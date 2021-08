Ce sont les chances que Bitcoin touche à nouveau 30 000 $ Crypto new media

Alors que Bitcoin subit actuellement une correction à court terme, peu de membres de la communauté BTC s’en plaindront ou en perdront le sommeil. Une période d’incertitude se profilait lorsque BTC s’est consolidé sous les 40 000 $ pendant une période prolongée, avant de se maintenir près de la fourchette des 30 000 $.

En fait, après trois nouveaux tests à 30 000 $, beaucoup s’attendaient à ce que Bitcoin chute à 24 000 $ si le niveau de support était testé plus avant. Cependant, 3 semaines plus tard, Bitcoin a réussi à bondir de 40%. Hélas, on ne soulignera jamais assez l’importance de cette période stressante.

Absorber la pression, Valider la circulation ?

Avant de comprendre l’importance de la fourchette de 30 000 $ à 40 000 $, le récit doit être expliqué du point de vue de 2020. Après que Bitcoin soit tombé à 3 300 $ en mars 2020, la récupération à 10 000 $ a été rapide et achevée avant la 3e réduction de moitié en mai.

Cependant, entre juin et novembre, le crypto-actif s’est fortement consolidé entre 10 000 $ et 20 000 $.

Sur toute cette période, la pression de vente a été absorbée et l’accumulation a commencé tant du côté institutionnel que du côté de détail. Au cours de cette période, les utilisateurs de BTC ont pu réaliser des bénéfices nets estimés de 300 à 750 millions de dollars, et la valeur moyenne de BTC a augmenté en termes de capitalisation boursière réalisée.

En ce qui concerne 2021, la situation était très similaire. Selon Glassnode, le bénéfice net réalisé entre mai et juillet se situait entre 1 et 1,5 milliard de dollars. Pendant cette période, environ 3,6 millions de BTC ont effectué une dernière dépense et leur valeur réalisée moyenne a augmenté en termes de capitalisation boursière. Près de 19,2 % de l’offre totale ont atteint un point de stabilité et absorbé la majorité de la pression de vente.

Pour le contexte, en janvier 2021, seulement 12% de l’offre était sous bénéfice net.

Bitcoin est-il stable au-dessus de 30 000 $ maintenant?

À moins qu’il n’y ait un autre événement de cygne noir, Bitcoin est fondamentalement fort au-dessus de la limite de 30 000 $ maintenant. La violation réussie de 42 000 $ peut être considérée comme une confirmation. Au moment de mettre sous presse, la demande du marché absorbait BTC avec des bénéfices réalisés de la même ampleur entre novembre et décembre 2020. Suite à la même chose, Bitcoin avait augmenté de 3 fois.

Il ne s’agit pas d’une déduction du potentiel de croissance du Bitcoin de 3 fois par rapport à sa valorisation actuelle. Au lieu de cela, il s’agit de souligner le côté positif de la consolidation de 30 000 $ à 40 000 $ qui s’est déroulée au cours du 2e trimestre de l’année.

64 000 $ pourraient être bien loin de Bitcoin pour le moment. Cependant, il existe une certaine assurance technique que l’écosystème ne verra pas 30 000 $ de sitôt.