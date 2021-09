Ce sont les amiibo les plus rares et les plus chers pour Nintendo Switch

Les amiibo de Nintendo sont des figurines à collectionner mettant en vedette tous vos personnages de jeux vidéo préférés de Nintendo Switch, 3DS et Wii U. Toujours le roi de la pénurie, Nintendo a connu des problèmes d’approvisionnement, ce qui a entraîné des précipitations et des pénuries de certaines figurines. Certains vous coûteront un joli centime si vous souhaitez les ajouter à votre collection. Voici les statues amiibo les plus chères du marché. Si vous êtes intéressé, n’oubliez pas de consulter les cartes amiibo Animal Crossing les plus rares et les plus chères.

Mario

Ours en peluche : Mega Yoshi



Choix du personnel

Ce grand amiibo en peluche était une exclusivité Toys “R” Us. C’était déjà assez difficile à trouver à sa sortie, mais maintenant que la société de jouets a fait faillite, c’est encore plus difficile à obtenir. Heureusement, certains sont disponibles sur eBay si vous êtes prêt à payer le bon prix.

À partir de 190 $ sur eBay

Le chiot tricoté : Fil Poochy



Pour mon argent, certaines des figurines amiibo les plus cool proviennent de la série Yoshi’s Wooly World. Avec des figurines en vrai fil, ils se démarquent le plus dans la série amiibo. Le chiffre le plus cher de cette version est le chiot de Yoshi, Poochy.

À partir de 130 $ sur eBay

Observateur de comètes : Rosalina



Rosalina est une âme douce qui est apparue pour la première fois dans Super Mario Galaxy et a été présentée dans le multijoueur de Mario depuis. Il existe deux versions de Rosalina, et celle illustrée est la plus précieuse. Malheureusement, nous n’avons pu trouver cette version de son amiibo nulle part, mais nous avons pu trouver l’autre version à vendre.

100 $ chez Amazon 140 $ chez Walmart

Doo-doo-doo-doo doo-doo: Goomba



Ces simples amiibo Goomba sont parmi les plus difficiles à obtenir, et le prix le reflète. Procurez-vous un homme champignon brun grincheux et ajoutez-le au reste de vos figurines du Royaume Champignon.

82 $ sur Amazon

Shell-o là ! : Koopa Troopa



Ces mignons petits Koopa Troopas sont indispensables si vous collectionnez les figurines des jeux Mario. C’est un peu cher mais regardez ce visage heureux. Vous savez qu’il s’intégrera au reste de votre collection.

89 $ sur Amazon

Plombier deuxième : Mario (argent)



Mario est le capitaine du navire de Nintendo depuis un certain temps, et la série Super Mario amiibo a rendu hommage au plombier dans sa signature rouge. La version couleur argent de cette sculpture Mario n’était disponible que chez Walmart et son prix a légèrement augmenté depuis sa sortie.

63 $ sur Amazon

Plombier premier : Mario (or)



Lorsque vous commencez avec des variantes de couleurs, il peut être difficile de s’arrêter. Si vous voulez obtenir le Mario argenté, il y a de fortes chances que vous souhaitiez probablement également la version dorée.

100 $ sur Amazon

Mauvais sang : Waluigi



Le rival de Luigi travaille avec Wario pour concevoir des plans diaboliques pour contrecarrer les frères Mario. Parfois, cela implique simplement d’essayer de les battre lors d’une partie de tennis, en utilisant ses longs membres comme un avantage. Sa menace de moustache a fait de lui un favori des fans, il n’est donc pas surprenant que son amiibo soit assez cher.

100 $ sur Amazon

Crashers de mariage : Mario/Peach/Bowser Wedding 3-pack



Pour célébrer Super Mario Odyssey, quelques personnages ont pu être trouvés vêtus de leur plus belle tenue de mariage blanche. Vous pouvez acheter Mario, Peach et Bowser individuellement, mais si vous voulez les acheter en pack de trois, vous devrez payer un montant décent.

229 $ sur Amazon

LA légende de Zelda

Splatoon

Super Smash Bros.

Affrontez votre rival : Dark Pit



Un rival et clone de Pit introduit dans Kid Icarus: Uprising, Dark Pit était à l’origine un costume alternatif pour Pit dans Super Smash Bros. mais est devenu un personnage distinct. Utilisez-le pour faire pleuvoir des flèches sur vos ennemis depuis le ciel.

