Ce sont les 10 meilleures universités avec les pires logements, selon les étudiants ⋆ .

L’hébergement Uni est notoirement mauvais. Ce sont généralement des blocs laids remplis de pièces identiques sans âme avec de petits lits, un minimum de rangement et peut-être une salle de bains si vous êtes vraiment chanceux. Et c’est juste ta propre chambre. Aucune cuisine uni partagée n’a jamais ressemblé à un endroit où vous voudriez être. Le canapé sera la chose la moins confortable sur laquelle vous vous soyez jamais assis et le sol rappelle plutôt votre classe de huitième année.

Nous pensons tous que notre université a les pires salles, mais maintenant il existe des données réelles pour confirmer quelle université a vraiment le pire logement.

University Compare a classé les logements des universités sur la base des avis des étudiants passés et actuels et leur a attribué une note sur 10. L’université avec le meilleur logement serait Loughborough avec une note de 4,24 sur cinq. D’autres universités avec de bons logements sont Exeter, Royal Holloway et Imperial.

Mais soyons honnêtes, nous nous soucions le plus de qui a le pire et les classements très bas sur la liste sont Manchester, Glasgow et Cardiff.

Ce sont les universités avec les hébergements les moins bien notés :

1. Université de Manchester – 3.13

2. Université de Glasgow – 3,32

3. L’Université Robert Gordon – 3,38

4. Université calédonienne de Glasgow – 3,39

5. Université de Dundee – 3,50

6. Université Solent – ​​3,51

7. Université de Cardiff – 3,53

8. Université de Strathclyde – 3,53

9. Université Sainte-Marie, Twickenham – 3,54

10. Collège de la ville de Glasgow – 3,54

Montre ça à tes parents la prochaine fois qu’ils te diront que les couloirs ne sont pas si mal.

