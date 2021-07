Ce sont les 5 candidats pour succéder à Klopp face à Liverpool

17/07/2021 à 21h50 CEST

Ronald Gonçalves

La dernière saison de Liverpool n’a pas été le meilleur de l’équipe sous le commandement de Jürgen Klopp. Arrivé troisième dans le première ligue, tombant dans les premiers tours de la Coupe d’Angleterre et la Coupe Carabao, perdant en quarts de finale de la Ligue des champions et être finaliste du Bouclier de la communauté, l’équipe du net a connu une campagne sans titres et de nombreux doutes, notamment après avoir été sacrée championne d’Europe en 18-19.

Par conséquent, et malgré le fait que l’entraîneur allemand a un contrat jusqu’en 2024 et a l’intention de le terminer, il existe déjà des estimations sur qui pourrait être son successeur, et Steven Gerrard, le milieu de terrain mythique de l’entité anglaise, est le principal candidat. Ceci, en plus, vient de remporter la dernière ligue écossaise sous le commandement de la Rangers, c’est pourquoi il est de plus en plus expérimenté dans l’art de la mise en scène.

Cependant, ce n’est pas le seul nom qui se présente comme alternative. Avec lui, Pepijn Lijnders Oui Xabi Alonso culminer le podium des possibilités pour assumer les rênes de la Liverpool, tandis que la liste des 10 premiers est configurée comme suit :

Steven Gerrard: 2,5€.Pepijn Lijnders: 3,2 euros.Xabi Alonso: 6,5 euros.Julien Nagelsmann: 11 eurosRafa Benítez: 17€.Thomas tuchel: 21 euros.Diego Siméone: 21 euros.Jacques Milner: 26 euros.Massimiliano Allegri: 26 euros.Antonio Conté: 34€.