85 $ sur Amazon

Cloud neuf : Super Smash Bros. Cloud



La star de Final Fantasy 7, Cloud Strife, apparaît dans de nombreuses compilations et retombées de Final Fantasy. Il n’est pas surprenant que l’épéiste héroïque ait également fait son entrée dans le jeu de combat crossover de Nintendo ou que son amiibo soit très demandé.

36 $ sur Amazon

Suce-le : Kirby amiibo



Kirby, l’un des plus anciens héros de Nintendo, peut inhaler des ennemis et les cracher ou copier leurs capacités. Cela fait de lui un combattant particulièrement polyvalent et amusant dans les jeux Super Smash Bros., d’où vient cet amiibo.

104 $ sur Amazon

Reine du combat : Bayonetta (joueur 2)



Une autre figure de la série Smash Bros. est l’artiste de balles en cuir préféré de tous. L’amiibo Bayonetta Player 2 est sorti à la mi-2017 et était difficile à trouver. Elle a depuis saturé le marché, vous pouvez donc la récupérer un peu plus facilement.

96 $ sur Amazon

Princesse flottante : Peach (défaut sans jambes)



Pour de nombreux collectionneurs d’amiibo, cette figurine de princesse Peach défectueuse est le Saint Graal. L’un d’eux s’est vendu 25 000 $ sur eBay il y a quelques années. Cela ne vous coûtera pas un bras, mais peut-être une jambe. Pour un amiibo Peach ordinaire, consultez le lien ci-dessous.

25 $ sur Amazon

Trio Mio : Mii 3-pack Brawler, Gunner et Swordfighter



Curieusement, ces figures génériques sont devenues parmi les figures les plus rares et les plus précieuses de la série. Vous pouvez les acheter individuellement, mais ce sera toujours une entreprise coûteuse.

222 $ sur Amazon

Tu veux te battre? Combats-moi ! : Mii Brawler



De tous les Mii amiibo, le Brawler est de loin le plus précieux. Cet amiibo particulier est idéal pour Super Smash Bros. Ultimate et a un visage Mii générique.

144 $ sur Amazon

Anubis : Lucario



Lucario est l’un des Pokémon les plus populaires depuis sa première apparition dans la série. Bien qu’il ne soit pas l’amiibo le plus cher du marché, il coûte un joli centime.

58 $ sur Amazon

Double pistolet : Samus (défaut de deux pistolets)



Tout amiibo avec des pièces manquantes ou des pièces supplémentaires figure en bonne place sur les listes des collectionneurs. Il y a quelques années, une figurine de Samus brandissant deux armes au lieu d’une a été vendue sur eBay pour 2 500 $. Pas un mauvais retour sur investissement. Voici un lien vers un amiibo Samus normal.

60 $ sur Amazon

La princesse Fire Emblem : Corrin (Joueur 2)



L’un des aspects intéressants de la série de figurines Super Smash Bros. était la variété de personnages proposés pour le vers amiibo. Avec autant de personnages, quelques-uns devaient se retrouver du côté cher de la clôture. La figurine Corrin Player 2 de la franchise Fire Emblem était autrefois l’une des figurines les plus difficiles à trouver.

275 $ sur Amazon

Emblème du feu

Double problème : Alm & Celica — Fire Emblem



Ces amis d’enfance sont tous deux issus de Fire Emblem : Shadows of Valentia. Ensemble, ces deux combattent dans la résistance contre l’invasion de l’Empire Rigellien. Maintenant, voyez si vous pouvez résister à l’envie de sortir votre portefeuille et de l’ajouter à votre collection.

193 $ sur Amazon

Héros ancien : Ike



Ike est un puissant guerrier de la série Fire Emblem qui a combattu dans la guerre du roi fou. Bien qu’il ne soit peut-être pas le personnage le plus connu de FE, il est certainement l’un des amiibo les plus chers.

88 $ sur Amazon

Pokémon

PI électrique : Détective Pikachu



Ce n’est pas le Pikachu d’Ash. Ce Pokémon impertinent et parlant rapide a beaucoup de caractère. Avec Ryan Reynolds exprimant le rôle du film Détective Pikachu, il ne serait pas surprenant que cet amiibo devienne encore plus difficile à trouver.

125 $ sur Amazon

Metroid

Envahisseur de l’espace : Samus Aran & Metroid (Pack de 2)



Ces figurines impressionnantes sont indispensables pour les fans de Metroid. Il a fallu assez de temps à Nintendo pour sortir le prochain jeu Metroid Prime, mais au moins ils nous ont donné des amiibo Metroid entre-temps.

