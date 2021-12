Ce sont les années que vit un chien, selon sa race | Vie

Combien de temps un chien peut-il vivre ? Ça dépend de plusieurs facteurs. Il est important de les connaître tous pour faire un calcul précis.

Il est temps d’oublier vieux mythe: « une année canine équivaut à 7 années humaines », car c’est complètement faux.

Maggie, une chienne Kelpie australienne, est venu vivre 30 ans, le plus long record jamais enregistré. Si nous appliquions la règle précédente, cela donnerait 30 x 7 = 210 années humaines, ce qui est un chiffre impossible.

De plus, la science nous dit que les chiens créent très rapidement pendant les deux premières années, et plus lentement par la suite. Il y a des chiens qui à 1 ou 2 ans ont déjà atteint leur taille maximale et procréent déjà, mais à partir de la deuxième année leur développement ralentit.

Combien d’années un chien peut-il vivre ?

Comme l’explique Business Insider, d’un point de vue génétique, cela dépend de deux facteurs : leur taille et leur race.

Plus un chien est petit, plus il vit longtemps. Les chihuahua Ce sont les chiens qui vivent le plus longtemps, avec une moyenne de 12 à 18 ans, bien que certains atteignent 20 ans.

Les chiens de taille moyenne atteignent généralement 15 ans, et les plus grands, entre 8 et 10 ans.

Pour être un peu plus précis, il faut découvrir la race de notre animal.

Selon Red Canina, c’est l’espérance de vie d’un chien, selon sa race:

Airedale Terrier : 10-12 ans Akita Inu : 9-11 ans Malamute d’Alaska : 10-12 ans Basset Hound : 11-12 ans Beagle : 12-15 ans Beauceron : 8-10 ans Bichon Frise : 12-13 ans Bichon Maltais : 12-15 ans Bobtail : 12-13 ans Border Collie : 12-13 ans Border Terrier : 14-15 ans Boston Terrier : 12-15 ans Boxer : 9-12 ans Braque allemand : 12-14 ans Bull Terrier : 10- 14 ans Bouledogue américain : 10-15 ans Bouledogue français : 10-12 ans Bulldog anglais : 8-10 ans Bullmastiff : 8-10 ans Cairn Terrier : 12-15 ans Caniche toy : 12-20 ans Caniche moyen : 8-12 ans Caniche : 12-15 ans Carlin : 12-15 ans Chihuahua : 12-20 ans Chow Chow : 9-12 ans Cocker : 12-15 ans Colley poil long : 14-16 ans Collie poil court : 10-14 ans Teckel : 14-17 ans Dalmatien : 12-14 ans Doberman : 10-13 ans Dogue de Bordeaux : 10-12 ans Fox Terrier : 12-14 ans Lévrier : 10-14 ans Golden Retriever : 10-15 ans Gos d’Atura : 12-14 ans Dogue Allemand : 6-8 ans Husky Sibérien : 12-15 ans Jack Russell Terrier : 13-16 ans Labrador Retriever : 10-13 ans Lakeland Terrier : 12-16 ans Lhassa Apso : 12-14 ans Mastiff : 7-14 ans Münsterländer : 12-14 ans Papillon : 12-15 ans Berger allemand : 9-13 ans Berger australien : 12-18 ans Berger belge : 10-12 ans Pékinois : 11-15 ans Chien d’eau espagnol : 10-14 ans Chien de Terre-Neuve : 8-10 ans Chien-loup tchécoslovaque : 14-15 ans Pinscher nain : 12-14 ans Pitbull American Terrier : 8-15 ans Andalous Poden : 10-12 ans Braque : 12-14 ans Caniche : 10-14 ans Pomeranian : 12-16 ans Presa Canario : 10-12 ans Carlin : 12-14 ans Rottweiler : 8 -10 ans Samoyède : 12-14 ans Saint Bernard : 8-10 ans Schnauzer : 11-14 ans Shar Pei : 9-11 ans Shih Tzu : 10-16 ans Shiba Inu : 12-15 ans Spaniel : 10-14 ans Staffordshire Bull Terrier : 12- 14 ans Australian Silky Terrier : 12-15 ans Teckel : 14-17 ans Terrier : 12-15 ans Vizsla : 12-15 ans Welsh Corgi Pembroke : 12-15 ans West Highland White Terrier : 12-16 ans Yorkshire : 13-16 ans

Si l’animal est un mélange de plusieurs races, c’est plus compliqué. Cela dépend de celui qui prédomine.

Gardez à l’esprit que c’est une chaussette. Tout comme l’espérance de vie en Espagne est d’environ 80 ans et qu’il y a des gens qui atteignent 100 ans, un chien peut dépasser ces valeurs en plusieurs années.

En plus de la taille et de la race, le troisième facteur qui influence la longévité d’un chien, est la vie que j’ai menée.

Si vous voulez qu’il vive plus longtemps, vous devez nourrir votre chien avec une alimentation saine et équilibrée, surveiller ses soins dentaires, stimuler ses jeux et l’encourager à avoir une vie active.

Vous devez également faire des visites régulières chez le vétérinaire et tenir à jour le carnet de vaccination.

La stériliser allonge aussi un peu la durée de vie, car le chien subit moins de stress. Voici 5 autres conseils pour que votre chien ait une vie plus longue.