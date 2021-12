Ce sont les billets que vous devez acheter oui ou oui pour le tirage de Noël, Loterie de Noël 2021

Vernica Roche Mis à jour 15-12-2021 | 10:38

Lorsque l’année en cours arrive à son terme, des milliers d’Espagnols concentrent leur attention sur les Loterie de Noël qui distribue l’espoir et l’illusion à travers les enfants de San Ildefonso, quand ils chantent les numéros qui seront gagnants dans le Cadeau extraordinaire, qui a lieu chaque 22 décembre.

L’habitude de acheter des cadeaux de Noël Cela fait partie de la tradition des espagnols. Il y a ceux qui vont aux administrations des loteries pour obtenir le dixième qu’ils veulent et ceux qui ils recherchent leur billet en ligne. Il y a aussi des voyageurs qui consacrent leurs itinéraires à l’obtention de billets de toutes les municipalités qu’ils visitent tout au long de la campagne de vente Lotera.

Cependant, on dit que pour beaucoup, ils sont obligatoires à acheter si vous ne voulez pas garder le miel sur vos lèvres lorsque vos amis et collègues profitent de leur prix de Noël. Ensuite, nous vous montrons ce qu’ils sont.

Les les dixièmes de travail sont obligatoires avant le tirage de Noël. Il peut arriver que dans certaines entreprises, il se fasse sous forme de cadeau aux travailleurs. D’autres, en revanche, sont aux frais des salariés et dans tous les cas il arrive généralement que le même numéro soit joué. Ainsi, le jour du Tirage de Noël, les travailleurs se réunissent pour vérifier s’ils ont été récompensés ou non.

En revanche, un autre dixième de l’expropriation est celui qui se répartit entre les groupes d’amis, les associations de quartier, les clubs sportifs ou encore les organismes sociaux et culturels à but non lucratif. Si vous ne voulez pas voir comment vos amis apprécient la fortune du gros, ne rejetez pas les décimos qu’ils vous proposent annuellement.

En outre, chaque Espagnol porte en moyenne trois dixièmes Loterie de Noël, selon la State Lottery and State Betting Society.

Comment se font les participations à la Loterie de Noël ?

Dans certains cas, ils vente d’actions ou de bulletins de vote du tirage extraordinaire pour collecter de l’argent, auquel cas ils ajoutent trois euros au prix initial et cela coûte généralement environ 23 euros. Que deviennent ces actions ?

Les participations sont un contrat entre deux parties. L’acheteur investit une petite somme dans un numéro (ou plus) qui, en cas de coïncidence avec le numéro gagnant, en donnera une partie à son propriétaire. C’est un système qui ne peut pas être utilisé par les distributeurs habituels de Lotera, mais il doit être réalisé par des particuliers.