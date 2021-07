Ce sont les appareils que vous devez débrancher si vous partez en vacances, selon l’UCO | La technologie

Ce sont tous des appareils électroniques et autres types de gadgets que vous ne devriez pas laisser branchés lorsque vous partez en vacances maintenant.

Vous avez sûrement choisi le mois d’août pour partir en vacances, des vacances bien méritées et sûrement longues et, en plus d’en profiter, vous devez également vous assurer que vous quittez votre maison en toute sécurité, non seulement avec la porte bien fermée, mais aussi avec tous ces appareils et autres appareils en bon état, de préférence débranchés.

Face à cette situation, le OCU Il nous a donné une série de recommandations sur tous ces appareils électriques que nous allons laisser dans notre maison lorsque nous partons en vacances pour les prochains jours.

Peut-être en raison de la paresse ou de l’ignorance, nous laissons généralement ces appareils allumés qui sont éteints mais en veille. Par exemple la télévision, certaines consoles de jeux en mode suspendu ou tout autre appareil. Eh bien, débrancher ces appareils de veille du secteur peut nous faire économiser jusqu’à 7,5 € sur notre prochaine facture.

Le sujet de Frigo, étant donné que pour des raisons alimentaires, il est probable que nous le laissions allumé et pour s’assurer qu’au retour de vacances nous continuions à avoir de la nourriture en bon état. Dans tous les cas, laisser le réfrigérateur débranché peut nous faire économiser jusqu’à sept euros sur la prochaine facture. Si vous possédez un réfrigérateur combi ou américain, vous pouvez ne laisser tourner que la partie du réfrigérateur pour conserver certains aliments.

Dans ce cas, cela dépend plus de vous, en fonction de la nourriture que vous avez. Sachant que vous serez loin de chez vous pendant au moins quelques semaines, il est pratique de ne pas acheter de nourriture avant de partir.

Si vous avez parié sur un chaudière électrique Chez vous, les consignes sont beaucoup plus claires : si vous partez en voyage, éteignez-le. Ce sont des appareils qui chauffent l’eau et sachant que nous n’allons pas le faire, ils sont totalement inutiles, et nous économiserons jusqu’à 10€ par mois. Il est recommandé de fermer également tous les robinets d’eau et d’utiliser l’eau restante dans le thermos pour éviter toute fuite.

D’autres appareils électroménagers comme lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge, il est recommandé de les laisser vides et ouverts. Et c’est que si nous laissons de la vaisselle sale ou même mouillée à l’intérieur, cela peut provoquer de mauvaises odeurs. Laissez donc la porte de ces appareils ouverte et séchez les pneus.

En ce qui concerne petits appareils comme les grille-pain, les robots de cuisine ou les machines à café, ils doivent être débranchés du secteur. Il est vrai qu’il est probable que ce soient des appareils que vous avez toujours branchés, mais puisque vous partez en vacances ne les laissez pas branchés, par sécurité.

De plus, ne laissez rien branché sur la multiprise ou les prises lorsque vous êtes loin de chez vous pour éviter les courts-circuits et les incendies hypothétiques, donc ne laissez pas les chargeurs mobiles branchés, ni d’autres appareils ou appareils.