de front politique et a exhorté Yolanda Diaz assumer la direction de la partie violette de l’Exécutif.

Marta Ortega

L’une des femmes les plus riches d’Espagne deviendra également l’un des visages les plus puissants de l’Ibex 35. Le 30 novembre, Inditex a officialisé une série de changements dans sa direction cela affecterait même sa cotation en bourse. Marta Ortega, fille du fondateur du géant du textile, deviendra présidente non-exécutive en mars 2022 de la multinationale. Le conseil d’administration a ainsi accepté la démission de Pablo Isla, qui avait dirigé l’entreprise pendant une décennie. Le mérite de la numérisation du groupe et de son engagement récent en faveur du développement durable est à vous. Actuellement, la fille aînée d’Amancio Ortega est chargée de renforcer l’image de marque et la proposition de mode de Zara, sans doute la plus importante de toutes celles dirigées par le géant Arteixo. Porte lié à la multinationale depuis plus de 15 ans après avoir suivi une formation dans certaines des meilleures écoles de mode et de commerce au monde.

Léo Messi

Déjà en été 2020 Léo Messi avait exprimé sa volonté de quitter le club de sa vie, le FC Barcelone. Cependant, à ce moment-là, la directive a réussi à arrêter le départ de la star argentine. La démission de Josep María Bartomeu et la victoire électorale de Joan Laporta laissaient présager que l’attaquant pourrait oublier cet objectif et revenir à son rêve de terminer sa carrière sportive à Barcelone. Mais les problèmes financiers du club ont fait obstacle à un accord que les deux parties souhaitaient vivement. Le 5 août, la nouvelle est devenue officielle : 15 ans plus tard, Leo Messi laisserait le Barça libre, pour que sa prochaine équipe n’ait pas à laisser un seul euro dans les caisses des Blaugrana pour s’offrir les services de la star. La raison officielle était l’impossibilité de surmonter les « obstacles économiques et structurels ». Quelques jours plus tard, Messi et sa famille ont commencé une nouvelle vie à Paris, une ville qui les a accueillis à bras ouverts et avec deux joueurs qui formeraient, avec Messi lui-même, l’un des attaquants les plus redoutés du football mondial : Kylian Mbappé et Neymar.

Simone biles

Elle était appelée à être la grande reine des Jeux olympiques de Tokyo, des Jeux olympiques pandémiques, des Jeux sans public. Cependant, le sept fois champion de États Unis, actuel champion olympique et quintuple champion du monde n’a pas signé la performance qu’elle attendait. Simone biles vécu un cauchemar dans Tokyo et a mis en évidence les difficultés des sportifs de haut niveau et les dommages que l’extrême pression fait à leur santé mentale. La gymnaste a démissionné pour participer à la finale par équipes de gymnastique artistique, une épreuve dans laquelle les États-Unis ont finalement obtenu la médaille d’argent. Après cet abandon, plusieurs autres sont arrivés. Simone Biles vient de remporter le médaille de bronze à la poutreMais il a laissé une leçon bien plus importante que d’autres stars mondiales comme Naomi Osaka avaient déjà avancée : « Je pense que le sujet de la santé mentale devrait être beaucoup plus abordé, notamment avec les athlètes car je sais que certains d’entre nous vivent la même chose des choses. Nous ne sommes pas que du divertissement, nous sommes des êtres humains« , Il a dit.

Pau Gasol

Pau Gasol il est l’un des athlètes les plus importants de l’histoire d’Espagne. Dans sa carrière prolifique à la fois en Europe (trois saisons avec Barcelone) et en NBA (il a joué 18 saisons), en plus de nombreuses compétitions avec l’équipe espagnole de basket-ball, il n’a cessé d’ajouter des titres qui l’élèvent comme le meilleur basketteur espagnol : trois médailles olympiques, l’or à la Coupe du monde au Japon et trois Eurobasket ; double champion NBA avec les Los Angeles Lakers et triple champion de la Ligue ACB. Gasol est une institution à la fois sur et en dehors des terrains, où il s’est efforcé de promouvoir d’innombrables actions sociales à la fois avec l’Unicef ​​et avec sa propre fondation. Grand ami de Kobe Bryant, il a été l’un des grands soutiens de la famille après la mort du crack. Cet été, après avoir disputé ses derniers Jeux Olympiques, Gasol a annoncé avec enthousiasme lors d’une conférence de presse que J’ai raccroché mes bottes après plus de deux décennies au plus haut niveau.

C. Tangana

Antón Álvarez Alfaro est C. Tangana, mais depuis 2021, il est également connu sous le nom de « El madrileño ». Le nom de l’un des albums hispanophones les plus importants de l’année, tant par l’accueil du public que par la critique, est aussi une déclaration d’intentions. Avec son style urbain latin provocateur, accumule les triomphes et les controverses : de ses photographies sur un yacht entouré de femmes en bikini à la démission du doyen de la cathédrale de Tolède pour lui avoir permis d’enregistrer son clip vidéo ‘Athée’ à l’intérieur du temple et d’en faire le théâtre de ses danses avec Nathy Peluso sans l’approbation de l’archevêque. Mais son mélange de piège de mélange de trap, rumba, bachata, hip hop, flamand ou reggaeton il a prévalu sur tout le reste. Trois Latin Grammy Awards et la meilleure première historique d’un album espagnol sur Spotify avec plus de cinq millions de reproductions en une journée en témoignent.

Ibai Llanos

Le « streamer » a été le grand protagoniste du monde numérique en 2021. Son alliance avec Gerard Piqué a permis de relancer une carrière qui semble n’avoir aucune limite. S’il a conquis une grande partie de l’Espagne après s’être positionné contre les ‘youtubers’ qui ont déménagé en Andorre pour payer moins d’impôts, sa relation avec des footballeurs de l’envergure de Kun Agüero ou de Leo Messi a fini de se faire sa facette de idole parmi les plus jeunes. Ibai Llanos est devenu le seul Espagnol à avoir assisté en tant que presse à la présentation de la star argentine avec le PSG et à lancer les premiers World Globes. L’année se terminera d’une manière peu attendue : sonnera les cloches sur votre chaîne Tic avec Ramón García.