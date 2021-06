Ce sont les consoles de jeu préférées de l’équipe Android Authority de tous les temps

L’industrie des consoles de jeux vidéo a une longue et riche histoire, depuis les premières années de Magnavox et Atari à l’ère Nintendo/Sega jusqu’à l’actuel combat à trois Sony/Nintendo/Sega.

En d’autres termes, il n’y a pas vraiment de pénurie de machines parmi lesquelles choisir pour choisir nos consoles de jeu préférées de tous les temps. Et c’est exactement ce que nous avons demandé à l’équipe Android Authority de faire. Nous avons fait passer 11 consoles sur la base des réponses de 16 de nos plus ardents fans de jeux sur console. Voici ce que notre équipe a choisi!

Les résultats

Les résultats parlent d’eux-mêmes lorsque vous consultez les graphiques ci-dessous, représentant respectivement les résultats par console individuelle et par fabricant. Faites défiler ces graphiques pour des résultats plus détaillés et des souvenirs de notre équipe !

Résultats par console

Résultats par fabricant

Sony PlayStation 2 (3 votes)

Hadlee Simons / Autorité Android

Est-il surprenant que la PlayStation 2 ait été la seule console à recueillir plus de deux votes au total dans ce sondage ? La deuxième sortie de Sony sur PlayStation reste la console de salon la plus réussie de tous les temps, il va donc de soi que certains membres de l’équipe Android Authority ont une place particulière dans leur cœur pour cela.

Luke Little, Jonathan Feist et Nick Fernandez ont tous choisi la PS2 comme leur console préférée jamais conçue. Luke a des souvenirs positifs (bien qu’effrontés) d’avoir grandi avec la console :

« C’était la console de mon enfance. Combiné avec le HD Loader qui nous a permis de sauvegarder des jeux sur un disque dur interne, à l’ère de la location de jeux de Blockbuster et Hollywood Video (RIP), c’était une centrale de bangers absolus sur laquelle je reviens encore fréquemment aujourd’hui.

Pendant ce temps, Nick dit que le vote n’a pas été facile, car il était déchiré entre la PS2 ou la Xbox d’origine. “Mais peu importe le temps que j’ai passé à jouer à Halo/Halo 2 (j’ai même organisé des tournois), je dois opter pour la PlayStation 2”, précise-t-il. “Tout, du contrôleur à la console elle-même (j’ai acheté le disque dur interne pour lire FFXI en ligne) était de premier ordre, et il a également servi de lecteur DVD principal pendant plus d’une décennie.”

Plus de lecture : Histoire de PlayStation — Du néophyte de la console au vétéran conquérant

Il souligne également la bibliothèque de jeux «absolument incroyable» dans tous les genres, affirmant qu’il y a des tas de titres PS2 auxquels il jouerait toujours avec plaisir. Et c’est toujours un signe qu’une console était un grand de tous les temps.

Jonathan a choisi la PS2 en partie parce que c’est la console la plus récente qu’il possède, mais il a aussi de bons souvenirs en jouant à Need for Speed ​​avec un projecteur. « Depuis, le jeu sur PC compte-t-il comme une console ? » il demande. Malheureusement, ce n’est pas le cas, M. Feist.

SNES (2 voix)

Oliver Cragg / Autorité Android

Andrew Grush et C. Scott Brown ont tous deux choisi la Super Nintendo Entertainment System (SNES) comme leur console de jeu préférée.

Andrew explique pourquoi il a choisi la SNES, et cela se résume finalement à la puissance et aux jeux :

« Parce qu’il avait des graphismes de pointe et dépassait l’ancien Sega Genesis (ou Mega Drive en dehors de l’Amérique du Nord). Sans oublier les jeux : Super Mario RPG, Mario World, Yoshi’s island, Chrono Trigger, plusieurs jeux Final Fantasy, Mario Kart, Harvest Moon. La liste se rallonge de plus en plus.”

“C’est la console sur laquelle j’ai grandi, elle occupe donc une place spéciale dans mon cœur”, déclare Scott en expliquant pourquoi il a choisi la SNES. Il répertorie également certains titres tueurs pour la console, à savoir Chrono Trigger, Final Fantasy VI, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World et Super Mario RPG.

Scott a également une autre raison de choisir la SNES, louant la conception du contrôleur et affirmant qu’elle est toujours imitée par les fabricants aujourd’hui. Il n’a pas tort, avec des entreprises comme 8bitdo qui publient des manettes de jeu de style SNES.

Nintendo 64 (2 voix)

Jimmy Westenberg et Oliver Cragg ont choisi la Nintendo 64 comme console de jeu préférée, et tous deux disent que c’était la première console de salon qu’ils possédaient (ah, bénissez).

Jimmy se souvient de son expérience avec la console à chariot :

« Nous l’avons ouvert le matin de Noël. Je ne pense pas qu’il y ait littéralement de cadeau qui puisse surpasser celui-là ! Il est venu avec Mario Kart 64 – un classique. Plus tard, je suis devenu obsédé par Super Mario 64, Mario Golf, Mario Tennis, Star Fox 64, Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, Pokémon Stadium, Star Wars Episode 1 : Racer, Tony Hawk’s Pro Skater et, bien sûr, Super Smash Bros. “

Curieusement, Jimmy dit qu’il aime toujours la manette de jeu N64 plutôt peu orthodoxe. Oliver, quant à lui, reconnaît que le contrôleur est étrange et que de nombreux jeux n’ont pas bien vieilli. Néanmoins, il garde encore de bons souvenirs de la machine 64 bits.

