Ce sont les comptes que WhatsApp fermera en novembre

C’est vrai, il semble que la célèbre application WhatsApp fermera certains comptes à partir de novembre et nous vous dirons comment vous pouvez l’éviter, alors continuez à lire pour que rien ne vous arrive pendant ces mois.

L’application de messagerie instantanée a eu des mises à jour sans fin ces derniers mois et, malheureusement, cela en affectera beaucoup.

À compter du 1er novembre 2021, WhatsApp exigera que les téléphones Android disposent de la version 4.0.3 ou supérieure du système d’exploitation, tandis que les téléphones portables iPhone doivent disposer de la version iOS 9 ou supérieure.

Et c’est que l’application de messagerie instantanée a eu de nombreuses mises à jour ces derniers temps et est de plus en plus lourde, elle nécessite donc des appareils plus récents avec de plus grands avantages.

Pour cette raison, si l’utilisateur ne dispose pas d’un téléphone portable avec les exigences minimales, il ne pourra pas avoir le service WhatsApp.

Voici la liste des téléphones portables des systèmes d’exploitation Android et iOS dans lesquels WhatsApp cessera de fonctionner :

Android

Archos 53 Platine. HTC Desire 500. Samsung Galaxy Trend Lite. Samsung Galaxy Tendance II. Le mini-samsung galaxy. Caterpillar Cat B15. Sony Xperia M. Wiko Cink Five. Wiko Darknight. Samsung Galaxy Xcover 2. Huawei Ascend G740. ZTE Grand S Flex. Lenovo A820. Huawei Ascend Mate. ZTE V956. UMi X2. Huawei Ascend D2. Samsung Galaxy Core. Faéa F1. THL W8. ZTE Grand X Quad v987. ZTE Grand Mémo. Samsung Galaxy Ace 2. LG Lucid 2. LG Optimus F7. LG Optimus L3 II Dual. LG Optimus F5. LG Optimus L5 II. LG Optimus L5 II Dual. LG Optimus L3 II. LG Optimus L7 II Dual. LG Optimus L7 II. LG Optimus F6. LG Act. LG Optimus L4 II Dual. LG Optimus F3. LG Optimus L4 II. LG Optimus L2 II. LG Optimus F3Q.

ios

Apple iPhone SE (16 Go). Apple iPhone SE (32 Go). Apple iPhone SE (64 Go). Apple iPhone 6S (128 Go). Apple iPhone 6S (16 Go). Apple iPhone 6S (32 Go). Apple iPhone 6S (64 Go). Apple iPhone 6S Plus (128 Go). Apple iPhone 6S Plus (16 Go). Apple iPhone 6S Plus (32 Go). Apple iPhone 6S Plus (64 Go).

Il convient de noter que le seul moyen d’éviter de perdre le service de cette application de messagerie instantanée est d’acquérir un appareil répondant aux exigences du système d’exploitation que nous avons mentionnées pour Android et iOS.