Ce sont les 5 emojis les plus utilisés de 2021

Les émojis sont l’une des nouvelles formes d’expression que les technologies ont apportées, et ils sont devenus de plus en plus importants dans nos interactions quotidiennes. Cependant, certains sont plus populaires que d’autres, et le Consortium Unicode s’est chargé de déterminer lesquels ils sont. De l’amour au rire en passant par les pleurs, ce sont les 5 emojis les plus utilisés en 2021.

Share