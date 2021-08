Ce sont, et non d’autres, les documents que vous devez emporter dans la voiture selon la DGT | Moteur

in

Rarement nous nous arrêtons pour regarder la boîte à gants de la voiture pour voir si nous avons tout le nécessaire en termes de documentation dans la voiture. Si vous voulez jouer la sécurité et vous débarrasser d’une amende, ce sont les documents que vous devez apporter.

Avant de commencer le voyage vers ou depuis le travail, vers un lieu de vacances ou comme celui qui va acheter au centre commercial, vous devriez vérifier si vous avez tous les documents obligatoires pour conduire, que les agents de la circulation peuvent demander et amender sinon. tu portes.

Cette infraction n’est pas l’une des plus importantes, elle est considérée comme mineure, et le l’amende peut atteindre 100 euros. Si le document manquant est le permis de conduire, le véhicule pourrait être immobilisé.

Pour reprendre les mots de la DGT, les documents à apporter : « Ils constituent la garantie que nous respectons la loi et les règles nécessaires pour circuler en toute sécurité et seront la première chose qu’un agent nous demandera si nous nous arrêtons ou sommes impliqués dans un accident. .”

Jetons un coup d’oeil à les papiers que nous devons porter Dans la voiture comme on le voit il y en a trois avec un ajout supplémentaire, non obligatoire, mais recommandé :

– Permis de conduire: il peut s’agir d’une autorisation provisoire ou de la carte définitive.

– Certificat d’immatriculation du véhicule, qui est la feuille contenant les données techniques de celui-ci et les données de son propriétaire.

– Carte de contrôle technique du véhicule avec le dernier rapport d’ITV et le autocollant date d’expiration de l’ITV sur le pare-brise.

De plus, le code de la route impose d’avoir assurance responsabilité civile obligatoire, et, bien que depuis 2008 il ne soit plus obligatoire de porter la police ou le récépissé en cours de validité, la DGT recommande de les prendre.

Si le véhicule en question n’a pas d’assurance obligatoire, il peut être immobilisé et, en plus, porte une assurance sanction allant de 601 euros à 3 005 euros, selon des facteurs tels que la circulation du véhicule, le type de véhicule, le temps sans assurance ou la répétition de cette infraction.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

Nous rappelons également que vous pouvez apporter la documentation en numérique, sur votre mobile avec l’application miDGT.

Si vous faites partie de ceux qui louent une voiture pour voyager, vous devez garder à l’esprit que ces obligations sont également valables pour ces véhicules, vous devez donc vérifier qu’ils vous donnent le permis de circulation, la carte ITV, qui a un autocollant et demander l’assurance de la même chose.