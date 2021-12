Ce sont les crypto-monnaies qui ont le plus réjoui les investisseurs en 2021 | Vie

Les crypto-monnaies les plus populaires en 2021 ont été Bitcoin et Ethereum, mais il y a eu quelques surprises, telles que Dogecoin et Shiba Inu. Si vous voulez savoir quel a été le parcours des crypto-monnaies les plus importantes, continuez à lire.

Cette année, il y a eu beaucoup de mouvement dans le monde des crypto-monnaies. Certaines monnaies numériques telles que Binance Coin (communément appelée BNB) ont vu leur valeur augmenter de 1 950 % et Solana a atteint 11,212%.

Cette croissance disproportionnée révèle une fois de plus que les monnaies virtuelles sont là pour rester comme l’un des nouveaux systèmes d’investissement. Ils comportent un certain nombre de risques, mais ils semblent avoir été acceptés et la diversification a réduit la volatilité de ces valeurs.

Ensuite, nous allons vous laisser un tableau avec l’évolution des 12 derniers mois des crypto-monnaies les plus importantes d’OVEX, un tableau d’échange gratuit de jetons numériques :

Évolution de la crypto-monnaie Ethereum (ETH) 639 % Binance Coin (BNB) 1 950 % Solana (SOL) 11 212 % Cardano (ADA) 935 % XRP (XRP) 29 % Dogecoin (DOGE) 1 669 % Shiba Inu (SHIB) 3 500 % FTX Token (FTT) ) 869 % Litecoin (LTC) 105 %

Dans ce tableau, Bitcoin est évité, puisqu’il s’agit de la principale crypto-monnaie et continue de marquer l’objectif des autres. De fortes augmentations peuvent être observées, comme celles déjà commentées sur BNB et Solana, qui se sont produites grâce à l’entrée des investisseurs sud-africains.

Ces croissances sont également dues au nombre de transactions qui peuvent être effectuées avec ces pièces. Alors que Bitcoin permet 7 transactions par seconde, Ethereum peut atteindre 30 et Solana atteint 65 000 transactions par seconde. C’est une vitesse très élevée qui contribue à étendre la popularité de vos jetons.

Quelque chose qui ne devrait pas non plus nous surprendre est la croissance de Dogecoin et Shiba Inu. Ces pièces, basées sur le mème Internet populaire, ont obtenu un grand soutien du public. Malgré le fait qu’ils aient subi ces derniers mois une baisse de leur valeur, 2021 leur a été très profitable.

Nous ne savons pas si toutes ces devises continueront d’augmenter en 2022. Mais si vous souhaitez commencer à investir dans le monde des jetons numériques, disposer de ces informations est très utile.