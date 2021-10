Ce sont les conséquences de forcer votre enfant à manger

26/10/2021 à 16h41 CEST

Pourquoi ne voudriez-vous pas qu’une nutritionniste s’assoie avec vous tous les jours à table et juge votre façon de manger à tout moment ? Eh bien, les enfants non plus. Si nous sommes préoccupés par l’alimentation des nourrissons, il est préférable que nous nous limitions à donner l’exemple, en veillant à ce que peu d’aliments malsains entrent dans notre maison et en laissant des sermons pour les églises et les étiquettes de vêtements & rdquor ;. Voilà à quel point la diététicienne-nutritionniste est puissante Julio Basulto (l’un des plus reconnus et prestigieux de notre pays) lorsqu’on lui a demandé comment amener un enfant à manger sainement.

La vérité est que c’est une question qui nous inquiète beaucoup, nous les mères et les pères. Ce qui nous amène, à maintes reprises, à recourir à toutes sortes de techniques, aussi à forcer les enfants à manger certains aliments et, bien sûr, certaines quantités. Mais la vérité est que cela ne permettra pas à notre enfant de grandir en meilleure santé ou, plus important encore, d’apprendre à manger. En revanche, cela aura des conséquences négatives, comme nous le préviennent tous les nutritionnistes et experts en la matière. Des conséquences que nous verrons plus tard. Mais d’abord, il vaut la peine de se demander : pourquoi notre fils ne mange-t-il pas ?

Pourquoi mon enfant ne mange-t-il pas ?

Peut-être que la première question que nous devrions nous poser est : pourquoi dois-je forcer mon enfant à manger ? Je veux dire, pourquoi mon enfant ne mange-t-il pas ? Dans son livre ‘Ça me fait boule’, Julio Basulto l’explique de manière simple avec cette infographie :

Ce que nous vous proposons dans la nourriture est évidemment moins attrayant et appétissant que la nourriture malsaine que vous avez mangée au petit-déjeuner et en milieu de matinée. De plus, ces aliments sont tellement caloriques qu’il est logique que vous n’ayez pas d’appétit au moment des repas. Ce processus se poursuit à l’heure du goûter. Conséquence? Au dîner, notre fils n’a pas faim non plus.

Mais il y a plus, rappelle Julio : «Avez-vous déjà pensé que votre enfant ne mangeait pas de fruits parce que son palais s’est habitué au goût très puissant des smoothies, des céréales de petit-déjeuner, des biscuits, des brioches ? & Rdquor ;.

La vulgarisateur Catherine L’Ecuyer y a également réfléchi lors d’un de nos événements : « Une étude réalisée en 2011 consistait à donner des boissons gazeuses sucrées à un groupe de personnes pendant un mois. Une fois cette étude terminée, ils se sont rendu compte que ces Les gens avaient plus de difficulté à percevoir les saveurs, car ils avaient été exposés à une dose très élevée de sucre. Ce qui explique pourquoi lorsque nous apportons le petit pain sucré ou les friandises aux enfants, ou lorsque nous ajoutons du sucre ou du sel à la bouillie pour les aider à mieux manger, les enfants ont alors tellement de mal à manger une pomme, des épinards ou des pois chiches. Le goût est surstimulé, la sensibilité diminue, le seuil de sensation s’élève et cet enfant a besoin de plus en plus de stimuli artificiels pour pouvoir percevoir les qualités de la nourriture & rdquor ;.

Comment, alors, briser le cercle vicieux qui apparaît dans l’infographie ? « Garder ces produits malsains hors de la vue et de la portée des enfants. Il ne s’agit pas d’interdire, car interdire, c’est éveiller le désir. Il s’agit de ne pas être à la maison, donc personne ne devra les interdire & rdquor;, recommande Julio.

