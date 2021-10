Ce sont les 3 escroqueries les plus courantes à Bizum et comment les éviter, selon la Banque d’Espagne | La technologie

Bizum est devenu le système de paiement direct le plus populaire en Espagne. Sa simplicité et son immédiateté sont aussi son pire ennemi.

Plus de 16 millions de personnes ils utilisent déjà Bizum En Espagne. Ce système de paiement développé par les banques espagnoles est devenu si populaire parce que il est très simple d’utilisation, et les paiements sont immédiats.

Il faut seulement numéro de portable pour payer ou envoyer de l’argent avec Bizum, si vous avez également un compte bancaire dans l’une des banques qui participent à la plateforme.

Vous pouvez envoyer de l’argent vers un mobile (sur son compte bancaire associé) et le recevoir sur le vôtre via votre mobile, sans plus d’informations. Le paiement est immédiat, un virement bancaire instantané, et il ne peut pas être annulé. Simple à collecter et immédiate sont les goodies qui attirent les cybercriminels.

Tout d’abord, vous devez savoir que si une personne a votre numéro de portable, elle ne peut logiquement pas prendre d’argent sur votre compte.

Si quelqu’un vous demande un paiement via Bizum vous recevez une notification sur votre mobile, et vous devez le saisir et j’approuve pour que la collecte soit efficace.

Mais les cybercriminels jouent avec la confusion pour planifier leurs multiples arnaques.

Aujourd’hui, la Banque d’Espagne a publié un communiqué de presse, qui nous parvient via Business Insider, où elle révèle Les trois escroqueries Bizum les plus courantes – et comment les éviter.

Bizum est devenu le système de paiement le plus populaire entre les particuliers via les téléphones mobiles en Espagne. Comme dans tout autre média, les escroqueries sont également possibles. Quelles sont les démarches à suivre pour réclamer ?

L’un des plus populaires est le faux acheteur. Une personne intéressée par un objet d’occasion que vous avez mis en vente vous demande votre numéro de portable pour recevoir un bizum en guise de signal.

Mais au lieu de vous envoyer l’argent, en fait Il vous a envoyé une demande pour que vous le payiez. Bien que le message précise clairement qu’il s’agit d’une demande, les escrocs savent que dans notre précipitation, nous risquons de la manquer et de tomber dans le piège.

Une autre arnaque est la faux vendeur, qui fonctionne exactement dans l’autre sens. L’escroc vend des articles hautement désirables à un prix inférieur à celui du marché.

Il vous demande d’avancer l’argent ou une partie pour effectuer l’expédition, vous payez pour Bizum, le produit n’arrive jamais et le vendeur disparaît avec l’argent rapidement.

Enfin, nous avons l’arnaque des fausses prestations sociales ou ERTE.

L’escroc contacte par SMS ou par appel (vishing), se faisant passer pour un fonctionnaire d’un organisme public qui va vous octroyer un avantage, tel qu’un remboursement supplémentaire du Trésor, une bourse, une aide financière, etc.

Il vous dit qu’il vous enverra un bizum pour vous envoyer l’argent, mais comme dans la première arnaque, au lieu d’un paiement, il vous envoie une demande d’argent. Si vous ne lisez pas le texte et acceptez, il sera supprimé de votre compte.

Les organismes officiels n’utilisent pas Bizum dans ces procédures et ils ne vous demanderont jamais d’informations personnelles.

Comment éviter ces arnaques ?

Heureusement, toutes ces astuces peuvent être évitées très facilement, simplement en prêtant attention aux notifications de Bizum.

Tu n’as qu’à vérifier ça nous savons dont le numéro de mobile demande un paiement, et lisez le texte pour voir si c’est une entrée d’argent, ou une demande de paiement. Rejetez tout ce dont nous ne sommes pas sûrs.

En cas d’arnaque, la Banque d’Espagne recommande de porter plainte et de la communiquer à la banque. Il existe des assurances qui remboursent votre argent si l’arnaque est avérée.