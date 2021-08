Ce sont les athlètes pour lesquels nous serons toujours enracinés après les Jeux olympiques

in

Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu – revendiquant des médailles dans toutes les nuances de métal ou simplement le droit de se qualifier d’olympiens flippants, ce qui, vous savez, n’est pas un mince exploit.

Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison, ce qui, pour la plupart des stars des Jeux olympiques de Tokyo 2020 que nous venons de consacrer 16 jours de notre vie à encourager, signifie revenir à une vie relativement anonyme. Bien sûr, il y a les Simone bilesC’est du monde, le katie ledeckys, le Naomi Osakas, les athlètes qui reviennent à la compétition dans les grands tournois et les rencontres qui attirent un public important et signent des accords de sponsoring majeurs avec des marques trop désireuses d’avoir un héros national aidant à vendre leurs vêtements de sport, leurs chaînes de restaurants ou leurs collations.

Il y a aussi toujours quelques vedettes de chaque Jeux, celles qui sont susceptibles de transformer leur victoire en médaille d’or, d’argent ou de bronze en boucle à travers le circuit des talk-shows, un ou deux contrats de parrainage et une place dans Dancing With the Étoiles. (Qui ne veut pas voir Suni lee emmener dans la salle de bal ?)