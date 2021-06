Ce sont les 10 émissions que tout le monde regarde en ce moment sur HBO Max, Netflix et plus encore – .

Si vous faisiez partie des millions de fans de Friends qui se sont installés devant votre téléviseur pour la réunion tant attendue des membres de la distribution bien-aimés de la sitcom sur HBO Max il y a quelques jours – quelque chose que tant d’entre vous ont fait, d’ailleurs, que cela a fait Amis, notre émission télévisée la plus regardée de la semaine sur tous les streamers – il y a un moment émouvant que vous avez peut-être manqué.

Lisa Kudrow l’a souligné dans une interview après la première de l’épisode. La rencontre s’est en fait produite pendant les premiers instants de Friends: The Reunion, alors que les membres de la distribution remplissent un par un. Avez-vous capté cet échange, décrit par Kudrow, entre Courteney Cox et Matt LeBlanc ? “Eh bien, Courteney entre et fond en larmes, puis Schwimmer l’a souligné, nous le regardions ensemble comme jeudi soir, et je prends une serviette ou un mouchoir”, a déclaré Kudrow au magazine People. “LeBlanc le prend, parce qu’il nous raconte une histoire et ne veut pas sauter un battement et commence à tamponner ses yeux, juste en automatique.”

Cette interaction naturelle et sans effort entre les amis était l’un des nombreux exemples de leur proximité. En fait, tout l’épisode des retrouvailles – qui a été créé le 27 mai et a été animé par James Corden – était plein de moments comme celui-là. Avec les membres de la distribution, ainsi que les co-créateurs Marta Kauffman, David Crane et le producteur exécutif Kevin Bright, se remémorant et partageant des détails fascinants sur leur temps de travail sur la série, qui a duré 10 saisons sur NBC jusqu’en 2004.

Inutile de dire que l’épisode a été présenté pour la première fois à une période chargée pour HBO Max, dont la société mère, il y a quelques jours également, a finalement lancé un niveau moins cher et financé par la publicité de HBO Max qui permettra aux abonnés de diffuser HBO TV émissions et films dès maintenant pour 9,99 $ par mois. Et, sur une note sans rapport, cela vient du fait que HBO Max domine également le classement de la télévision en streaming, selon les dernières données du service de moteur de recherche en streaming Reelgood.

Entre le 27 mai et le 2 juin, sur la base de la tranche hebdomadaire de données que Reelgood partage régulièrement avec ., le public en streaming affluait vers deux séries plus que toute autre chose: Friends, naturellement, mais aussi la mare d’Easttown dirigée par Kate Winslet, à propos de petit Mare Sheehan, détective de Pennsylvanie.

Imaginez ceci : Nous sommes en 2002, c’est jeudi soir, et vous vous précipitez chez vous pour regarder le dernier épisode de Friends. Préparez-vous maintenant à ce que cela se reproduise. Friends: The Reunion est diffusé le 27 mai sur HBO Max. #FriendsReunion pic.twitter.com/1ZrHq4HxSM – HBO Max (@hbomax) 19 mai 2021

Les abonnés de HBO Max peuvent regarder les 236 épisodes des 10 saisons de Friends en ce moment, et il est facile de comprendre pourquoi l’épisode de la réunion a été suffisamment boosté pour atteindre directement la première place du classement cette semaine, ce que vous pouvez vérifier. ci-dessous. Les critiques, quant à eux, ont également été assez essoufflés dans leurs éloges de Mare of Easttown, qui a actuellement un score de 93% de critiques et un score d’audience de 91% sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes. Selon le site d’examen, le “consensus des critiques” est le suivant: “Soutenu par une meilleure carrière Kate Winslet, les ambitions de Mare of Easttown dépassent parfois sa portée, mais son mystère central est soutenu par un sens si fort du lieu et du caractère cela n’a guère d’importance.

Bien sûr, si vous avez besoin de recommandations au-delà de ces bons titres HBO Max quant à ce qu’il faut commencer à diffuser ensuite, voici notre dernière liste complète du Top 10 des émissions de télévision les plus regardées sur les principaux streamers (pour la semaine se terminant le 2 juin), par Reelgood :

