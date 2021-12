Ce sont les 10 meilleurs mobiles que vous pouvez offrir pour les Trois Sages 2022 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De nombreux nouveaux mobiles apparaissent chaque année. Si vous ne savez pas lequel est le meilleur que vous puissiez offrir, nous en dressons une liste de dix qui conviendront à coup sûr.

Quand il s’agit de donner un téléphone portable, il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en compte, et le prix en fait partie, bien qu’actuellement il varie beaucoup d’un jour à l’autre même dans le même magasin. Décider est difficile, même si nous allons vous donner un coup de main.

Si vous ne savez pas quel mobile donner à Reyes Magos 2022, nous avons compilé les dix meilleurs que vous puissiez donner, triés par prix du plus élevé au plus bas et avec des choix pour absolument tous les budgets, des plus riches à ceux qui recherchent avant tout un smartphone abordable.

Heureusement, la concurrence est si forte qu’il existe de nombreux bons appareils dans toutes les gammes de prix.

iPhone 13 pour 909 €

Le nouvel iPhone 13 comprend un écran OLED, le nouveau processeur A15 Bionic, une plus grande capacité de batterie et 2 appareils photo de 12 mégapixels avec 47% de performances en plus par faible luminosité.

OnePlus 9 pour 459 €

Ce smartphone 5G haut de gamme est doté d’un processeur Snapdragon 888, le meilleur de Qualcomm en ce moment. De plus, il dispose d’un écran AMOLED à 120Hz.

Xiaomi 11T Pro pour 599 €

Oppo Reno 6 pour 449 €

Samsung Galaxy A52s pour 349 €

Le mobile milieu de gamme de Samsung avec connexion 5G, écran 6,5″, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et appareil photo 64MP.

POCO F3 5G pour 359 €

Ce nouveau mobile POCO a presque tout à balayer, à commencer par la 5G, mais aussi en raison de l’énorme puissance de son Snapdragon 870.

OnePlus Nord 2 pour 385 €

Le smartphone milieu de gamme avec un écran AMOLED 6,43″ 90Hz, 5G, 8/12 Go de RAM, 128/256 Go, un appareil photo 50 mégapixels et bien plus encore.

realme GT Master Edition pour 269 €

Le nouveau realme GT Master Edition balaie le milieu de gamme avec un écran AMOLED 120 Hz, un processeur Snapdragon 778G 5G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une charge rapide à 65 W.

Xiaomi Redmi 10 pour 179 €

Doté d’un processeur Helio G88 et d’un écran 90 Hz, ce mobile explose le marché des mobiles bon marché en raison de son faible coût.

