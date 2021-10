Ce sont les changements de la nouvelle version de Microsoft Edge

in

Juste avant la sortie de Windows 11, Microsoft déploie des mises à jour pour Edge. La fonctionnalité la plus utile pour la plupart des gens est peut-être l’ajout de groupes d’onglets. Vous pourrez rassembler des collections d’onglets pour rendre votre navigateur un peu moins chaotique.

Pour créer un groupe, maintenez le contrôle et choisissez les onglets que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez « Ajouter des onglets à un nouveau groupe » dans le menu contextuel. Peut personnaliserr l’étiquette avec une couleur différente pour chaque groupe. Lorsque vous survolez un onglet, vous pouvez également voir un aperçu de la page Web.

Microsoft Edge bénéficie également de fonctionnalités d’achat utiles. Le navigateur cherchera à nous donner un accès rapide aux avis et évaluations de plus de 5 millions de produits. Lorsque vous êtes sur une page de produit, cliquez sur la balise bleue dans la barre d’adresse et vous verrez des avis d’experts provenant de sources fiables, ainsi que des notes moyennes par étoiles des consommateurs de divers détaillants.

Lorsque vous aurez déterminé ce que vous voulez acheter, Microsoft Edge vous aidera à effectuer la transaction un peu plus rapidement. De cette façon, des onglets sont ajoutés pour un paiement rapide, comme le “paiement en un clic” qui existe déjà sur Amazon. Après avoir complété les données manuellement une fois, Edge peut les enregistrer pour de futures transactions sur n’importe quel site d’achat. Edge ajoutera ensuite vos informations et découvrira automatiquement s’il existe des coupons qui pourraient nous faire économiser de l’argent.