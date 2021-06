ce sont les chances de son match contre Sinner

06/06/2021 à 08:00 CEST

L’idée que Rafa Nadal remporte le quatorzième titre de Roland Garros Ce n’est pas quelque chose qui semble fou pour qui que ce soit. Il a déjà laissé derrière lui trois joueurs de tennis, en commençant par l’Australien Popyrin et en poursuivant avec Gasquet et Cameron Norrie. En fait, ce dernier pourrait bien faire des cauchemars avec le gaucher des Baléares, puisqu’il l’a battu dans un grand nombre d’occasions.

Son prochain rival est Jannik Sinner, un joueur de tennis de haut niveau qui occupe la 19e position du classement ATP. Ainsi, il est le premier rival du top 20 que Nadal affronte dans ce championnat.

Malgré tout, celui de Manacor reste le favori pour remporter une autre édition de Roland Garros et le quota de sa victoire est payé à 1,07, tandis que celui de l’Italien est à 8,0 euros.

Le duel sera d’un grand niveau, mais la légende de Nadal aide sa victoire en 3-0 est payé à 1,7 euros, tandis que Sinner 3-0 est à 25,0. Le 3-1 est à 3,5 et 20,0 et le 3-2 à 7,0 et 14,0 respectivement.

L’heure à laquelle le match sera joué n’est pas connue, mais il commencera vraisemblablement demain au plus tôt à 16h00.