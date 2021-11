Ce sont les bases de survie que vous devriez avoir à la maison

01/01/2021 à 08:00 CET

Cette même semaine, le gouvernement autrichien a averti qu’à partir de 2025, peut-être commencent à avoir d’énormes pannes d’électricité en Europe. Ces coupures de courant seront la conséquence de l’augmentation de la production d’électricité, d’une attaque extraterrestre ou d’un changement dans les schémas du soleil : tempête solaire. Il n’a pas été précisé quelles raisons il y aura à cela, mais ils sont sûrs qu’ils existeront. Les autorités autrichiennes ont signalé que les citoyens, le moment venu, achètent de la nourriture et du matériel pour survivre une quinzaine de jours chez eux.

Serait-ce la fin du monde tel que nous le connaissons ? S’il est vrai que nous nous dirigeons vers un avenir apocalyptique où les ressources se font rares, il vaut mieux s’y préparer. Parmi les éléments qu’on aurait dû préparer dans un sac à dos Il y aurait un briquet (et des allumettes), un couteau de montagne (ou machette), une boussole, des outils polyvalents d’un couteau suisse, des cartes, des piles portables, un assortiment de médicaments et des pastilles de purification d’eau.

Faire un feu sera toujours indispensable pour cuisiner ou se réchauffer. Une arme tranchante pour construire des abris ou se défendre de tout imprévu. La boussole et les cartes -sur papier- nous aideront à localiser les stations-service ou les villes où nous pouvons trouver de l’aide. Les batteries portables, si nous avons la possibilité de les utiliser et de les recharger seront très utiles. Les comprimés de médicaments et de purification de l’eau sont essentiels pour éviter de tomber malade et de mourir sur ce chemin ardu.