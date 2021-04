Ce sont les 5 meilleures marques de smartphones dans chaque région en 2020

Crédit: David Imel / Autorité Android

Un nouveau rapport détaille les performances des marques de smartphones dans chaque région du globe. Samsung a continué à dominer dans la plupart des régions, tandis qu’Apple était le plus dominant sur son marché domestique.

2020 a été une année difficile pour les entreprises de smartphones, et les chiffres des expéditions le prouvent. Mais si certaines entreprises ont résisté à la tempête et dans certains cas ont connu une croissance exponentielle, d’autres ont chuté plus bas dans l’ordre hiérarchique. Le nouveau rapport de Counterpoint approfondit les performances des marques de smartphones en 2020 dans les différentes régions.

Alors que Samsung, Apple et Huawei ont dominé les parts de marché mondiales des smartphones, ces trois entreprises ont vu des fortunes mitigées dans des régions spécifiques.

Les meilleures marques de smartphones dans chaque région

Selon Counterpoint, l’Amérique du Nord était dirigée par Apple, Samsung se classant deuxième et LG troisième. Apple était si dominant dans cette région en 2020 qu’environ un smartphone sur deux vendu était un iPhone.

Apple n’a pas réussi à cartographier dans la région MEA. Bien que Samsung soit en tête de ce coin du monde, des sociétés comme Tecno et Itel ont continué à détenir une plus grande part du marché (15% combinés) que Xiaomi (6%).

Samsung a dominé en LATAM et en Europe, revendiquant respectivement 41% et 32% des parts de marché dans ces régions. La croissance massive de Xiaomi en Europe lui a également permis de renverser Huawei.

Enfin, l’Asie reste le seul bastion de Huawei, mais ses rivaux lui respirent le cou. Alors que la société chinoise détient 19% des parts de marché du continent, Vivo (15%), Xiaomi (14%), Oppo (14%) et Samsung (11%) continuent de gagner.

Malgré une baisse de 25% des livraisons d’une année sur l’autre en 2020, le marché des téléphones multifonctions a continué d’être dominé par Itel, HMD et Tecno complétant les trois premiers.

Pour une représentation visuelle de ces données, consultez l’infographie de Counterpoint ci-dessous.