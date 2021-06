Ce sont les 25 meilleures offres Prime Day qui coûtent 25 $ ou moins – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le premier jour du Prime Day 2021 a été phénoménal, mais il a également été un peu écrasant pour de nombreux acheteurs Amazon. Avec plus de 2 millions d’offres disponibles pour les membres Prime dans le monde cette année, il est facile de comprendre pourquoi les choses peuvent être un peu intimidantes pour certaines personnes. Heureusement pour vous, c’est pourquoi nous sommes ici et nos lecteurs ont économisé des milliers de dollars en consultant toutes les offres phénoménales que nous avons recommandées le premier jour du Prime Day 2021. Après tout, nous faisons cela pour gagner notre vie afin que nous sachions exactement où pour trouver toutes les remises les plus importantes sur tous les produits les plus en vogue.

Maintenant, il est temps de jeter un œil à toutes les incroyables offres Amazon en magasin pour les acheteurs le deuxième jour du Prime Day 2021 !

Les points forts des offres fantastiques restantes sur Amazon en ce moment incluent ARGENT GRATUIT d’Amazon (envoyez-vous une carte-cadeau électronique de 40 $, obtenez un crédit Amazon gratuit de 10 $), le très populaire Ouvre-porte de garage intelligent MyQ pour seulement 16,98 $ (plus un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key !), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et le Apple Watch, un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix record de 28,85 $, Amazon Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, le nouveau chaud Ring Video Doorbell pour 44,99 $ avec un Echo Dot gratuit, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération à moitié prix à 24,99 $, incroyable Offres casques Sony à partir de 78 $, un Ordinateur portable Windows 10 fourni avec un microSDXC de 128 Go pour seulement 219,99 $, les 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, plus de la moitié Enceintes Bluetooth portables JBL, le meilleur Offres Roomba de l’année à partir de 199,99 $, Amazon Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $, et bien plus encore.

Ces offres sont toutes merveilleuses et nous doutons que quiconque dise le contraire. Mais qu’en est-il des offres disponibles spécifiquement pour les chasseurs de bonnes affaires avertis avec un budget limité ?

Dans ce tour d’horizon, nous allons passer en revue certaines des offres Prime Day les plus incroyables que vous pouvez obtenir en ce moment sur Amazon et qui coûtent toutes 25 $ ou moins.

Avant d’aborder les offres les plus chaudes d’Amazon à moins de 25 $, nous devons rappeler à nos lecteurs qu’il existe un moyen de participer à toute l’action cette semaine et le Prime Day sans payer un centime pour Prime. Tant que vous êtes un nouvel abonné, vous pouvez marquer un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime à l’heure actuelle! De cette façon, vous pouvez acheter toutes les premières offres Prime Day cette semaine ainsi que toutes les offres folles Prime Day la semaine prochaine. Vous bénéficierez également de la livraison express gratuite, du streaming Prime Video gratuit et de tous les autres avantages associés à un abonnement Prime.

En plus de cela, il y a une offre particulière dont vous devez absolument profiter maintenant que vous êtes membre Prime – Amazon offre de l’argent gratuit! Achetez simplement une carte-cadeau Amazon de 40 $ que vous envoyez à votre propre adresse e-mail afin que l’argent reste sur votre compte, et utilisez le code promo GCPRIME2021 à la caisse. Ensuite, Amazon vous offrira un crédit gratuit de 10 $ dans les deux jours. A quel point c’est génial ?! Vérifier cette page de promotion Amazon pour plus d’informations.

Maintenant que vous êtes prêt à entrer dans l’action, jetons un coup d’œil aux meilleures offres Prime Day à bas prix d’Amazon!

Les appareils Fire TV doivent se trouver quelque part en haut de la liste, et il y en a deux que vous pouvez obtenir dès maintenant et qui coûtent chacun moins de 25 $. Le premier est le Fire TV Stick 4K à 24,99 $ — hé, c’est un sou de moins de 25 $ ! – et le second est l’entrée de gamme Fire TV Stick Lite c’est en vente pour seulement 17,99 $. Ce sont tous les deux des prix bas de tous les temps.

Les haut-parleurs Echo sont également très populaires le jour du Prime Day et vous avez le choix entre deux autres options fantastiques. le Point d’écho de 3e génération est tombé à seulement 19,99 $ en ce moment, c’est donc le moment idéal pour en faire le plein. Ou si vous préférez le plus récent Point d’écho de 4e génération avec une meilleure qualité sonore et une nouvelle technologie de microphone à champ lointain, c’est à moitié moins cher à 24,99 $.

En parlant d’appareils Echo, n’oublions pas à quel point il est fou que les 50 $ Écho automatique est tombé à seulement 14,99 $ – et vous pouvez obtenir les 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le petit prix !

Les 30$ Ouvre-porte de garage intelligent myQ vous permet de contrôler votre garage avec votre smartphone ou votre voix grâce à l’intégration d’Alexa et de Google Assistant, et il est actuellement à un niveau record de seulement 16,98 $. En plus de cela, vous pouvez obtenir un crédit Amazon de 40 $ grâce à la promotion Amazon Key ! De plus, le plus récent de TP-Link Prises intelligentes Kasa sont à un prix record de seulement 6,07 $ chacun lorsque vous achetez un pack de 4, qui totalise 24,49 $.

Savez-vous comment LifeStraw est un best-seller chaque année pendant le Prime Day et le Black Friday ? Eh bien, maintenant, vous pouvez marquer un Pack de 2 LifeStraw pour seulement 19,98 $ au lieu de 46 $ !

Un autre excellent gadget pour la maison intelligente est le génial d’Amazon Étagère intelligente Dash, qui réorganise automatiquement les commandes pour vous lorsque votre offre devient faible. Vous pouvez en acheter un dans l’une des trois tailles disponibles aujourd’hui pour seulement 14,99 $. Vous voulez découvrir un autre appareil intelligent pour la maison dont vous n’avez jamais entendu parler ? Essaie le Interrupteur d’éclairage intelligent Govee avec haut-parleur Alexa intégré pour seulement 21,15 $ avec le code promo I23B4U6N.

Ces offres de moins de 25 $ sont toutes si populaires, et il y en a beaucoup d’autres que vous devriez également vérifier. Les exemples incluent le best-seller n°1 d’Amazon couteau de poche tactique à ressort pour un nouveau plus bas historique de 12,99 $, le plus vendu Amazon Basics Draps de lit Queen pour 19,99 $ et Amazon Basics Draps de lit King pour 23,99 $, Ampoules intelligentes blanches C by GE pour 12,05 $ chacun, Ampoules intelligentes de couleur Sengled pour 12,49 $ chacun, un Lot de 2 tasses de voyage Contigo Autoseal West Loop pour 20,04 $, et Traceurs Tile Pro pour 24,49 $, et une multitude de gadgets pour la maison intelligente TP-Link, y compris Points de vente intelligents Kasa pour 18,99 $ !

