Ce sont les 50 unis les plus difficiles au Royaume-Uni à obtenir une première de

Vos camarades d’autres universités vous disent toujours qu’il est BEAUCOUP plus difficile d’obtenir une première de leur université. Eh bien, il est enfin temps de le savoir avec certitude.

Les statistiques de HESA révèlent l’université où le moins d’étudiants se retrouvent avec une première – nous indiquant enfin où se trouve l’université la plus difficile du pays à se retrouver avec une première.

À la première place se trouvent l’Université de Stirling et l’Open University – situées respectivement en Écosse et à Milton Keynes. Assez surprenant, étant donné qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à faire que de s’y étudier en s’ennuyant.

Seules trois unités du Russell Group figurent sur la liste – Queen’s University Belfast, York et Newcastle. Northampton, Oxford Brookes et Nottingham Trent figurent également dans le classement.

Ce n’est probablement pas un hasard si vous ne reconnaissez pas beaucoup d’unis sur cette liste – il est probable que ces unis (AKA les moins chics) ont tendance à recruter des personnes d’horizons plus divers, ce qui peut voir moins d’étudiants obtenir les premiers. Les plus chics, cependant, prennent généralement des personnes qui sont déjà plus susceptibles d’obtenir une première (par exemple, des notes plus élevées sont nécessaires en premier lieu).

Ce sont les universités les plus difficiles du pays à obtenir une première :

1. L’Université de Stirling – 15,25 pour cent

2. L’Université ouverte – 15,45 pour cent

3. L’Université de Winchester – 19,72 pour cent

4. Université de Nottingham Trent – ​​19,95 %

5. L’Université de Dundee – 19,96 pour cent

6. Buckinghamshire New University – 20,39 pour cent

7. L’Université de l’ouest de l’Écosse – 20,59 pour cent

8. Université de Bath Spa – 20,98 pour cent

9. Université Napier d’Édimbourg – 21,03 %

10. Université des Highlands et des îles – 21,08 pour cent

11. Université Robert Gordon – 21,14 pour cent

12. Université de Worcester – 21,33 pour cent

13. Université du Bedfordshire – 21,39 pour cent

14. BIMM limitée – 22,60 pour cent

15. Université d’Abertay – 22,60 pour cent

16. Université d’Aberystwyth – 22,90 pour cent

17. St George’s, Université de Londres – 22,94 %

18. Université calédonienne de Glasgow – 23,09 pour cent

19. Université Harper Adams – 23,85 pour cent

20. Université de l’ouest de l’Angleterre, Bristol – 24,03 pour cent

21. Birkbeck College – 24,34 pour cent

22. Canterbury Christ Church University – 24,49 pour cent

23. Université Newman – 24,51 pour cent

24. L’Université de Chichester – 24,55 pour cent

25. L’Université des Arts de Bournemouth – 25,00 pour cent

26. Université Queen Margaret, Édimbourg – 25,00 pour cent

27. Université de Roehampton – 25,12 pour cent

28. L’Université de Sunderland – 25,16 pour cent

29. Université des arts de Leeds – 25,23 pour cent

30. L’Université de Westminster – 25,60 pour cent

31. Université de Falmouth – 26,04 pour cent

32. Brunel University Londres – 26,05 pour cent

33. Université des arts de Norwich – 26,55 pour cent

34. L’Université de Northampton – 26,85 pour cent

35. L’Université de Brighton – 27,20 pour cent

36. Université de Cumbria – 27,24 pour cent

37. Université du Suffolk – 27,47 pour cent

38. City, Université de Londres – 27,86 pour cent

39. Université de Bournemouth – 27,92 pour cent

40. Edge Hill University – 28,34 pour cent

41. Queen’s University Belfast – 28,82 pour cent

42. Université de Liverpool Hope – 28,93 pour cent

43. L’Université de York – 29,31 pour cent

44. Université d’Oxford Brookes – 29,62 pour cent

45. L’Université de Strathclyde – 29,75 pour cent

46. ​​Université Heriot-Watt – 29,82 pour cent

47. Université de Newcastle – 30,31 pour cent

48. Université Keele – 30,58 pour cent

49. L’Université de Bolton – 30,58 pour cent

50. L’Université de Central Lancashire – 30,67 pour cent

Remarque : Nous n’avons inclus que les universités comptant plus de 500 diplômés par an. Les statistiques HESA sont arrondies aux cinq plus proches, et donc des cohortes plus petites peuvent produire des pourcentages plus inexacts.

