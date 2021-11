Ce sont les Apple Watch les moins chères pour utiliser Apple Fitness + | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le 3 novembre, Apple Fitness + arrive pour tous les utilisateurs avec une Apple Watch. Si vous souhaitez rejoindre la salle de sport Apple, vous aurez besoin d’une de ces montres.

Après plus d’un an depuis l’arrivée d’Apple Fitness + aux États-Unis et dans d’autres pays, la salle de sport virtuelle d’Apple débarque enfin en Espagne.

Ce service d’abonnement Apple est un module complémentaire pour les utilisateurs possédant un iPhone et une Apple Watch. Il s’agit de cours de fitness de toutes sortes et à différents niveaux qui vous aide à faire plus de sport et à améliorer votre santé.

Mais pour utiliser ce service une Apple Watch Series 3 ou supérieure est requise.

Fitness + propose 11 types d’entraînements, dont l’aviron, la course, le HITT, la marche ou le yoga. Il dispose de nombreux coachs et de cours de 5 à 45 minutes.

Pour l’instant, les cours qui étaient auparavant publiés avec des sous-titres arriveront en Espagne.

Le coût de Fitness + est de 9,99 euros par mois, mais si vous possédez une Apple Watch le premier mois est gratuit. Si vous achetez une Apple Watch, n’importe quel modèle, ils vous donneront 3 mois gratuits.

Ceux-ci sont L’Apple Watch la moins chère que vous puissiez acheter dès maintenant pour économiser de l’argent et rejoindre la salle de sport virtuelle d’Apple.

La moins chère : Apple Watch Series 3

Cette montre connectée Apple est toujours une excellente option grâce à son écran et ses fonctionnalités, avec un moniteur de fréquence cardiaque, un GPS et une résistance à l’eau.

L’Apple Watch la plus basique et le plus ancien modèle accepté par Apple Fitness + est l’Apple Watch Series 3. C’est l’une des moins chères que vous trouverez actuellement depuis son lancement initial en 2017.

Ce modèle de GPS est disponible en deux tailles, 38 mm et 42 mm. Elle a un design plus carré que les modèles actuels, mais c’est quand même le meilleur moyen d’avoir une Apple Watch sans trop dépenser.

Vous pouvez vous en procurer un 38mm pour 213 euros. Si vous avez un gros poignet, le modèle 42 mm est une meilleure option et coûte 243,15 euros sur Amazon.

Meilleur rapport qualité/prix : Apple Watch SE

Apple Watch SE pour 299 € sur Amazon

Si vous voulez un modèle plus mis à jour et avec un bon prix, Apple maintient actuellement son Apple Watch SE à un très bon prix.

Cette montre est un modèle d’entrée de gamme conçu pour durer plusieurs années et être votre montre la plus économique. Il s’agit essentiellement d’une Apple Watch Series 4 avec une amélioration de la batterie et de la vitesse.

Il dispose d’un GPS, d’un capteur de pression artérielle et dans des boîtiers de 40 mm et 44 mm. La seule chose qui vous manque sur les nouveaux modèles est l’ECG et le capteur d’oxygène dans le sang.

Vous pouvez vous procurer cette montre SE 40 mm sur Amazon pour 299 euros. Ce sera 349 euros si vous choisissez la version avec 4G.

Le modèle 44 mm avec GPS est également disponible pour 329 euros, avec GPS et connexion 4G pour 379 euros.

Meilleure option : Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 est la dernière version de la montre intelligente d’Apple. Il est livré avec un moniteur d’oxygène dans le sang, un nouveau processeur basé sur l’A13 de l’iPhone 11 et de nouvelles couleurs.

Parmi toutes les options possibles des montres Apple, compte tenu des prix et des caractéristiques, la meilleure option pour le moment est l’Apple Watch Series 6.

C’est le modèle de la génération précédente, mais il a tout ce dont vous avez besoin pour faire de l’exercice et mieux connaître votre corps, comme un capteur de fréquence cardiaque, un capteur d’oxygène dans le sang, un ECG et un suivi sportif.

De plus, étant le modèle précédent, vous pouvez l’obtenir à un bon prix.

Cette montre est disponible en 40mm avec une remise de 50 euros sur Amazon, restant à 409 euros. Si vous optez pour le modèle 44mm vous pouvez l’obtenir pour 436 euros.

Dans TuImeiLibre, nous trouvons les meilleurs prix. Cette 44mm Watch Series 6 en rouge descend à 379 euros.

