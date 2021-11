Ce sont les 5 produits les plus vendus du Cyber ​​Monday 2020

Ce jour du calendrier tombe cette année le 29 novembre

Cyber ​​lundi | Ce sont les produits les plus vendus en 2020

Les Cyber ​​lundi C’est juste au coin de la rue. Cette année, il est célébré le 29 novembre, trois jours seulement après le Black Friday, même s’il est probable que de nombreux établissements seront en avance avec les remises quelques jours. Une opportunité pour ces consommateurs qui n’ont pas encore trouvé la bonne offre avant l’arrivée des dates de Noël.

Année après année, ces deux dates inscrites au calendrier provoquent des milliers d’achats à travers le monde. Sans aller plus loin, le Cyber ​​lundi de 2020 a laissé un chiffre d’affaires de 10,8 billions de dollars dans le monde. Une croissance qui représente une augmentation de près de 20 %.

Le cyber lundi est là

DE

Mais quels étaient les produits les plus vendus le Cyber ​​Monday 2020 ?

Le produit vedette de Cyber ​​lundi 2020 était, sans aucun doute, le Aspirateur robot de marque Cecotec. Capable de balayer, passer l’aspirateur, essuyer et essuyer le sol, cet aspirateur s’est imposé comme un favori sur tous les chariots. Juste derrière lui, le Fer à vapeur Taurus Geyser Eco 3000. Cet appareil détruit 99,9999% des virus et bactéries sans endommager vos vêtements grâce à son puissant jet de vapeur. Pour cette raison et aussi parce qu’elle est 3 fois plus résistante que les autres, elle a été l’une des plus acquises. Un autre joyau de la couronne était le Satisfyer Pro 2 nouvelle génération. Année après année, ce produit se faufile dans le haut des ventes, étant l’un des rares à être épuisé grâce aux remises importantes dont il bénéficie. En quatrième place, les gens ont montré qu’ils se souciaient beaucoup de la propreté de leur visage en achetant le gel nettoyant Neutrogena Hydro Boost. Et c’est qu’avec les remises du Cyber ​​Monday, il pourrait être le vôtre pour moins de cinq euros. Les lingettes bébé Dodot Sensitive clôturent ce top des produits les plus vendus de la Cyber ​​lundi 2020. De nombreux parents profitent de ces dates pour acheter des produits de première nécessité. Lire aussi

Afficher les commentaires

{« allowComment »: « autorisé », « articleId »: « article-1001714985 », « url »: « https: / / admin.mundodeportivo.com / view / news / 20211119 / 1001714985 / 5 -les-meilleures-ventes-de-produits-cyber-lundi-2020.html « , » livefyre-url « : » article-1001714985 « }

Chargement du contenu suivant…