À partir de 169 $ sur eBay

Alien maléfique : Metroid



Si vous voulez simplement le chiffre Metroid seul, cela vous coûtera toujours une somme d’argent décente. Ce chiffre a l’air génial, comme s’il venait de sortir du confinement. Il se mariera à merveille avec n’importe quel autre amiibo Samus.

À partir de 87 $ sur eBay

Chasseur de monstre

Une bête féroce : Magnamalo



Le grand méchant de Monster Hunter Rise – enfin, au moins l’un d’entre eux. Le Magnamalo est un énorme défi dans le jeu, mais son amiibo peut débloquer un ensemble d’armures.

115 $ sur Amazon

Ici, minou, minou : Palico (Monster Hunter Rise)



Un Palico est votre ami, et les chats utiles peuvent tout faire, de vous aider à vous entraîner à traquer des objets rares. En utilisant cet amiibo dans Monster Hunter Rise, vous obtenez une armure spéciale pour votre Palico.

37 $ sur Amazon

Le meilleur ami d’un chasseur : Palamute (Monster Hunter Rise)



Les Palamutes sont le dernier ajout à la série Monster Hunter et ajoutent de nombreuses options de mobilité au jeu. Ils sont également incroyablement pratiques au combat et, une fois activés, offrent un ensemble d’armures pour votre Palamute.

37 $ sur Amazon

Juste une fille et son monstre : Barioth (Glacier) & Avinia (Monster Hunter Stories)



Avinia est un personnage introduit dans Monster Hunter Stories. C’est une fille prudente qui essaie de cacher ses sentiments, portant une armure blanche semblable au Barioth qu’elle chevauche.

À partir de 130 $ sur Ebay

Un expert dans son métier : Qurupeco & Dan (Monster Hunter Stories)



Dan est un cavalier expert qui aide à apprendre aux jeunes garçons et filles à chevaucher leurs monstres. Normalement très excitable, il peut devenir sérieux quand il en a besoin.

48 $ sur Amazon

Quelqu’un a faim ? : Navirou (Monster Hunter Stories)



Navirou est un felyne insouciant qui aime les bonnes collations. Malgré sa taille, il essaie d’être courageux face à d’énormes monstres.

À partir de 172 $ sur Ebay

En mission : Rathian et Cheval (Monster Hunter Stories)



Cheval est une âme douce mais devient le rival du joueur tout au long de Monster Hunter Stories.

380 $ sur Amazon

Commencez votre propre histoire : One-Eyed Rathalos et Rider (Garçon) (Monster Hunter Stories)



Le personnage principal de Monster Hunter Stories, qui se lie d’amitié avec un Rathalos blessé.

À partir de 80 $ sur eBay

Son destin : One-Eyed Rathalos et Rider (Fille) (Monster Hunter Stories)



La variante féminine du personnage principal de Monster Hunter Stories.

À partir de 160 $ sur eBay

Divers

Allez comprendre

Lors de la sortie initiale des amiibo en 2014, les fans de Nintendo ont pris leurs portefeuilles et fait la queue pour acheter leurs figurines préférées, pour découvrir un nombre limité de figurines disponibles. Cela a conduit les fans dans un engouement alors qu’ils collectaient frénétiquement des personnages populaires et propulsaient les prix de ces figures simples vers le ciel. Si la sortie d’un nombre limité d’amiibo était un geste calculé de la part de Nintendo pour augmenter la valeur du collectionneur ou un incident inattendu, nous ne le saurons peut-être jamais.

Quoi qu’il en soit, la prospection de la culture pop peut être à la fois amusante, excitante et stimulante. Décider quel chiffre est le plus précieux dépend entièrement de vos goûts et de vos préférences. Pourtant, nous aimons vraiment ce Mega Yarn Yoshi. C’est essentiellement un ours en peluche avec des capacités NFC dans son pied. Si vous cherchez à essayer de faire un investissement, envisagez d’acheter un amiibo et de le laisser dans l’emballage. Nous recommandons spécifiquement le Guardian car il s’agit de l’un des amiibo les plus utiles de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

En plus d’être des figurines cool, les amiibo arborent tous une puce NFC dans leur base. Cette puce vous permet de scanner vos figurines avec votre Switch, 3DS ou Wii U. Si votre figurine est compatible avec votre jeu, elle peut vous donner certains contenus bonus en jeu ou sauvegarder des données. Si vous utilisez votre cher amiibo mais que vous souhaitez protéger votre investissement, assurez-vous de vous procurer un étui de rangement.

Il y a actuellement plus de 186 amiibo et d’autres sont en cours. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette liste au fur et à mesure que d’autres figurines Nintendo seront publiées.

