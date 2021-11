Ce sont les conséquences de laisser votre bébé seul quand il pleure

23/11/2021

Le à 13:40 CET

Marina Borràs

Est-ce que tuQu’ils pleurent ou ne cèdent pas aux pleurs des bébés? Voici la question qui a suscité tant de débats pendant des années. Lorsque les nouveau-nés pleurent, par exemple parce qu’ils ont peur ou ne peuvent pas dormir seuls, nous avons deux options : les laisser pleurer jusqu’à ce qu’ils s’endorment à cause de l’épuisement, ou répondre aux besoins qu’ils expriment sous forme de pleurs. Mais & mldr; Quelle est la meilleure option ?

Est-il acceptable de laisser les bébés pleurer jusqu’à ce qu’ils s’endorment ?

L’experte en Discipline Positive María Soto souligne que, si nous laissons les bébés seuls lorsqu’ils pleurent, « nous ignorons comment l’enfant perçoit le sentiment d’abandon, comment exprimez-vous la fatigue, comment avez-vous besoin de contact et quoi conséquences a pour le cerveau pleurer pendant une demi-heure inondé de cortisol& rdquor ;.

Si l’on ignore le cri d’un bébé, il peut passer inaperçu des situations à risque | Pexels

De plus, Soto ajoute également que « si quelque chose me fait pleurer de terreur en tant qu’adulte, et qu’un autre adulte qui dit qu’il m’aime consciemment me laisse seul pour apprendre, je vous assure que cet adulte cessera d’exister pour moi sur le plan émotionnel& rdquor ;.

Par conséquent, nous devons comprendre que lorsque les bébés pleurent, ils ne le font pas pour nous manipuler, ils ne font pas non plus du théâtre, mais plutôt ils expriment un besoin.

Les dangers de laisser les enfants pleurer jusqu’à épuisement

Nous ne pouvons pas perdre de vue quelque chose de très important, et c’est que si nous ignorons les pleurs de notre bébé, ils peuvent passer inaperçus des situations à risque ou des accidents.

Le psychologue Rafa Guerrero explique que donner de l’affection n’est pas un luxe, c’est couvrir un besoin. « Et c’est quelque chose qui est encore difficile à comprendre. Nous pensons à tort que si nous les couvrons, nous allons leur faire du mal, et c’est tout le contraire. Il y a une phrase de Francesc Sainz qui le définit très bien : si un enfant se sent spécial dans les premiers moments de son développement, il n’aura pas besoin d’être spécial pour le reste du monde pour le reste de sa vie.

Guerrero souligne que « le nouveau-né arrive dans ce monde avec une grande immaturité, ce qui le rend en fonction de leurs chiffres d’attachement. Ce sont donc les figures d’attachement, généralement les parents, qui sont chargées de répondre aux besoins de leurs enfants. Il n’est ni nécessaire ni réel de prétendre couvrir tous les besoins de nos enfants, mais un pourcentage minimum d’entre eux & rdquor ;.

« En le laissant pleurer, on ignore comment l’enfant perçoit le sentiment d’abandon, comment il exprime la fatigue et quelles conséquences a pour le cerveau pleurer pendant une demi-heure inondée de cortisol »

Maria Soto

Expert en discipline positive

Par conséquent, lorsqu’un bébé pleure parce qu’il a peur ou qu’il a faim, notre rôle en tant que mères et pères est de répondre à son besoin, d’y répondre et de rétablir l’équilibre. Si on le laisse pleurer, il risque de s’endormir enfin, mais d’épuisement et d’épuisement, et probablement inondé de peur, la technique dite « crie-le& rdquor ;. Est-ce ce que nous voulons?

Comment calmer un bébé qui pleure et ne peut pas dormir seul ?

Amaya de Miguel, créatrice de Relax and Educa, recommande que, si notre fils ou notre fille prétend que nous pleurons tous les soirs, nous nous posions deux questions :

Suis-je prêt à initier le changement, même s’il est difficile ? Mon fils ou ma fille est-il prêt à amorcer ce changement ? Ou est-elle encore immature et a-t-elle besoin de nous pour l’accompagner jusqu’à ce qu’elle s’endorme ?

« Si la réponse à l’une des deux questions, ou aux deux, est négative, je vous invite à modifier vos attentes et à supposer que pour l’instant vous allez passer un bon moment à serrer la main de votre fille tous les soirs », explique Amaya. Ajoutez également : « l’accompagner calmement et patiemment, sans la juger ni la blâmer. N’oubliez pas que votre fille ne choisit pas d’avoir besoin de vous la nuit, mais qu’elle a une difficulté à se coucher et que votre mission à ce moment-là est de l’accompagner. »