Conséquences de forcer un enfant à manger

Bien que, parfois, le désespoir nous amène à forcer notre enfant à manger pour l’amener à le faire, les nutritionnistes nous mettent en garde contre les conséquences de forcer un enfant à manger. On vous dit les 8 plus pertinents

1. Cela ne fonctionne pas sur le long terme

Julio Basulto utilise des exemples dans son livre « Ça me fait boule » pour que nous comprenions pourquoi forcer un enfant à manger ne fonctionne pas du tout : « Si quelqu’un vous soudoyait pour que vous clignez des yeux à une vitesse spécifique, avec un effort énorme, mais vous ne pourriez pas maintenir cette situation pour le reste de votre vie, du moins sans en subir les conséquences en consacrant toutes vos énergies à un processus physiologique. Eh bien, quelque chose de similaire se produit avec la nourriture & rdquor ;. Forcer notre enfant à manger ne va pas l’aider à maintenir cette attitude à long terme.

2. Vous ne respectez pas leur appétit

« Est-ce que quelqu’un ici pourrait me dire à quel point j’ai faim ? Personne, non ? Eh bien, il semble que nous sachions à quel point nos enfants ont faim. Nous leur disons qu’ils doivent finir tous les plats dans l’assiette, comme si nous connaissions leur appétit. C’est incroyable comment pendant l’allaitement les enfants se nourrissent à la demande, mais quand ils commencent à manger d’autres types d’aliments, nous savons à quel point ils ont faim & rdquor ;. Avec cet argument, le chef Juan Llorca a commencé une merveilleuse présentation lors de l’un de nos événements. Et avec elle, elle nous a invités à réfléchir sur l’imprudence de forcer nos enfants à manger une certaine quantité. En ce sens, Julio Basulto est clair : « Il n’y a pas d’enfant mauvais mangeur, tout comme il n’y a pas d’enfant mauvais & rdquor ;.

3. Nous ne nous concentrons pas sur ce qui est important

Le diététicien nutritionniste Aitor Sánchez, raconte dans son livre « Ce que je lui donne à manger : Un guide pour que les plus petits mangent sainement », que face à la question de beaucoup de mères et de pères de : « Comment puis-je savoir quelle quantité de nourriture manger ? je dois donner ? & rdquor ;, la réponse est simple : souciez-vous de la qualité, l’enfant s’occupera de la quantité. Si nous suivons un schéma logique, où nous proposons à l’enfant des aliments sains comprenant des fruits, des légumes, des légumineuses, des protéines & mldr; On peut laisser l’enfant choisir la quantité à manger & rdquor ;. En fait, selon l’American Academy of Pediatrics (AAP), « l’appétit des enfants est erratique et imprévisible. Il s’adapte à la croissance de l’enfant, et seul l’appétit de l’enfant peut être utilisé comme marqueur de ses besoins caloriques & rdquor ;. La tâche des mères et des pères est donc de s’assurer que ce que nous offrons à nos enfants est sain. Eux seuls peuvent s’occuper de la quantité.

4. Nous allons créer une plus grande résistance à manger

« Il n’est pas approprié, d’un point de vue nutritionnel, de forcer les enfants à manger au-delà de leur sensation de faim. Évitez de faire pression sur les enfants pour qu’ils mangent, car cela peut entraîner une plus grande résistance à l’alimentation, créer une aversion pour certains aliments et d’autres comportements alimentaires malsains ou malsains qui peuvent persister à l’âge adulte & rdquor;, indique le document ‘ Accompagner les repas des enfants. Conseils pour les cantines scolaires et les familles », préparé par l’Agence de santé publique de Catalogne en collaboration avec la Société catalane de pédiatrie et le Collège des diététiciens-nutritionnistes de Catalogne.

