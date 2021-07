Ce sont les alignements probables de la Suisse-Espagne

01/07/2021

Le à 23:26 CEST

L’équipe espagnole effectuera des recherches cet après-midi à Saint-Pétersbourg la qualification pour les demi-finales de l’Eurocup, tour qui n’a pas été accédé puisqu’en 2012 il a été proclamé champion pour la deuxième édition consécutive.

L’équipe dirigée par Luis Enrique Martínez est passée de moins en plus au cours du championnat et a laissé derrière lui les doutes initiaux avec des victoires contre la Slovaquie (0-5) lors du troisième et dernier match de la phase de groupes et la Croatie (3-5) en huitièmes de finale.

L’entraîneur espagnol a tous ses joueurs disponibles, bien que L’ailier valencien José Luis Gayà n’a pas pu terminer le dernier match A cause de quelques désagréments et tout indique que sa place sera occupée par le blaugrana Jordi Alba, qui a débuté les deux premiers matches de l’Eurocup. Le reste des onze sera probablement le même qui a commencé contre l’équipe nationale croate.

De son côté, le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic devra choisir entre Denis Zakaria et Djibril Sow pour occuper la place au centre du terrain de son meilleur joueur, Granit Xhaka, qui a vu le deuxième jaune contre la France et manquera le match contre l’Espagne pour cause de suspension. Le reste du onze suisse sera le même que celui qui a affronté l’équipe de France.

ALIGNEMENTS PROBABLES

Suisse: Sommer, Widmer, Elveldi, Akanji, Ricardo Rodríguez, Zuber, Freuler, Zakaria, Shaqiri, Seferovic et Embolo.

Espagne: Unai Simón, Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba, Koke, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Morata et Sarabia.