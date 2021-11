Ce sont les bourses pour avoir un enfant en 2021

08/11/2021 à 13:39 CET

Alicia Mendoza

Si vous envisagez d’être père ou mère ou allez le devenir, vous pouvez bénéficier de aide et subventions pour la naissance ou l’adoption d’un enfant ou une fille. Cette année 2021, le nombre et le montant des aides se sont améliorés par rapport aux années précédentes : la durée des congés maternité et paternité a été allongée et de nouvelles mesures ont été annoncées pour aider à la naissance d’un enfant.

Le gouvernement central propose diverses mesures d’aide aux familles avec enfants, bien que chaque communauté autonome propose à son tour des aides spécifiques différentes.

Nous passons en revue toutes les mesures offertes par l’État pour avoir un enfant en 2021 pour ceux qui résident légalement sur le territoire espagnol :

Revenu minimum vital

Il existe de nombreuses aides de l’Etat qui s’agglutinent dans le Revenu Minimum de Vie (IMV). Parmi eux, les « aides par enfant ou mineur à charge » sans handicap ou ayant un handicap inférieur à 33%. Auparavant, les familles avec un enfant mineur non handicapé ou 33% handicapé percevaient 1 000 euros par an. Désormais, cette aide n’existe pas et a été transférée à l’IMV.

Ainsi, les personnes qui ont déjà bénéficié de cette aide continuent de la recevoir via l’IMV. Ceux qui veulent en faire la demande à partir du 1er janvier 2021 doivent demander l’IMV.

Pour demander l’IMV, ces revenus annuels ne doivent pas être dépassés :

Limite de revenu pour recevoir le revenu minimum vital | Sécurité sociale

Auparavant, pour recevoir l’aide aux enfants ou aux personnes à charge, le plafond de revenu était inférieur. Avec un enfant, c’était 12 877 euros et avec deux enfants, 15 098 euros. Avec l’IMV il y a plus de marge, puisque lorsqu’on a un enfant une limite de 23 684 euros est établie ou avec deux enfants et deux parents la limite est de 37 218 euros.

Vous pouvez demander l’IMV via le siège électronique de la sécurité sociale.

Aide complémentaire de 100 euros pour la naissance et la garde d’enfants dans les familles vulnérables

Cette subvention est une mesure annoncée en octobre dernier par le ministère des Droits sociaux et de l’Agenda 2030 et qui commencera à être mise en œuvre en 2022. Cette aide implique que chaque famille qui perçoit le Revenu Minimum de Vie (IMV) ou qui a un faible revenu et qui a un enfant entre 0 et 18 ans peut recevoir un montant mensuel pouvant atteindre 100 euros.

Les familles avec des enfants entre 0 et 3 ans recevront 100 euros par mois ; entre 3 et 6 ans 70 euros ; et entre 6 et 18 ans 40 euros par mois.

Pour bénéficier de cette aide, la condition d’avoir un faible revenu est limitée au revenu annuel de 27 000 euros dans les familles monoparentales ou composées de deux parents et un enfant et de 32 100 euros dans celles composées de deux parents et deux enfants ou Suite.

Le plafond de revenu requis pour recevoir l’IMV est indiqué dans le tableau ci-dessus.

Aide à la naissance ou à l’adoption d’un enfant dans une famille nombreuse, monoparentale ou ayant des parents en situation de handicap

Les familles nombreuses, c’est-à-dire qui ont plus de deux enfants, qui sont monoparentales ou dont les parents ont un handicap égal ou supérieur à 65 % sont bénéficiaires de cet avantage économique en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, toujours qui ne dépassent pas la limite de revenu maximum.

Par exemple, pour une famille monoparentale avec enfant à charge, il ne peut excéder 13 536 euros.

Limite de revenu maximum pour obtenir cette aide | Sécurité sociale

Pour les familles qui ont déjà un titre de famille nombreuse, la limite de revenu maximum pour recevoir cette aide augmente un peu.

