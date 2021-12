Ce sont les chansons qui l’ont frappé sur Instagram Reels en ce moment

Instagram Reels, ainsi que les vidéos TikTok et les courts métrages YouTube, sont devenus le nouveau moyen de partager du contenu plus tendance. Des vidéos de toutes sortes sur lesquelles, normalement, nous pouvons écouter la même chanson ou le même son que le créateur utilise pour rejoindre un nouveau défi, une chorégraphie et d’autres types de contenu. C’est un bon moyen de obtenir plus de visites dans vos bobines car, étant quelque chose que les gens recherchent et utilisent beaucoup, ces vidéos gagneront en interaction. Mais bien sûr, quelle musique est la plus populaire sur Instagram en ce moment ? Aujourd’hui, nous vous apportons la liste des Les 15 chansons qui ont le plus de succès sur Instagram Reels en ce moment et aussi, au cas où il y aurait des désemparés, nous expliquons comment vous pouvez les utiliser dans vos vidéos.

Chansons les plus utilisées sur Instagram Reels

Si vous êtes un utilisateur qui voit généralement ce type de contenu rapide et frais sur Instagram, vous serez sûrement passé de la navigation entre les bobines à l’écoute des mêmes chansons encore et encore. Cela est dû, comme nous l’avons dit, aux tendances de la mode que beaucoup utilisent pour obtenir des visites dans leurs publications. Alors, pour que vous aussi vous enfonciez dans cette vague de « fame », voici une compilation avec le 15 chansons les plus utilisées en ce moment sur Instagram Reels :

Amour nwanti – CKay (utilisé sur 2,2 millions de bobines) RESTER – The Kid LAROI & Justin Bieber (utilisé sur 2 millions de bobines) Amitiés – Pascalletoublon (utilisé dans 907 mille bobines) À Da Getto – J Balvin & Skrillex (utilisé dans 627 000 bobines) balançoire lynn – Inoffensif (utilisé dans 608 mille bobines) Beau – Bleedingxheart (utilisé dans 601 mille rouleaux) Se sentir bien – Michael Bublé (utilisé dans 566 000 bobines) Gospel (Super Smash Bros : bagarre) – Arvid Häggström (utilisé sur 134 000 bobines) Dans ce pull – Leurs répressibles (utilisés sur 129 000 rouleaux) Jour et nuit – Liyah (utilisé dans 121 mille rouleaux) Edamame (feat. Rich Brian) – Bbnomula (utilisé dans 88,7 mille bobines) Alors que le monde s’effondre – Sarah Cothran (utilisée sur 62 900 bobines) Indigo – Camilo, Evaluna Montaner (utilisé dans 43,8 mille bobines) Trouve-toi un autre – JClanevula (utilisé dans 40,9 mille bobines) Uber partout – Madeintyo (utilisé dans 19,2 mille bobines)

Comment utiliser les chansons les plus populaires sur Instagram Reels

Si c’est la première fois que vous utilisez cette section des bobines Instagram, vous avez sûrement des doutes sur la façon dont vous pouvez utiliser ces chansons que tout le monde ajoute à leurs vidéos. La vérité est que c’est assez simple et que, en plus, vous pouvez le faire de plusieurs manières.

Si vous souhaitez réaliser une vidéo en un seul plan, c’est-à-dire une vidéo rapide enregistrée sur le moment sans aucun montage, si vous avez déjà localisé une Reel dans laquelle cette chanson apparaît, procédez comme suit :

Juste en bas de la bobine, vous verrez le nom de la chanson en mouvement. Clique dessus. Vous serez automatiquement redirigé vers une nouvelle fenêtre dans laquelle ledit audio est lu en boucle et, en plus, juste en dessous, vous pourrez voir le contenu le plus important qui l’a utilisé. Si vous aussi vous souhaitez l’utiliser, vous n’aurez qu’à cliquer sur le bouton « Utiliser le son » de sorte que la fenêtre de création d’un nouveau Reel s’ouvre avec cette sélection.

Cependant, si ce que vous voulez, c’est créer une nouvelle bobine Avec l’une des chansons spécifiques que nous vous avons montrées dans la liste précédente, vous devrez procéder comme suit :

Sur l’écran principal de votre compte, cliquez sur l’icône « + » en haut pour créer une nouvelle publication. Sélectionnez l’option «Bobines» Du carrousel inférieur. Cliquez sur l’icône de musique dans la barre sur le côté gauche. Maintenant, vous verrez un nouvel écran affichant de nombreuses suggestions pour vous. La barre du haut est l’endroit où vous devriez mettre le nom de la chanson vous voulez utiliser. Ensuite, vous devez ajuster quelle partie de cette chanson est celle que vous allez utiliser dans votre Reel. D’habitude Instagram l’ajustera à la partie la plus utilisée par le reste des utilisateurs.

Et voila, il ne vous reste plus qu’à commencer à enregistrer votre Instagram Reel sur, juste après l’avoir ajusté à votre guise, le publier et le diffuser sur ce réseau social. Ensuite, vous choisissez si vous faites la vidéo danser, chanter ou montrer votre chat sur Instagram. C’est ainsi que vous pouvez facilement utiliser les chansons les plus populaires du moment.