5. Nous créons un mauvais climat familial

Imaginez qu’à chaque repas que vous partagez avec votre partenaire, vous finissiez par vous disputer. C’est ce qui se passe quotidiennement dans de nombreuses maisons. De nombreux parents se plaignent que l’heure du repas est une bataille. Et c’est ainsi que nos enfants le vivent. Comme un véritable enfer dont ils ne peuvent pas sortir jusqu’à ce que nous, leurs parents, finissions par gagner, et eux perdons. Ou ce qui revient au même : jusqu’à ce qu’ils mangent tout ce qui est dans l’assiette, et nous sommes rassasiés. Le moment du repas doit être un moment de plaisir en famille, dans lequel partager, non seulement la nourriture, mais la conversation, les rires, le temps ensemble & mldr; C’est aussi un moment pour éduquer nos enfants aux valeurs, et l’un des valeurs fondamentales est le respect d’autrui. Par conséquent, comme le dit Juan Llorca : « le respect devrait être la base d’une bonne alimentation & rdquor ;.

6. Nous limitons leur autonomie et, par conséquent, leur capacité à prendre des décisions

« Si je vous demandais : que voulez-vous que votre enfant de 15 ans soit : obéissant ou responsable ? Assurément, la grande majorité des mères et des pères répondraient qu’ils sont responsables. Alors pourquoi éduquer à l’obéissance ? C’est l’une des questions que le psychologue Antonio Ortuño pose souvent aux parents pour nous faire réfléchir sur la nécessité de donner une certaine autonomie à nos enfants afin qu’ils apprennent à prendre des décisions, à faire des erreurs et à assumer la responsabilité de leurs actes. « Des enfants éduqués à l’obéissance, habitués à ce que les adultes décident à tout moment de ce dont ils ont besoin, quand ils sont plus âgés et doivent commencer à prendre d’autres décisions (quel sujet choisir, où ils aimeraient étudier, la carrière qu’ils veulent étudier, acheter un house & mldr;), il leur est très difficile de le faire par eux-mêmes. Ils doivent toujours finir par demander l’approbation des autres & rdquor;, rappelle Antonio. Ceci, pris sur le terrain, a pour conséquence que « l’enfant finit par déléguer la responsabilité de leur apport à un contrôle externe, alors qu’il devrait être interne & rdquor ;, comme le rappelle Julio Basulto dans son livre.

7. Nous modifions votre sensation de faim

Chaque fois que nous insistons pour qu’ils continuent à manger un peu plus, il est fort possible que nous les forcions à manger plus que ce dont leur corps a réellement besoin. Nous allons ainsi modifier leurs mécanismes innés de faim-satiété. De cette façon, lorsqu’ils seront adultes, il leur sera plus difficile de reconnaître quand ils sont satisfaits de la nourriture et augmentera également les chances qu’ils deviennent un mangeur émotionnel.

8. Nous tombons dans le chantage émotionnel

Quand on force nos enfants à manger, pour qu’ils nous obéissent, on tombe souvent dans un chantage affectif : « Si tu manges de tout, tu auras du dessert & rdquor ; », si tu ne finis pas ton brocoli, tu ne le feras pas. pouvoir jouer à la plage & rdquor ;. C’est-à-dire que nous recourons à des récompenses et à des punitions. Le psychologue Alberto Soler, sur sa chaîne YouTube ‘Psychology Pills’, nous dit qu’« il a été amplement démontré que les récompenses et les punitions en tant que stratégie éducative ne sont pas aussi efficaces pour produire des changements de motivation dans la direction souhaitée, car les personnes qu’elles finissent par guider plus en évitant les punitions et en cherchant des récompenses qu’en comprenant les raisons du changement & rdquor ;. De plus, tant que nous, les adultes, sommes là pour récompenser ou punir, la méthode peut fonctionner. Mais que se passe-t-il le jour où nous ne les récompensons plus ? Eh bien, ils peuvent perdre tout intérêt à continuer à faire ce qu’ils faisaient pour accomplir quelque chose. Ou ils peuvent même se désintéresser du prix, et alors nous devrons l’amplifier. Et que se passera-t-il le jour où nous ne serons pas en avance pour agir en juges ? Eh bien, ils auront la liberté de faire ce qu’ils veulent parce qu’il n’y aura personne pour les punir.

La recette semble simple : Les mères et les pères doivent s’inquiéter et veiller à ce que la nourriture que nous offrons à nos enfants soit saine et les laisser décider de la quantité en fonction de leur appétit. On s’y met ?