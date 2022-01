Ce sont les artistes prêts pour une percée en 2022, selon Shazam, propriété d’Apple

Apple est de retour avec un autre Shazam Predictions pour 2022. Si vous aimez découvrir de nouveaux artistes et tendances, Apple Music vous propose cinq nouveaux visages susceptibles de connaître une «année charnière».

Shazam découvre des artistes de tous les coins du monde, utilisant la curiosité des fans de tous les jours pour raconter une histoire sur la suite. Chaque année, un nouveau groupe d’artistes semble dominer leurs coins particuliers de l’écosystème musical, obligeant les auditeurs à rechercher les chansons dont ils ne peuvent pas se lasser. En 2021, le plus intrigant d’entre eux nous a emmenés partout dans le monde – du Nigeria à la Corée du Sud – couvrant une gamme de genres qui incluent des hybrides régionaux mexicains et hip-hop. Ci-dessous, nous mettons en évidence cinq artistes qui, selon les pouvoirs de prédiction de Shazam, feront sensation en 2022.

Le premier artiste que Shazam met en avant est Ayra Starr. Le chanteur nigérian a sorti en juillet 2021 « Bloody Samaritan ». Shazam l’appelle « un jam indéniable » et dit que c’était la chanson la plus Shazamed d’une artiste féminine locale au Nigeria en 2021.

Avec ce single principal et l’album « 19 & Dangerous », l’application pense qu’Ayra Starr est l’un des cinq meilleurs artistes à surveiller en 2022.

Un autre artiste qui a attiré l’attention de Shazam en 2021 est DannyLux. La chanteuse américano-mexicaine est présente sur « Jugaste y Sufri », qui contient la piste mexicaine régionale la plus Shazamed de 2021. Il est sorti fin 2020 et TikTok embrasse cette chanson, aidant à propulser DannyLux.

Shazam propose également :

Lyn Lapid : auteur-compositeur-interprète qui a écrit le succès viral « Producer Man », la chanson la plus Shazamed, classée dans six pays, dont le Brésil, l’Indonésie et les États-Unis ; Sad Night Dynamite : mélangeant électro, hip-hop et britpop, le duo Sad Night Dynamite a été salué par son dernier single « Demon », qui met en vedette le musicien sud-africain Moonchild Sanelly. Cette chanson a également gagné une place sur la bande originale de FIFA 22; STAYC : Après que le groupe de filles K-pop a lancé « SAP » l’année dernière, le single est resté sans interruption dans le classement Shazam sud-coréen. Il est extrait du deuxième single du groupe STAYDOM.

Vous pouvez trouver la liste de lecture Shazam Predictions 2022 ici.