« J’avais déjà joué à des jeux sur console chez des amis, mais la N64 a été ma première vraie console de salon (j’avais un Amiga 500 auparavant). Ocarina of Time, Majora’s Mask, Goldeneye, WWF No Mercy, Mario Kart 64, Perfect Dark, Jet Force Gemini, Star Wars : Rogue Squadron ; tellement de classiques.

Nintendo Switch (2 voix)

La dernière console de Nintendo a également obtenu deux voix, Luke Pollack et Chris Thomas ayant voté pour la machine portable.

Luke pointe vers la bibliothèque de jeux propriétaires de Nintendo, tels que Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Link’s Awakening. “Pour la plupart des autres titres gourmands en énergie, je peux les découvrir sur mon PC”, ajoute-t-il.

Plus de couverture Switch : Tout ce que vous devez savoir sur la Nintendo Switch

Chris pointe également vers la bibliothèque de jeux, et c’est vraiment un éloge :

“J’ai plus utilisé cette console que ma SNES, NES, Xbox et N64 en raison des collections de jeux qu’elle propose, mais aussi des options de contrôle beaucoup plus matures par rapport à celles de la Wii.”

Les deux soulignent également le facteur de portabilité du Switch comme une raison majeure de le choisir. Chris dit qu’il est polyvalent à cet égard, et qu’avoir plusieurs quais rend la vie beaucoup plus facile. Luke fait également l’éloge de la portabilité du Switch, donnant l’exemple de l’emmener avec lui sur un vol et de pouvoir se connecter de manière transparente à un grand écran lorsqu’il rentre chez lui.

Le meilleur du reste

Quelques autres consoles ont été choisies par les membres de l’équipe Android Authority comme leurs préférées, et nous avons la représentation de Microsoft avec l’aimable autorisation d’Ankit Banerjee et Palash Volvoikar.

Ankit a choisi la marque Xbox en général, mais a noté qu’il possédait actuellement la Xbox Series X. Chose intéressante, il a choisi la marque Xbox en raison d’une franchise.

Palash, d’autre part, dit que la Xbox One S est sa console de jeu préférée. Et sa raison se résume essentiellement à la tarification, pour la plupart. Voici ce qu’il a à dire :

« Les jeux sur console n’ont historiquement pas été très accessibles en Inde. Soit les consoles ont été trop chères, soit les jeux l’ont été, ou les deux. La Xbox One S était un point de repère dans ce domaine. Un prix que vous pourriez justifier, couplé au Xbox Game Pass – ce qui signifiait que je pouvais payer très peu pour ce qui était un package assez convaincant. J’ai passé de très bons jours sur le mien, et il offre toujours une expérience de jeu étonnamment douce.

Nous avons également deux ordinateurs de poche Nintendo dans la liste, car Dhruv Bhutani a choisi la Game Boy Advance et Matt Horne pointe vers la Game Boy originale.

Le facteur décisif pour Dhruv est la bibliothèque de jeux pour la GBA, et il est difficile d’être en désaccord. L’ordinateur de poche 2001 de Nintendo accumulerait une tonne d’excellents titres, allant de divers jeux Pokémon et The Legend of Zelda: The Minish Cap à la série Advance Wars et au classique culte Golden Sun. Il a même vu une tonne de ports SNES et une variété décente de jeux de tir à la première personne.

Matt a choisi la Game Boy originale pour des raisons nostalgiques. Emporte-le, Matt :

« C’était le premier appareil de jeu que j’ai eu et j’ai joué à Tetris, Mario Bros et Bubble Bobble pendant des heures ! »

Nous avons déjà eu trois personnes qui ont choisi la PlayStation 2 comme leur console de jeu préférée, mais John Dye pointe plutôt vers la PlayStation 3. C’était un mélange entre la N64 et la PS3 pour John, et il se souvient d’avoir loué la N64 et d’avoir été émerveillé par des titres comme The Legend of Zelda : Ocarina of Time.

“Ce sont des souvenirs intenses et positifs, mais en termes de qualité et de variété de jeux qui m’ont permis de rester ensemble avec mes amis alors que nous nous sommes séparés dans des carrières variées, la PS3 n’a pas de concurrents”, répond-il, tout en déplorant les symboles des boutons sur Manettes PlayStation. « Donnez-leur des lettres ! Je ne veux pas dépenser trois syllabes pour dire à un ami qu’il doit frapper « triangle » pour sauter. »

Quelle est votre console de jeu préférée de tous les temps ?

Une seule console Sega figure sur la liste, et c’est grâce à John Callaham qui a choisi la Dreamcast. John souligne la grande bibliothèque de jeux ainsi que la connectivité en ligne pionnière. “Soul Calibur est toujours mon jeu de combat préféré de tous les temps”, ajoute-t-il.

Moi? J’étais déchiré entre la Nintendo GameCube et la Xbox 360, et je devais juste utiliser le ‘Cube. Oui, il n’y avait pas une tonne de jeux par rapport à la PS2 ou même à la Xbox d’origine. Bien sûr, trouver des jeux GameCube localement était un défi majeur car une seule chaîne de vente au détail les a stockés dans ma partie du monde (et a ensuite abandonné le système quelques années plus tard).

Mais la qualité des titres GameCube était incroyable, et je me suis retrouvé à jouer à The Legend of Zelda: The Wind Waker, Mario Kart: Double Dash, Resident Evil 4, les jeux WWE: Day of Reckoning, Animal Crossing et Metal Gear Solid : Les Serpents Jumeaux.

Mon groupe d’amis a même fini par partager une carte mémoire et se transmettre Animal Crossing. C’est-à-dire lorsque nous ne jouions pas à Mario Kart, Mario Party ou WWE: Day of Reckoning 2 à quatre joueurs.

Quelle est votre console de jeu préférée de tous les temps ? Faites-nous savoir via la section commentaires ci-dessous!