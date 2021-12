Ce sont les chansons les plus virales sur TikTok au Mexique en 2021

Kali Uchis est également entré en tête avec le viral ‘Telepathy’, et Bad Bunny avec ‘Yonagui’. En fait, Todo de Ti s’est également classé numéro un en Colombie. On voit ainsi que la musique latine et espagnole reste parmi les principales positions, même la majorité — six sur dix — des chansons sont en espagnol. TikTok a également annoncé qui sont les artistes les plus suivis au Mexique en 2021.

1. Kimberly Loaiza (@kimberly.loaiza)

2. Karol G (@karolg)

3. Camilo (@camilo)

4. Rosalie (@rosalia)

5. Rauw Alejandro (@rauwalejandro)

6. Farruko (@farrukoofficialpr)

7. Sebastiбn Yatra (@sebastianyatra)

8. J Balvin (@jbalvin)

9. Danna Paola (@dannapaola)

10. Maria Becerra (@ mariabecerra_22)

Concernant les tendances musicales sur la plateforme, les principales ont été ABBA, Ed Sheeran, J Balvin, Justin Bieber, Taylor Swift, BTS et Coldplay – avec la chanson ‘My Universe’ -, et les Beatles étaient également à la mode.