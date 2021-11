Ce sont les 10 meilleurs films Disney + selon le classement le plus prestigieux | Divertissement

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Pour un marathon ou pour les voir en vacances. Ce sont les meilleurs films Disney que vous pouvez déjà profiter sur Disney +.

Le nombre de plateformes sur lesquelles nous devons nous divertir peut entraîner un problème de plus en plus courant : que regarder aujourd’hui ? Le nombre de séries, films et documentaires qui nous sont proposés sur tous ces sites et applications est immense et l’un d’entre eux est Disney +.

Dans Disney +, il y a plus que vous ne pouvez imaginer ou ce que l’application vous montre lorsque vous l’ouvrez. Il y a beaucoup de joyaux cachés et de films. Quels sont les meilleurs films Disney que vous pouvez regarder en ce moment ?

Nous savons que « le meilleur » est quelque chose de très personnel, mais si vous voulez trouver les meilleurs films Disney +, il n’y a pas de meilleur moyen de les commander que selon les données IMDB.

Organisés par partition globale, les meilleurs films Disney, ou du moins désormais dans le catalogue Disney +, commencent par le mythique Star Wars, mais sans laisser derrière eux d’autres classiques de l’animation ou des sorties plus récentes, comme Avengers.

Star Wars : Épisode V – L’Empire contre-attaque (1980)

Le véritable exemple de la façon dont les deuxièmes parties ne sont pas toujours mauvaises est Star Wars: Episode V: The Empire Strikes Back, qui était autrefois la deuxième partie du blockbuster Star Wars.

Non seulement il explore davantage cet univers, mais il montre également davantage les personnages et le monde créés par George Lucas.

Après une attaque surprise des troupes impériales sur les bases camouflées de l’alliance rebelle, Luke Skywalker, en compagnie de R2D2, part pour la planète Dagobah à la recherche de Yoda, le dernier maître Jedi, pour lui apprendre les secrets de la Force. Pendant ce temps, Han Solo, la princesse Leia, Chewbacca et C3PO esquivent les forces impériales et cherchent refuge auprès de l’ancien propriétaire du Faucon Millenium, Lando Calrissian, dans la ville minière de Bespin, où il leur prépare un piège conçu par Dark Vador.

Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir (1977)

Le premier film Star Wars a été l’une des plus grandes surprises du monde de la science-fiction. Star Wars Episode IV : A New Hope est le deuxième meilleur film disponible sur Disney+ selon IMDB.

On nous présente ici des personnages qui font déjà partie de la culture populaire tels que Luke Skywalker, Leia Organa, Obi Wan Kenobi, Han Solo, Chewbacca, R2D2 et C3PO.

Le dernier tour (2006)

L’astuce finale C’est un de ces films que vous avez pu voir au passage, mais si vous le démarrez depuis le début cela vous tiendra en haleine et c’est sûrement l’un des meilleurs films avec des rebondissements de scénario inattendus.

Un film de Christopher Nolan qui a Hugh Jackman ou Christian Bale comme personnages principaux ; et un David Bowie inattendu dans le rôle de Nikola Tesla qui le brode. Deux illusionnistes se battent pour être les meilleurs à Londres à la fin des années 1890. Un accident tragique, des rivalités… L’un des meilleurs films que l’on puisse voir ce week-end.

Le Roi Lion (1994)

Le film d’animation original du Roi Lion est sans aucun doute l’un des films qu’aucun millénaire ne pourra oublier et qui a connu un remake en 2019 qui s’est passé sans douleur ni gloire.

Le prince héritier Simba et son père, le roi Mufasa, sont trompés par leur oncle Scar pour s’emparer du trône de toute la savane africaine. Une histoire familière adaptée à un public plus enfantin, en réalité traumatisé.

Avengers : Fin de partie (2019)

Avengers : Endgame est le dernier film du premier cycle de l’univers cinématographique Marvel. Un film qui, en raison de son poids et de son importance, après plus d’une décennie de personnages Marvel sur grand écran, montrait la fin du méchant Thanos.

Il est disponible sur Disney +, mais vous ne pourrez pas le regarder sans d’abord regarder Infinity War.

Avengers : guerre à l’infini (2018)

Avengers : Infinity War est la première partie de la fin de « The Infinity Saga ». L’un des derniers de la troisième phase des films Marvel.

C’est le début de la fin de la série Avengers et l’un des meilleurs films Marvel, avec des rebondissements inattendus et tous les personnages des bandes dessinées que vous pouvez imaginer.

Coco (2017)

Le blockbuster et le succès critique Coco, qui a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2018, est une lettre d’amour au Jour des morts au Mexique.

Un film humain, qui fait verser la larme étrange et est très animé pour toute la famille, est l’un des meilleurs films Disney et que vous pouvez déjà retrouver sur Disney +.

MUR E (2008)

MUR E est un film d’animation Pixar qui est un exemple clair de la critique du consumérisme et du mauvais traitement de la planète que les humains portent aujourd’hui.

Et surtout, c’est un film avec un minimum de dialogues, mais avec une histoire parfaitement exécutée par les animateurs Pixar, avec un message clair sur les déchets et l’écologie.

Extraterrestre (1979)

Alien est le grand film de science-fiction et d’horreur de Ridley Scott, qui après sa première et pendant des décennies a généré les cauchemars de nombreux jeunes.

Alien, ce xénomorphe qui éclot d’un œuf et utilise d’autres animaux vivants pour grandir et devenir l’une des créatures les plus terrifiantes et mortelles de l’univers, a eu beaucoup plus de films, de jeux vidéo et bientôt une série.

Histoire de jouets (1995)

Toy Story n’est pas seulement un film CGI, c’est le premier film CGI de Pixar qui a tout changé dans ce monde.

Réalisé par John Lasseter, Toy Story a catapulté Pixar en tant que producteur de films de qualité avec une technologie qu’ils devaient essentiellement inventer. Gagnante d’un Oscar, elle nous a fait découvrir le monde des jouets qui prennent vie quand on ne les regarde pas et des personnages comme Woody et Buzz l’Éclair.

