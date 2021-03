Ce sont les conditions du Clubhouse que ses utilisateurs acceptent sans le savoir

Soyez un utilisateur actif, facturer un maximum de 100 $ si vous décédez, attribuez votre contenu, révélez des secrets, ne donnez pas de fausses informations … Ce sont des conditions que, même si la plupart ne le savent pas, les utilisateurs du dernier réseau social de la mode, Clubhouse, acceptent.

Le réseau social vocal est devenu très populaire ces derniers mois, avec deux millions de téléchargements, récemment arrivé en Espagne et actuellement uniquement disponible pour iOS. Avec son format il a même attiré l’attention d’autres réseaux sociaux qui l’ont imité comme Twitter, avec ses espaces.

Entre 90 et 99% des utilisateurs, selon ProPrivacy.com, ne lit pas les conditions d’utilisation ou les politiques de confidentialité Parmi les outils qu’ils utilisent, et avec l’arrivée de nouveaux réseaux sociaux, comme le Clubhouse, la controverse et la confusion surgissent souvent au sein de la communauté.

L’application de mode a déjà dû revoir et mettre à jour sa politique de confidentialité et ses conditions de service en raison des doutes générés par la manière et le lieu de stockage. données utilisateur et conversations, accessible par le gouvernement chinois.

Au-delà de l’emplacement des serveurs, de la société espagnole de conseil en développement numérique Syntonize, ils rappellent que c’est important connaître les implications légal que l’on accepte chaque fois qu’une application est téléchargée.

« L’accent est généralement mis sur la protection des données, mais le simple fait de devoir un tribunal en Californie ou à Miami parce que vous avez accepté de plaider là-bas, cela peut déjà représenter une dépense énorme pour une personne ou une entreprise juste en hébergement et transfert », prévient Juan Quintanilla, PDG de Syntonize.

Du cabinet de conseil, ils passent en revue certaines des curiosités juridiques acceptées par les utilisateurs qui discutent dans Clubhouse, propriété de Alpha Exploration Co.

Continuer à utiliser l’application signifie accepter de nouvelles conditions

Le premier est que les gens acceptent les nouvelles conditions du Clubhouse sans être avertis. Depuis le 2 novembre dernier, date à laquelle les conditions de service ont été mises à jour, les utilisateurs Ils permettent l’enregistrement temporaire de leurs audios au moins pour la durée de la conversation.

Cette mise à jour n’est communiquée que sur le web et les utilisateurs l’acceptent pour le seul fait de continuer à utiliser le service, même s’ils n’ont pas connaissance des changements. Il en va de même avec un éventuel changement de tarifs, que l’application peut communiquer sur le site Web ou sur l’e-mail de l’utilisateur 15 jours à l’avance. En cas de continuer à utiliser l’application le nouveau tarif sera accepté.

Uniquement les mineurs et les utilisateurs actifs

Clubhouse établit certaines conditions pour permettre son utilisation. Le premier est qu’il ne peut être utilisé que par personnes de plus de 18 ans, au-dessus de l’âge requis par les autres plateformes (en Espagne, il a 14 ans sur Facebook, Instagram et YouTube, par exemple).

La seconde est que les gens doit utiliser activement le réseau social. Cela se réserve le droit de paralyser ou de suspendre le service sans avoir à avertir l’abonné ou à annuler les comptes des utilisateurs qui sont inactifs pendant une période prolongée, sans en préciser le montant.

Clubhouse n’autorise pas non plus les gens à utiliser la plateforme pour donner de fausses informations ou organiser des concours. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser l’application pour envoyer virus, spam, chaînes de lettres, des propositions commerciales pyramidales, des sondages, des concours ou des loteries, entre autres.

Ils ne peuvent pas non plus utiliser un langage préjudiciable, menaçant, abusif, harcelant, criminel, excessivement violent, diffamatoire, vulgaire, obscène, pornographique, calomnieux, envahissant la vie privée d’autrui ou évoquant la haine raciale ou ethnique. Oui, pour éviter les canulars et fausses nouvelles, aucune fausse information ne peut être donnée. Ces conditions sont courantes dans les réseaux sociaux d’aujourd’hui.

Secrets dans Clubhouse

Clubhouse a également d’autres conditions concernant les secrets. La plateforme nécessite le consentement écrit de tous les membres de la conversation pour enregistrer une partie de celle-ci et les informations ne peuvent pas être partagées en dehors du Clubhouse lorsque l’orateur a explicitement déclaré que cette conversation est off the record.

Dans le Guide d’utilisation communautaire, l’application indique que vous ne pouvez pas transcrire, enregistrer, reproduire ou partager les informations obtenues en Clubhouse sans l’autorisation correspondante.

Cependant, Clubhouse peut utiliser librement votre contenu. En téléchargeant tout contenu sur Clubhouse, l’utilisateur accorde à la société et aux sociétés affiliées une licence mondiale, libre de droits, transférable, sous-licenciable, perpétuelle et irrévocable pour faire toute utilisation du contenu téléchargé sur le réseau sans avoir à payer pour cela et perpétuellement pour le promotion, publicité ou marketing du service sous toute forme, support ou technologie actuelle ou future.

Malgré cela, l’entreprise demande aux utilisateurs d’assurer la protection des propriété intellectuelle.

Maximum de 100 $ par décès

Dans une autre des sections les plus curieuses des politiques du Clubhouse, l’utilisateur exonère la société et ses affiliés des dommages, dépenses, actions de toute nature et blessures, y compris la mort, dérivé de l’utilisation du service ou de la violation des conditions du service.

La plateforme prévient qu’en cas de compensation, elle ne paiera pas plus que ce que l’utilisateur a payé pour les six derniers mois de service ou, tout au plus, 100 dollars.

Les utilisateurs du Clubhouse autorisent l’entreprise à analyser leur activité, chose courante également sur les réseaux sociaux. La société se réserve le droit de recueillir des informations sur la façon dont vous utilisez le service un utilisateur, les types de conversations auxquelles il participe, le contenu qu’il partage, les fonctions qu’il utilise, les actions qu’il entreprend, les personnes ou comptes avec lesquels il interagit, ainsi que l’heure, la fréquence et la durée de leur utilisation.

Enfin, un autre aspect important est que Clubhouse, né aux États-Unis, renvoie tout litige lié aux conditions de service et aux conditions de confidentialité à l’arbitrage du Association américaine d’arbitrage et aux tribunaux de San Francisco (États-Unis) pour toute autre action en justice.

La société propriétaire s’engage à convenir d’un tribunal d’arbitrage qui convient aux deux parties puisque, dans le cas de réclamations inférieures à 10000 dollars, la visite se fait par téléphone ou en personne, comme le préfère l’utilisateur.

Cependant, la réclamation et sa réparation éventuelle (y compris l’indemnisation pécuniaire, ordonnée par le tribunal et déclaratoire) Cela ne peut être fait qu’individuellement.

Comme pour le reste des applications les plus utilisées, ignorer les «petits caractères» des conditions d’utilisation n’autorise pas la non-conformité, mais en général, les règles dans toutes sont similaires. Par conséquent de Syntonize une utilisation judicieuse est recommandée de toute application et il est rappelé que les informations qui y sont partagées deviennent généralement la propriété du fabricant.