Limite de revenu maximum pour recevoir cette aide avec un titre de famille nombreuse | Sécurité sociale

Le montant s’élève à 1000 euros et est un paiement unique. Il peut être demandé en remplissant ce formulaire.

Aide à la naissance multiple ou à l’adoption

Les familles qui ont deux ou plusieurs enfants en couches ou qui vont faire une adoption multiple peuvent être bénéficiaires de cette aide. Si l’un des enfants a un handicap supérieur à 33 %, il comptera double.

Le montant de cette aide évolue en fonction du Salaire Minimum Interprofessionnel existant à ce moment. Pour une naissance multiple ou une adoption, le salaire minimum interprofessionnel qui existe à l’époque en Espagne doit être multiplié, en fonction du nombre d’enfants, x4, x8 ou x12. Par exemple, en 2021 avec 2 enfants, vous toucheriez 3 860 euros ; avec 3 enfants, 7 720 euros ; et avec 4 enfants ou plus, 11 580 euros. Il s’agit d’un paiement unique.

Ce formulaire doit être rempli afin de soumettre votre demande à la Sécurité sociale.

Aide aux enfants mineurs en situation de handicap supérieur à 33%

Toute famille à charge d’un mineur handicapé supérieur ou égal à 33 % ou d’un enfant majeur handicapé supérieur à 65 % peut bénéficier de cette aide.

Cette aide est exonérée du plafond du revenu familial et est compatible avec la demande de revenu minimum vital. Si l’enfant a moins de 18 ans, l’aide est perçue en janvier et juillet. Si vous avez plus de 18 ans, il est reçu mensuellement.

Le montant perçu dépend de l’âge et du degré d’invalidité de l’enfant :

Si vous avez un degré d’invalidité égal ou supérieur à 33 % et que vous avez moins de 18 ans, vous recevez 1000 € par an. Si vous avez un degré d’invalidité égal ou supérieur à 65 % et avez plus de 18 ans, vous percevez 4 747,20 euros par an Si vous avez un degré d’invalidité égal ou supérieur à 75 % et avez plus de 18 ans, vous percevez 7 120,80 euros par an

La procédure peut être effectuée via ce lien.

Aider la parentalité en cas de chômage

Si vous avez été père ou mère pendant que vous étiez au chômage, vous devez en informer le Service de l’emploi afin que le chômage cesse d’être perçu et que l’allocation de maternité ou de paternité puisse être perçue. L’INSS est responsable du versement de cette prestation. Une fois cette aide terminée, elle doit être communiquée au Service public de l’emploi de l’État (SEPE) avant l’expiration d’un délai de 15 jours afin de pouvoir à nouveau percevoir le chômage.

Elle doit être communiquée lors du rendez-vous précédent à la SEPE.

Paiement anticipé pour la déduction de maternité

C’est une aide que peuvent demander les femmes qui sont sur le marché du travail, grâce à laquelle elles peuvent « réduire la part différentielle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques jusqu’à 1 200 € par an pour chaque enfant de moins de 3 ans ». En plus d’être déductible de l’impôt sur le revenu, il peut être demandé sous forme d’acompte de 100 euros par mois et par enfant de moins de trois ans.

Le formulaire 140 doit être soumis pour votre demande à l’Agence des impôts.

Congé paternité et maternité

Depuis le 1er janvier 2021, les congés de paternité et de maternité sont égaux : les hommes comme les femmes peuvent profiter de 16 semaines de congé pour s’occuper de leurs enfants après leur naissance ou leur adoption. La rémunération est la même que si les parents travaillaient.

Il envisageait de pouvoir prolonger ces permis jusqu’à 6 mois d’ici 2022, mais comme nous vous l’avions déjà dit dans cette actualité, il est pour l’instant exclu d’inclure cette proposition dans les budgets généraux de l’État.