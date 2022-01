Ce sont les 4 amendes qui pourraient vous valoir cet hiver et que vous ne connaissez probablement pas | Moteur

À partir de maintenant, vous pourriez réfléchir à deux fois avant d’éclabousser un piéton lorsque vous conduisez votre voiture sur un terrain flaqué.

Pendant les mois d’hiver, nous devons prendre des précautions extrêmes au volant en raison de la glace, de la neige, de la pluie et du froid qui peuvent affecter notre conduite.

Désormais, la DGT peut finir par vous infliger une série d’amendes auxquelles vous ne vous attendiez pas en hiver et que vous devez connaître pour les éviter.

Et c’est que comme l’a confirmé Laguardia à partir de sources de la DGT, le conducteur peut obtenir une bonne amende s’il n’enlève pas les traces de glace sur le pare-brise avant, roule avec un manteau épais, utilise des bottes à talons hauts ou même éclabousse un piéton.

La DGT a partagé une série de conseils qui aident les conducteurs à apprendre à conduire avec plus de prudence et à éviter les accidents les plus courants.

Dans le premier cas, c’est totalement obligatoire que notre pare-brise avant ne gêne pas du tout la visibilité, nous devons donc le prendre totalement propre pour qu’il ne gêne pas notre vision.

Donc si vous vous réveillez un matin et que lorsque vous prenez la voiture vous constatez que vous avez une calotte glaciaire sur votre pare-brise, il est obligatoire de la retirer avant de partir pour la route. Et est-ce que conduire avec le pare-brise avec une couche de saleté ou de glace qui gêne la visibilité peut entraîner une pénalité de 200 euros.

Dans ce cas, l’article 19 du règlement général de la circulation précise que « la surface vitrée du véhicule doit permettre une bonne visibilité du conducteur sur l’ensemble de la route sur laquelle il circule ».

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

Ils peuvent aussi vous infliger une amende pour conduire dans un manteau épais. L’article 18 du RGC précise que le conducteur du véhicule « est tenu de conserver sa propre liberté de mouvement ». Cela signifie que si vous portez un manteau épais qui limite votre liberté de mouvement lorsque vous conduisez, vous pourriez être pénalisé s’il est pris en compte par un agent de la circulation. L’amende pourrait s’élever à 200 euros.

Sur conduire avec des bottes à talons hauts, C’est exactement la même chose que de conduire en été avec des tongs. Si l’agent de la circulation considère que conduire avec des bottes à talons hauts pourrait nuire à votre liberté de mouvement, il pourrait vous sanctionner.

Et c’est que conduire avec des talons peut vous empêcher d’appuyer correctement sur le frein ou l’accélérateur, en plus de pouvoir rester coincé sur le tapis inférieur. L’amende pourrait aller jusqu’à 200 euros.

Finalement si vous éclaboussez un piéton en passant avec la voiture, et vous êtes signalé ou traqué par un agent de la circulation, vous pourriez également être sanctionné.

L’article 46 du RGC précise que « le véhicule sera conduit à une vitesse modérée et, le cas échéant, le véhicule s’arrêtera lorsque les circonstances l’exigeront. […] lorsque vous conduisez sur une chaussée glissante ou lorsque de l’eau, du gravier ou d’autres matières peuvent être éclaboussées ou projetées sur d’autres usagers de la route ».

Elle pourrait être considérée comme une infraction grave avec des amendes de 200 euros ou très grave avec une amende de 500 euros, selon la vitesse du véhicule lors de la commission de cette infraction et non sur la quantité d’eau projetée.