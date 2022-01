Ce sont les crypto-monnaies qui soutiennent le développement et le bon fonctionnement du Metaverse | La technologie

Metaverse est ce concept de monde virtuel que Facebook, Microsoft, Google ou Nvidia ont décidé de miser de manière brutale ces derniers temps. À tel point que nous avons pu voir à quel point Facebook a récemment changé son nom en Meta.

Nous savons déjà que le métaverse il se pose comme un monde avec une réalité numérique alternative où les gens pourront travailler et jouer, voire vivre d’une manière ou d’une autre, où les utilisateurs seront virtuellement présents avec les autres et auront la possibilité de se déplacer entre les espaces à l’aide d’avatars.

L’autre idée qui apparaît intrinsèque à ce concept est que au lieu de la monnaie fiduciaire, des crypto-monnaies seront utilisées comme le bitcoin (entre autres), pour effectuer des paiements.

Les jetons virtuels et les cryptos seront utilisés pour les achats des utilisateurs dans les jeux : vêtements, objets de collection, terrains… Le meilleur exemple est le Indice de métaverse de jeton (MVI), qui offre une exposition à différents types de jetons de projet crypto tels que NFT (tokens non fongibles).

D’autre part, nous trouvons le jetons ou jetons à jouer sur Decentraland: un monde virtuel ou métavers déjà réel, qui permet aux joueurs d’interagir, d’acheter différentes choses au sein du jeu… Ce monde est alimenté par la blockchain Ethereum et au sein de la plateforme les utilisateurs peuvent monétiser leurs contenus et applications.

Ils ont récemment organisé un événement virtuel dans lequel la nouvelle année pourrait être reçue en regardant la balle tomber à Times Square.

Dans ce métaverse, nous pouvons utiliser deux types de jetons : MANA et LAND. Le premier est utilisé pour tous les types de transactions et est originaire de Decentraland. LAND, cependant, est un NFT qui représente toutes les parcelles de terrain sur la plateforme (numérisation de la propriété privée).

D’autre part nous avons la crypto-monnaie SAND (The Sandbox), un système de blockchain où les NFT peuvent être édités pour leur donner la forme à la fois de mini-jeux utilisables sur la plateforme et d’objets de vanité (vêtements ou objets qui vous donnent du prestige au sein du métavers).

Nous avons aussi la crypto-monnaie VIBE, qui peut être utilisée pour acheter des planètes et des avions sur la place de marché officielle Vibe via ce lien et utilisé pour jouer à des jeux vidéo.

Dernier nous avons la crypto-monnaie utilisée dans le jeu vidéo NFT Axie Infinity, qui reçoit le même nom (AXS) un actif numérique basé sur le réseau de contrats intelligents Ethereum et la crypto-monnaie TETHA, qui représente une chaîne de blocs spécifiquement dédiée au streaming vidéo en ligne.

Préparez-vous pour une autre vente LAND ! 🏙️ Nous nous dirigeons vers MEGA CITY ! 🔹61 LAND 95 Premium LAND (avec #NFT groupés) 🔹7 ESTATE🗓️ 13 janvier @ 13h UTCTous les détails 👉 https://t.co/0DAolVHUkE pic.twitter.com/zzg1gWFYxI – Le bac à sable (@TheSandboxGame) 5 janvier 2022

Il est plus que clair que les actifs cryptographiques auront un rôle fondamental dans l’adoption du métaverse. Bien qu’actuellement il s’agisse encore d’une idée qui a encore quelques années à se concrétiser (si elle se concrétise enfin), le métavers est présenté comme l’un des principaux objectifs des grandes entreprises.

Tout comme les données, Bloomberg Intelligence estime que la taille du marché du Metaverse atteindra 800 milliards de dollars d’ici 2024.